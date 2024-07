Montrose Environmental Group publica el resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad 2023

LITTLE ROCK, Arkansas, 2 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. ("Montrose" o "la Empresa") (NYSE: MEG), empresa global de soluciones ambientales de gran crecimiento, publicó hoy su resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad 2023, en el que se destacan los principales logros de la Empresa en materia de sostenibilidad y se celebran las innovaciones que tienen repercusiones en todo el mundo.

El resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad 2023 se centra en el concepto de sostenibilidad de Montrose, el impacto de las soluciones ambientales aportadas y el propio rendimiento ambiental de Montrose.

"Estoy muy orgulloso del trabajo de nuestro equipo para avanzar en el trayecto hacia la sostenibilidad en 2023 junto con las contribuciones que hemos hecho para proteger el ambiente compartido", afirmó Vijay Manthripragada, presidente y director ejecutivo de Montrose Environmental Group. "La innovación está en el centro de nuestras propias prácticas de sostenibilidad y de las soluciones de vanguardia que ofrecemos a los clientes. Hemos acelerado nuestros esfuerzos en la investigación y en el desarrollo para prepararnos mejor y superar los retos actuales, los del futuro inmediato y los del futuro a largo plazo".

El resumen ejecutivo celebra los logros de la Empresa en 2023, entre los que se incluyen los siguientes:

Presentación de objetivos de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a corto plazo para ser validados por la iniciativa basada en objetivos científicos (SBTi, por sus siglas en inglés);

Creación de dos nuevos grupos de recursos para empleados; y

Ampliación del equipo de ciberseguridad de la Empresa y realización de más de 4.700 horas de formación en ciberseguridad en toda la organización.

Además, la aplicación de soluciones innovadoras tuvo un impacto significativo en 2023, en los que se encuentran:

Se generó un total de 184.808 millones de unidades térmicas británicas (MMBtu) de gas natural renovable (GNR) al aplicar nuestra tecnología de biogás;

Hubo un total de 62.320 días de trabajo de inspección de detección y reparación de fugas (LDAR, por sus siglas en inglés) y se detectaron 47.384 fugas de emisiones de metano (CH4) al aplicar los trabajos de inspección LDAR;

Se presentaron un total de 20 solicitudes de patente, se concedieron o autorizaron 19 patentes y hay 33 patentes pendientes;

Se trató más de 4.000 millones de galones de agua contra las sustancias perfluoradas y polifluoradas (PFAS, por sus siglas en inglés), lo que se traduce en la eliminación de 4.071 libras de PFAS del medio ambiente en todo el mundo; y

Se trató un total de 63 millones de galones de agua contra contaminantes distintos a los PFAS.

Lea el resumen ejecutivo del Informe de Sostenibilidad 2023 de Montrose para obtener más información sobre los logros en sostenibilidad y los avances innovadores de la Empresa.

Acerca de Montrose

Montrose es una empresa líder en soluciones ambientales centrada en el apoyo a organizaciones comerciales y gubernamentales a medida que abordan los desafíos de la actualidad y se preparan para el futuro. Con unos 3.200 empleados en más de 100 ubicaciones en todo el mundo, Montrose combina un profundo conocimiento local con un enfoque integrado en el diseño, la ingeniería y las operaciones, lo cual le permite responder de manera eficaz y eficiente a los requisitos únicos de cada proyecto. Desde los servicios integrales de medición del aire y de laboratorio hasta el cumplimiento de la normativa, la respuesta ante emergencias, la obtención de permisos, la ingeniería y la rehabilitación, Montrose ofrece soluciones innovadoras y prácticas que mantienen a sus clientes al tanto de sus necesidades inmediatas y muy por delante de la curva estratégica. Para obtener más información, visite www.montrose-env.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas con el significado del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y el Artículo 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934, en su versión modificada. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "pretende", "espera" y "puede" y otras expresiones similares que predicen o indican eventos futuros o que no son declaraciones de relevancia histórica. Las declaraciones prospectivas se basan en la información actual disponible en el momento en que se hacen las declaraciones y en las creencias o expectativas razonables de la gerencia con respecto a eventos futuros, y están sujetas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales van más allá del control de la Empresa, lo que podría hacer que el rendimiento o los resultados reales difirieran sustancialmente de las creencias o expectativas expresadas o sugeridas en las declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, podrían surgir factores o eventos adicionales que hagan que los resultados reales difieran, y la Empresa no puede predecirlos a todos. Las declaraciones prospectivas hacen referencia solo a partir de la fecha en que se realizan, y la Empresa no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas para reflejar eventos futuros, desarrollos o de otro tipo, salvo que lo exija la legislación aplicable. Los inversores deben remitirse a los documentos de la Empresa presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, a fin de obtener información adicional con respecto a los riesgos e incertidumbres que puedan hacer que los resultados reales difieran materialmente de aquellos expresados en las declaraciones prospectivas.

