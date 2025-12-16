Montran 成立 Montran Africa，鞏固對非洲金融未來的長期承諾

肯尼亞內羅畢2025年12月17日 /美通社/ -- Montran 正式推出 Montran Africa，其地區總部設於肯尼亞，標誌著這家全球金融科技領導者在世上其中一個最具活力的金融生態系統中，開啟了合作夥伴關係、緊密聯繫和進步的新紀元。

來自非洲各地的央行、金融機構、監管機構代表及行業領袖出席了是次活動，共同慶祝 Montran 與非洲長達數十年的合作夥伴關係，以及其地區業務的正式確立。這個位於內羅畢的總部將作為樞紐，負責客戶接洽、實施支援以及推動創新，以應對非洲迅速發展的金融格局。

「非洲正經歷全球金融界其中一個最令人興奮的轉型。」Montran 行政總裁 Alexander Esca 表示，「Montran Africa 的成立反映了我們對非洲大陸的持久承諾。長期以來，我們一直參與非洲的金融發展歷程——今天，我們將進一步深化這段關係。」

在 Montran Africa 地區執行總監 Wohoro Ndohho 的領導下，新辦事處將促進與客戶的緊密合作，加快交付速度，並為非洲多元化的市場提供度身訂造的解決方案。Montran 的系統已為非洲多個關鍵的國家及地區基建提供動力，實現實時、安全且具互通性的金融交易。

「這次發布既是慶祝，也是承諾。」Wohoro Ndohho 表示，「我們慶祝與非洲各地合作夥伴取得的成就，同時承諾 Montran 將繼續投資、創新及合作，以提供支持普惠金融、韌性和增長的下一代金融基建。」

在整個非洲，Montran 的解決方案支撐著金融市場的骨幹，每天支援數百萬用戶。從實時全額支付系統（RTGS）和自動票據交換系統（ACH），到中央證券託管系統（CSD）、即時支付系統（IPS）平台及跨境支付樞紐，Montran 的基建推動了互通性、普惠性和創新。其技術是國家和地區金融系統的基石，確保了多元化市場的穩定性、透明度及持續現代化。

Montran Africa 的成立標誌著公司與非洲合作夥伴關係的新篇章。隨著非洲加速邁向數碼轉型和跨境金融融合，Montran 誠邀所有持份者加入這段共同旅程。

關於 Montran

Montran 是支付及資本市場基建解決方案的領先供應商，服務全球頂尖金融機構，業務及系統安裝遍及 90 多個國家。如欲了解更多，請瀏覽 www.montran.com。

