Montrose Environmental Group publie le résumé exécutif du Rapport sur la durabilité 2023

LITTLE ROCK, Ark., le 2 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Montrose Environmental Group, Inc. (« Montrose » ou « la Société ») (NYSE: MEG), une entreprise mondiale en pleine croissance, spécialisée dans les solutions environnementales, a publié aujourd'hui le résumé exécutif de son Rapport sur la durabilité 2023, mettant en avant les réalisations clés de son parcours en matière de durabilité et célébrant les innovations ayant un impact à travers le monde.

Le résumé exécutif du Rapport sur la durabilité 2023 se concentre sur l'approche de Montrose en matière de durabilité, l'impact des solutions environnementales fournies et la performance environnementale de Montrose.

« Je suis très fier du travail accompli par notre équipe pour faire avancer notre parcours en matière de durabilité en 2023, ainsi que des contributions que nous avons apportées pour protéger notre environnement commun », a déclaré Vijay Manthripragada, Président et Directeur Général de Montrose Environmental Group. « Au cœur de nos pratiques en matière de durabilité et des solutions de pointe que nous offrons à nos clients se trouve l'innovation. Nous avons accéléré nos efforts de recherche et développement pour mieux nous préparer à relever les défis d'aujourd'hui, de demain et du futur. »

Le résumé exécutif célèbre les accomplissements de l'entreprise en 2023, notamment :

La soumission d'objectifs de réduction des gaz à effet de serre à court terme pour validation par l'Initiative des Cibles Basées sur la Science (Science-Based Target Initiative, SBTi) ;

L'établissement de deux nouveaux groupes de ressources pour les employés ;

L'expansion de l'équipe de cybersécurité de l'entreprise et la réalisation de plus de 4 700 heures de formation en cybersécurité à travers l'organisation.

De plus, l'application de solutions innovantes a entraîné un impact significatif en 2023, notamment :

La génération de 184 808 millions de British Thermal Units (MMBtu) de gaz naturel renouvelable (RNG) grâce à l'application de notre technologie de biogaz ;

62 320 jours de travail consacrés à la détection et à la réparation de fuites (LDAR) et la détection de 47 384 fuites d'émissions de méthane (CH4) grâce à l'application de ces travaux ;

La soumission de 20 demandes de brevet, l'octroi de 19 brevets et 33 en attente ;

Le traitement de plus de 4 milliards de gallons d'eau pour les substances per- et polyfluorées (PFAS), ce qui a permis de retirer 4 071 livres de PFAS de l'environnement à l'échelle mondiale ;

Le traitement de 63 millions de gallons d'eau pour les contaminants autres que les PFAS.

Consultez le résumé exécutif du Rapport sur la durabilité 2023 de Montrose pour en savoir plus sur les réalisations en matière de durabilité et les avancées innovantes de l'entreprise.

À propos de Montrose

Montrose est une entreprise leader dans le domaine des solutions environnementales, dont l'objectif est d'aider les organisations commerciales et gouvernementales à relever les défis d'aujourd'hui et à se préparer à ceux de demain. Avec plus de 3 200 employés répartis sur plus de 100 sites dans le monde, Montrose associe une connaissance approfondie du terrain à une approche intégrée de la conception, de l'ingénierie et de l'exploitation, ce qui lui permet de répondre de manière efficace et efficiente aux exigences spécifiques de chaque projet. Des services complets de mesure de l'air et de laboratoire à la conformité réglementaire, en passant par les interventions d'urgence, les autorisations, l'ingénierie et l'assainissement, Montrose propose des solutions innovantes et pratiques qui permettent à ses clients de répondre à leurs besoins immédiats - et d'avoir une longueur d'avance sur la courbe stratégique. Pour plus d'informations, consultez le site www.montrose-env.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 (la loi de 1933 sur l'émission de valeurs mobilières), telle que modifiée, et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934 (la loi de 1934 sur les opérations de bourse), telle que modifiée. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que "avoir l'intention", "s'attendre à" et "pouvoir", et d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements futurs ou qui ne sont pas de déclarations de nature historique. Les déclarations prospectives sont fondées sur les informations disponibles au moment où elles sont faites et sur les convictions ou attentes raisonnables de la direction concernant des événements futurs. Elles sont soumises à des risques et incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle de l'entreprise, qui peuvent entraîner une différence matérielle entre les performances ou résultats réels et les convictions ou attentes exprimées ou suggérées dans les déclarations prospectives. D'autres facteurs ou événements susceptibles d'entraîner des différences dans les résultats réels peuvent également apparaître de temps à autre, et il n'est pas possible pour la société de les prévoir tous. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et l'entreprise n'est pas tenue de les mettre à jour pour tenir compte d'événements ou de développements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige. Les investisseurs sont invités à consulter les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis), y compris son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, pour obtenir des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives.

