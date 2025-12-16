Montran lance Montran Africa, renforçant ainsi son engagement à long terme pour l'avenir financier du continent.

NAIROBI, Kenya, 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Montran a officiellement lancé Montran Africa, son siège régional basé au Kenya, inaugurant une nouvelle ère de partenariat, de proximité et de progrès pour le leader mondial de la technologie financière dans l'un des écosystèmes financiers les plus dynamiques au monde.

L'événement, auquel ont participé des représentants de banques centrales, d'institutions financières, de régulateurs et de chefs d'entreprise de toute l'Afrique, a célébré le partenariat de Montran avec le continent depuis des décennies et la formalisation de ses opérations régionales. Le siège basé à Nairobi servira de plaque tournante pour l'engagement des clients, le soutien à l'implémentation et l'innovation dans le paysage financier africain en évolution rapide.

« L'Afrique connaît l'une des transformations les plus passionnantes de la finance mondiale », a déclaré Alexander Esca, PDG de Montran. « Le lancement de Montran Africa reflète notre engagement durable envers le continent. Nous participons depuis longtemps au parcours financier de l'Afrique et aujourd'hui, nous approfondissons encore cette relation. »

Sous la direction de Wohoro Ndohho, directeur exécutif régional de Montran Afrique, le nouveau bureau facilitera une collaboration plus étroite avec les clients, une livraison plus rapide et des solutions sur mesure pour les divers marchés africains. Les systèmes de Montran activent déjà des infrastructures nationales et régionales clés à travers le continent, permettant des transactions financières en temps réel, sécurisées et interopérables.

« Ce lancement est à la fois une célébration et un engagement", a déclaré Wohoro Ndohho. « Une célébration de ce que nous avons réalisé avec nos partenaires à travers l'Afrique et l'engagement que Montran continuera à investir, innover et collaborer pour fournir la prochaine génération d'infrastructures financières qui soutiennent l'inclusion, la résilience et la croissance. »

Dans toute l'Afrique, les solutions de Montran activent l'épine dorsale des marchés financiers et soutiennent des millions d'utilisateurs chaque jour. Des systèmes de règlement brut en temps réel et de chambre de compensation automatique aux plateformes de paiement en temps réel et aux centres de paiement transfrontaliers, l'infrastructure de Montran encourage l'interopérabilité, l'inclusion et l'innovation. Ses technologies sont à la base des systèmes financiers nationaux et régionaux, garantissant la stabilité, la transparence et la modernisation continue de marchés divers.

La création de Montran Africa est un nouveau chapitre dans le partenariat de l'entreprise avec le continent. Alors que l'Afrique accélère sa transformation numérique et l'intégration financière transfrontalière, Montran invite toutes les parties prenantes à se joindre à ce voyage commun.

