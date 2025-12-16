Montran、Montran Africaを設立し、アフリカ大陸の金融の将来に対する長期的な取り組みを強化

ナイロビ（ケニア）, 2025年12月17日 /PRNewswire/ -- Montranは、ケニアを拠点とする地域本部Montran Africaを正式に設立し、世界で最もダイナミックな金融エコシステムの一つにおいて、グローバルなフィンテックリーダーとしてのパートナーシップ、近接性、そして成長の新たな時代の幕開けを示しました。

同イベントには、アフリカ各地の中央銀行、金融機関、規制当局、業界リーダーの代表者が出席し、Montranが長年にわたり同大陸と築いてきたパートナーシップと、地域事業の正式な体制構築を称えました。ナイロビを拠点とする本社は、急速に進化するアフリカの金融環境において、顧客との連携、導入支援、イノベーション推進の中核拠点としての役割を担います。

「アフリカでは、世界の金融分野において最も刺激的な変革の一つが進行しています」と、MontranのCEOであるAlexander Esca氏は述べました。「Montran Africaの設立は、アフリカ大陸に対する当社の揺るぎないコミットメントを示すものです。当社は長年にわたりアフリカの金融の歩みの一部であり続けてきましたが、今日、その関係をさらに深化させています。」

Montran Africaの地域統括エグゼクティブディレクターであるWohoro Ndohho氏の指揮の下、新オフィスは顧客とのより緊密な協業、迅速な提供体制、そしてアフリカ各地の多様な市場に最適化したソリューションの提供を可能にします。Montranのシステムはすでに、同大陸における主要な国家および地域インフラを支えており、リアルタイムかつ安全で、相互運用性の高い金融取引を実現しています。

「今回の設立は、お祝いであると同時にコミットメントでもあります」と、Wohoro Ndohho氏は述べました。「アフリカ各地のパートナーと共に成し遂げてきた成果を祝うとともに、包摂性、強靭性、成長を支える次世代の金融インフラを提供するため、Montranが今後も投資、イノベーション、そして協業を継続していくという決意を示すものです。」

アフリカ全域において、Montranのソリューションは金融市場の中核インフラを支え、日々数百万人の利用者を支援しています。RTGSやACHシステムをはじめ、CSD、IPSプラットフォーム、クロスボーダー決済ハブに至るまで、Montranのインフラは相互運用性、包摂性、そしてイノベーションを推進しています。同社のテクノロジーは、国家および地域の金融システムの基盤を成し、多様な市場において安定性、透明性、そして継続的な近代化を確保しています。

Montran Africaの設立は、同社とアフリカ大陸とのパートナーシップにおける新たな章の始まりを示すものです。アフリカがデジタルトランスフォーメーションとクロスボーダー金融統合を加速させる中、Montranはすべてのステークホルダーに対し、この共通の歩みに参画することを呼びかけています。

