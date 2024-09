Movement Labs lança programa de aceleração 'Move Collective' enquanto parceiros garantem US$ 13,2 milhões em financiamento inicial

SÃO FRANCISCO, 26 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs , rede com foco em ferramentas de código aberto para a linguagem de contratos inteligentes Move, anunciou hoje o lançamento de seu programa acelerador de excelência, "Move Collective". Este programa inovador foi criado para estimular e apoiar os projetos mais promissores do ecossistema do Movimento, oferecendo suporte abrangente a projetos em vários estágios de desenvolvimento.

O Move Collective é o programa de aceleração de excelência da Movement Labs que promove a inovação no ecossistema de contratos inteligentes da Move.

Em uma demonstração do sucesso inicial do programa, a Movement Labs também revelou que cinco de seus principais parceiros, que receberam apoio por meio do programa Move Collective, arrecadaram coletivamente US$13,2 milhões em financiamento inicial.

O Move Collective visa transformar ideias ambiciosas em aplicativos de blockchain bem-sucedidas, fornecendo aos participantes uma série de benefícios, incluindo oportunidades de financiamento, orientação de especialistas, networking estratégico e recursos essenciais.

"O Move Collective representa o nosso compromisso de promover a inovação dentro do ecossistema Movement", declarou Rushi Manche, cofundador da Movement Labs. "Estamos capacitando os desenvolvedores a criar aplicativos blockchain de ponta que aprimoram a escalabilidade, a segurança e a experiência do usuário em todo o setor de criptomoedas."

O sucesso do programa é evidenciado pelo recente financiamento garantido por parceiros-chave:

Lync : US$ 1,5 milhão para o rollup centrado no consumidor

: milhão para o rollup centrado no consumidor HelixLabs : US$ 2 milhões para sua inovadora solução de interoperabilidade de cross-chain

: milhões para sua inovadora solução de interoperabilidade de cross-chain Nexio : US$ 2,2 milhões por seu rollup paralelo de Bitcoin

: milhões por seu rollup paralelo de Bitcoin Echelon : US$ 3,5 milhões por seu protocolo de empréstimo descentralizado

: milhões por seu protocolo de empréstimo descentralizado Meridian : US$ 4 milhões para sua plataforma DeFi avançada

Esses parceiros aproveitaram os recursos e o apoio fornecidos pelo Move Collective para se conectar com os investidores e garantir seu financiamento antecipado, destacando a eficácia do programa em acelerar o desenvolvimento de projetos e os esforços de financiamento.

Além dessas captações de recursos de projetos individuais, a Fundação Web3Port , importante parceiro do ecossistema, garantiu US$ 10 milhões para seu Movement Ecosystem Fund.(Fundo de Ecossistema de Movimento). Este fundo se concentrará em investir em aplicativos nativos DeFi, Consumer e Gaming dentro da Movement Network. A iniciativa da Fundação Web3Port demonstra o crescente interesse em apoiar uma ampla gama de projetos inovadores no ecossistema do Movimento, complementando os investimentos diretos em startups individuais.

"O substancial financiamento antecipado garantido pelos nossos parceiros, juntamente com o fundo do ecossistema da Fundação Web3Port, é um poderoso testemunho do programa Move Collective", declarou Cooper Scanlon, cofundador da Movement Labs. "Isso demonstra que tanto os VCs quanto os construtores de ecossistemas reconhecem o imenso potencial das soluções L2 baseadas em Move e os aplicativos inovadores que estão sendo desenvolvidos em nossa rede."

O Move Collective oferece uma série de benefícios, incluindo:

Move-Mentor-Ship : Mentoria direta da equipe executiva da Movement Labs

: Mentoria direta da equipe executiva da Movement Labs MoveOn-Site Adventures : Oportunidades para reuniões presenciais e participação em eventos globais

: Oportunidades para reuniões presenciais e participação em eventos globais MovEngage : Envolvimento da comunidade por meio do Discord AMAs e do Twitter Spaces

: Envolvimento da comunidade por meio do Discord AMAs e do Twitter Spaces Collective Collaboration : Networking com outras equipes inovadoras no ecossistema

: Networking com outras equipes inovadoras no ecossistema Market Moves: oportunidades de comarketing com a Movement Foundation e parceiros

À medida que a Movement Labs continua a expandir seu ecossistema e atrair desenvolvedores para sua Move Virtual Machine para Ethereum, o programa Move Collective está pronto para desempenhar um papel crucial na promoção da próxima geração de inovações blockchain.

Para mais informações sobre o Move Collective e o Movement Labs, visite https://movementlabs.xyz/move-collective/ e https://movementlabs.xyz , siga @movementlabsxyz no X e junte-se ao Discord do Movement Labs .

Sobre a Movement Labs

Movement Labs é a força inovadora por trás da Movement Network, um ecossistema de Modular Move-Based Blockchains que permite que os desenvolvedores criem aplicativos blockchain seguros, eficientes e interoperáveis, preenchendo a lacuna entre os ecossistemas Move e EVM. A organização está desenvolvendo a primeira Move Virtual Machine L2 para Ethereum, juntamente com ferramentas e protocolos de código aberto para facilitar a adoção da linguagem de programação Move em ecossistemas blockchain. Com a Movement, os desenvolvedores podem lançar pacotes cumulativos de VMs Move de alto desempenho com facilidade. Apoiado por US $ 38 milhões em financiamento da Série A liderado pela Polychain Capital, com a participação da Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures e Archetype, a Movement Labs visa revolucionar a interoperabilidade do blockchain e avançar as tecnologias baseadas em Move no espaço Web3. Saiba mais sobre o Hackathon do desenvolvedor da Movement Batalha do Olimpo e acompanhe as notícias empolgantes da equipe no X e no Discord .

About Nexio:

Nexio está revolucionando a escalabilidade do Bitcoin por meio de um rollup paralelo de Bitcoin. A equipe está criando um conjunto de produtos e serviços que habilitam os desenvolvedores a aproveitar o poder do Bitcoin para aplicações complexas de DeFi, plataformas de jogos, marketplaces de NFT e projetos de infraestrutura sem comprometer a segurança ou a eficiência. A tecnologia do Nexio suporta mais de 30.000 transações por segundo com taxas de gás ultra baixas, tornando-o ideal para aplicações de alta frequência. Liderado por cofundadores com experiência significativa em desenvolvimento de rollup zkVM de Bitcoin, o Nexio está definindo novos padrões em tecnologia de blockchain. Para mais informações, siga no X @buildnexio e no Discord

Sobre a LYNC:

LYNC L2 é a primeira cadeia centrada no consumidor que potencializa a estrutura MOVE, permitindo casos de uso para adoção em massa e um conjunto de ferramentas nativo que permite que os desenvolvedores criem produtos on-chain em tempo e custo 90% menores, com o apoio pelo Movement Labs.

Sobre o

Echelon O Echelon é um mercado monetário de alta eficiência desenvolvido em movimento que facilita o empréstimo de ativos por meio de pools sem custódia, permitindo que os usuários ganhem juros e aumentem o poder de compra por meio de alavancagem. As posições são sobrecolateralizadas para proteger os credores e a eMode oferece a mais alta eficiência de capital para os mutuários. O protocolo é completo com pools isolados para ativos de cauda longa e estratégias de um clique para staking de alavancagem e vaults apoiados por RWA, como tesouros alavancados.

Sobre o

Meridian O Meridian é um mercado de liquidez descentralizado e um protocolo de staking de líquidos, construído nativamente no Movement Labs, permitindo que os usuários negociem e ganhem com seus ativos sem problemas.

Sobre o Helix Labs

Helix Labs é um protocolo pioneiro que maximiza as oportunidades de ganho de rendimento para detentores de ativos não ETH L1 por meio de restaking e suporta um futuro de rollup OmniVM por meio de abstração de liquidez. Ao aprimorar a utilidade do token, expandir a capacidade do EigenFi e fornecer liquidez como serviço, a Helix Labs está abrindo caminho para um ecossistema de blockchain mais robusto e interconectado.

Sobre a Web3Port Foundation

Web3Port Foundation é uma plataforma internacional de investimento em tecnologia em vários estágios. A Fundação Web3Port é dividida em um fundo primário de US$ 100 milhões e um fundo secundário de US$ 1 bilhão que apoia e amplifica as principais soluções habilitadas para blockchain para construir negócios verdadeiramente diferenciados em todos os mercados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515021/Movement_Labs___Move_Collective_Logo.jpg

FONTE Movement Labs