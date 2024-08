Les écrans gaming OLED de GIGABYTE remportent le Red Dot Design Award et sont salués par les médias

TAIPEI, 13 août 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principale marque d'ordinateurs au monde, est fier d'annoncer les performances exceptionnelles de ses nouveaux écrans gaming OLED. L'AORUS FO32U2P et le GIGABYTE MO34WQC2 ont tous deux remporté le prestigieux Red Dot Design Award pour leur design et leur fonctionnalité exceptionnels. En outre, des modèles tels que les AORUS FO32U2 et FO27Q3 ont reçu les éloges d'IGN, RTINGS, Tom's Hardware et d'autres médias de renommée mondiale.

Le FO32U2P a reçu le prestigieux Red Dot Design Award, le jury l'ayant récompensé pour sa combinaison de caractéristiques révolutionnaires et de design intemporel. En outre, le FO32U2P a été nommé Meilleur écran de gaming 4K par Tom's Hardware, qui lui a décerné le prix Editor's Choice. Tom's Hardware a déclaré : « Il est difficile de trouver un « mauvais » moniteur de nos jours, mais le FO32U2P fait tellement de choses bien qu'il dépasse de loin les autres moniteurs 4K disponibles sur le marché ». Premier écran de jeu DP2.1 UHBR20 au monde, il offre jusqu'à 80 Gbps de bande passante sans DSC, offrant une expérience authentique et prenant en charge la connexion en série pour les configurations multi-écrans. Un autre lauréat du Red Dot, le GIGABYTE MO34WQC2, se distingue par sa dalle légèrement incurvée et son support qui fusionnent de manière experte la technologie, la forme et la fonctionnalité selon le jury.

L'AORUS FO32U2 a été nommé Meilleur écran OLED pour le jeu par IGN, et a également reçu son prix Editor's Choice. L'AORUS FO27Q3 a obtenu le titre de Meilleur écran de gaming 27 pouces de RTINGS en juin 2024.

Tous les moniteurs OLED de GIGABYTE sont dotés de panneaux QD-OLED, de 27 à 49 pouces, offrant une expérience visuelle réaliste avec un DCI-P3 de 99 %, un rapport de contraste quasi infini de 1,5 M:1 et la certification VESA DisplayHDR True Black 400 pour une précision supérieure de l'image dans l'obscurité. Avec un temps de réponse exceptionnel et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 360 Hz, certains écrans sont certifiés ClearMR 13000 par VESA, ce qui représente une qualité d'image inégalée et un flou minimal. De plus, GIGABYTE OLED Care utilise des solutions basées sur l'IA pour minimiser les risques de burn-in des OLED, garantissant ainsi la longévité des dalles. La plupart des modèles AORUS sont dotés d'un commutateur tactique, qui offre des fonctions d'accès rapide aux joueurs, optimisant le gameplay, telles que le changement de résolution et la vision nocturne.

De plus, l'AORUS CO49DQ de 49 pouces offre l'équivalent de deux écrans 1440p de 27 pouces côte à côte et un format 32:9, parfait pour les jeux de simulation et le multitâche.

Outre les modèles mentionnés, la gamme d'écrans gaming OLED GIGABYTE, y compris les modèles AORUS FO27Q2, FO32U et GIGABYTE MO34WQC, est disponible chez les principaux revendeurs. Pour plus d'informations, visitez le site officiel.

