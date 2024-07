Montrose Environmental Group divulga o Resumo Executivo do Relatório de Sustentabilidade 2023

LITTLE ROCK, Arkansas, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- O Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose" ou "a empresa") (NYSE: MEG), uma empresa global de soluções ambientais de alto crescimento, divulgou hoje o Resumo Executivo do Relatório de Sustentabilidade de 2023, destacando as principais conquistas na trajetória de sustentabilidade da empresa e comemorando as inovações que geram impacto no mundo inteiro.

O Resumo Executivo do Relatório de Sustentabilidade 2023 trata da estratégia de sustentabilidade da Montrose, do impacto das soluções ambientais oferecidas e do desempenho ambiental da própria Montrose.

"Tenho muito orgulho do trabalho de nossa equipe para progredir em nossa trajetória de sustentabilidade em 2023, juntamente com as contribuições que fizemos para proteger nosso ambiente coletivo", disse Vijay Manthripragada, presidente e CEO do Montrose Environmental Group. " A inovação está no centro de nossas próprias práticas de sustentabilidade e das soluções de ponta que oferecemos aos clientes. Intensificamos nossos esforços de pesquisa e desenvolvimento para nos prepararmos melhor e superarmos os desafios de hoje, de amanhã e do futuro."

O Resumo Executivo destaca as realizações da empresa em 2023, incluindo:

Apresentação das metas de redução de GEE no curto prazo para validação pela Science-Based Target Initiative (SBTi);

Estabelecimento de dois novos Grupos de Recursos para Funcionários; e

Ampliação da equipe de segurança cibernética da empresa e realização de mais de 4.700 horas de treinamento em segurança cibernética em toda a organização.

Além disso, a aplicação de soluções inovadoras resultou em um impacto significativo em 2023, incluindo:

184.808 milhões de unidades térmicas britânicas (MMBtu) de gás natural renovável (RNG) produzido com a aplicação de nossa tecnologia de biogás;

62.320 dias úteis de pesquisa de detecção e reparo de vazamentos (LDAR) e a detecção de 47.384 vazamentos de emissões de metano (CH4) com a aplicação do trabalho de pesquisa LDAR;

20 pedidos de patentes apresentados, 19 patentes emitidas/permitidas e 33 pendentes;

Mais de 4 bilhões de galões de água tratados contra substâncias perfluoradas e polifluoradas (PFAS), resultando na remoção de 4.071 libras de PFAS do meio ambiente em todo o mundo; e

63 milhões de galões de água tratados contra contaminantes não-PFAS.

Leia o Resumo Executivo do Relatório de Sustentabilidade 2023 da Montrose para saber mais sobre as conquistas de sustentabilidade e os avanços em inovação da empresa.

Sobre a Montrose

A Montrose é uma das principais empresas de soluções ambientais, com foco no apoio a organizações comerciais e governamentais que lidam com os desafios atuais e se preparam para o futuro. Com cerca de 3.200 funcionários em mais de 100 locais em todo o mundo, a Montrose combina profundo conhecimento local com uma metodologia integrada de projeto, engenharia e operações, permitindo que ela responda de forma eficaz e eficiente aos requisitos exclusivos de cada projeto. Desde serviços completos de medição e laboratório de ar até conformidade regulatória, resposta a emergências, licenciamento, engenharia e remediação, a Montrose oferece soluções inovadoras e práticas que mantêm seus clientes em dia com suas necessidades imediatas e bem à frente da curva estratégica. Para obter mais informações, visite www.montrose-env.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado da Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado. As declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "pretende", "espera" e "pode" e outras expressões semelhantes que preveem ou indicam eventos futuros ou que não são declarações de questões históricas. As declarações prospectivas baseiam-se nas informações atuais disponíveis quando foram feitas e nas crenças ou expectativas razoáveis da diretoria com relação a eventos futuros, e estão sujeitas a riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que o desempenho ou os resultados reais sejam substancialmente diferentes das crenças ou expectativas expressas ou sugeridas pelas declarações prospectivas. Outros fatores ou eventos que podem causar diferenças nos resultados reais também podem surgir ocasionalmente, e não é possível para a Empresa prever todos eles. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que foram feitas, e a Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva que reflita eventos futuros, desenvolvimentos ou outros, exceto conforme exigido pela lei aplicável. Os investidores devem consultar os registros da Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários, incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, para obter mais informações adicionais sobre os riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva.

