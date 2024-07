Montrose Environmental Group veröffentlicht die Zusammenfassung des Nachhaltigkeitsberichts 2023

LITTLE ROCK, Ark., 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. („Montrose" oder „das Unternehmen") (NYSE: MEG), ein wachstumsstarkes globales Unternehmen für Umweltlösungen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023 veröffentlicht, in dem die wichtigsten Errungenschaften des Unternehmens im Bereich der Nachhaltigkeit hervorgehoben und Innovationen gefeiert werden, die auf der ganzen Welt Wirkung zeigen.

Die Zusammenfassung des Nachhaltigkeitsberichts 2023 konzentriert sich auf den Nachhaltigkeitsansatz von Montrose, die Auswirkungen der angebotenen Umweltlösungen und die Umweltleistung von Montrose selbst.

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit unseres Teams, das uns auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit im Jahr 2023 vorangebracht hat, und auf die Beiträge, die wir zum Schutz unserer gemeinsamen Umwelt geleistet haben", sagte Vijay Manthripragada, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer der Montrose Environmental Group. „Im Zentrum unserer eigenen Nachhaltigkeitspraktiken und der innovativen Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten, steht die Innovation. Wir haben unsere Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen beschleunigt, um uns besser auf die Herausforderungen von heute, morgen und übermorgen vorzubereiten und sie zu bewältigen."

In der Zusammenfassung werden die Errungenschaften des Unternehmens im Jahr 2023 gewürdigt:

Einreichung von kurzfristigen Treibhausgasreduktionszielen zur Validierung durch die Science-Based Target Initiative (SBTi);

Einrichtung von zwei neuen Mitarbeiter-Ressourcengruppen; und

Ausbau des Cybersicherheitsteams des Unternehmens und Durchführung von über 4.700 Stunden Cybersicherheitsschulungen im gesamten Unternehmen.

Darüber hinaus hat die Anwendung innovativer Lösungen im Jahr 2023 zu bedeutenden Auswirkungen geführt, darunter:

184.808 Millionen britische Wärmeeinheiten (Million British thermal units, MMBtu) an erneuerbarem Erdgas (Renewable Natural Gas, RNG), das durch den Einsatz unserer Biogastechnologie erzeugt wurde;

62.320 Lecksuch- und -reparaturarbeitstage (Leak Detection and Repair, LDAR) und 47.384 Methanemissionslecks (CH4), die durch die Anwendung von LDAR-Überwachungsarbeiten entdeckt wurden;

20 Patentanträge eingereicht, 19 Patente erteilt/zugelassen und 33 anhängig;

Mehr als 4 Milliarden Liter Wasser, die auf per- und polyfluorierte Substanzen (PFAS) behandelt wurden, was dazu führte, dass weltweit 4.071 Pfund PFAS aus der Umwelt entfernt wurden; und

63 Millionen Gallonen Wasser, die auf nicht-PFAS-Schadstoffe behandelt wurden.

Lesen Sie die Zusammenfassung von Montroses Nachhaltigkeitsbericht 2023, um mehr über die Nachhaltigkeitsleistungen und innovativen Fortschritte des Unternehmens zu erfahren.

Informationen zu Montrose

Montrose ist ein führendes Unternehmen für Umweltlösungen, das sich auf die Unterstützung von Unternehmen und Behörden bei der Bewältigung der Herausforderungen von heute und der Vorbereitung auf die Herausforderungen von morgen konzentriert. Mit ca. 3200 Mitarbeitern an mehr als 100 Standorten weltweit verbindet Montrose fundierte lokale Kenntnisse mit einem integrierten Ansatz für Design, Technik und Betrieb, der es Montrose ermöglicht, effektiv und effizient auf die einzigartigen Anforderungen eines jeden Projekts zu reagieren. Von umfassenden Luftmessungen und Labordienstleistungen bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Notfallmaßnahmen, Genehmigungen, Ingenieurleistungen und Sanierungsmaßnahmen bietet Montrose innovative und praktische Lösungen, mit denen seine Kunden ihre unmittelbaren Bedürfnisse erfüllen können – und der strategischen Entwicklung weit voraus sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.montrose-env.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Worten wie „beabsichtigen", „erwarten" und „können" und anderen ähnlichen Ausdrücken gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Informationen, die zum Zeitpunkt der Aussagen verfügbar sind, und auf den begründeten Annahmen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse erheblich von den Annahmen oder Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder suggeriert werden. Weitere Faktoren oder Ereignisse, die zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse führen könnten, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an zukünftige Ereignisse, Entwicklungen oder andere Gegebenheiten anzupassen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Investoren werden auf die Unterlagen verwiesen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr, um zusätzliche Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Kontakt

Montrose



Kontakt für Investoren:

Rodny Nacier

(949) 988-3383

[email protected]

Kontakt für Medien:

Sarah Kaiser

(225) 955-1702

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2446656/Montrose_Environmental_Group___Logo.jpg