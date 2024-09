Movement Labs lanceert het 'Move Collective' accelerator-programma nu de partners $ 13,2 miljoen aan zaaikapitaal hebben binnengehaald

SAN FRANCISCO, 26 september 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, een netwerk dat zich richt op open-source tools voor de smart contract taal van Move, kondigde vandaag aan dat het zijn elite accelerator-programma, 'Move Collective', heeft gelanceerd. Dit innovatieve programma is ontworpen om de meest veelbelovende projecten in het ecosysteem van Movement te stimuleren en te financieren door uitgebreide ondersteuning te bieden aan projecten in verschillende ontwikkelingsstadia.

The Move Collective is Movement Labs' elite accelerator program fostering innovation in the Move smart contract ecosystem.

Als bewijs van het vroege succes van het programma onthulde Movement Labs ook dat vijf van zijn belangrijkste partners via de steun van het Move Collective-programma, samen 13,2 miljoen dollar aan zaaikapitaal hebben opgehaald.

Het Move Collective wil ambitieuze ideeën omzetten in succesvolle blockchaintoepassingen door deelnemers een reeks voordelen te bieden, waaronder financieringsmogelijkheden, deskundig mentorschap, strategisch netwerken en essentiële hulpmiddelen.

"Het Move Collective vertegenwoordigt onze toewijding aan het stimuleren van innovatie binnen het ecosysteem van Movement," zegt Rushi Manche, medeoprichter van Movement Labs. "We stellen ontwikkelaars in staat om geavanceerde blockchaintoepassingen te bouwen die de schaalbaarheid, veiligheid en gebruikerservaring in de hele cryptobranche verbeteren."

Het succes van het programma blijkt uit de recente financiering door belangrijke partners:

Lync : 1,5 miljoen dollar voor zijn consumentgerichte rollup

: 1,5 miljoen dollar voor zijn consumentgerichte rollup HelixLabs : 2 miljoen dollar voor zijn innovatieve cross-chain interoperabiliteitsoplossing

: 2 miljoen dollar voor zijn innovatieve cross-chain interoperabiliteitsoplossing Nexio : 2,2 miljoen dollar voor zijn parallelle Bitcoin-rollup

: 2,2 miljoen dollar voor zijn parallelle Bitcoin-rollup Echelon : 3,5 miljoen dollar voor zijn gedecentraliseerde leenprotocol

: 3,5 miljoen dollar voor zijn gedecentraliseerde leenprotocol Meridian : 4 miljoen dollar voor zijn geavanceerde DeFi-platform

Deze partners maakten gebruik van de middelen en ondersteuning van het Move Collective om in contact te komen met investeerders en hun pre-seed financiering rond te krijgen. De effectiviteit van het programma in het versnellen van projectontwikkeling en financieringsinspanningen kwam duidelijk naar voren.

Naast deze fondsenwerving voor individuele projecten heeft Web3Port Foundation, een belangrijke ecosysteempartner, 10 miljoen dollar opgehaald voor zijn Movement Ecosystem Fund. Dit fonds zal zich richten op investeringen in native DeFi-, consumenten- en gaming-toepassingen binnen het Movement Network. Het initiatief van Stichting Web3Port toont de groeiende interesse in het ondersteunen van een breed scala aan innovatieve projecten in het ecosysteem van Movement, als aanvulling op de directe investeringen in individuele startups.

"De omvangrijke pre-seed financiering die door onze partners is verkregen, samen met het ecosysteemfonds van Web3Port Foundation, is een krachtig bewijs van het Move Collective-programma," zegt Cooper Scanlon, medeoprichter van Movement Labs. "Het toont aan dat zowel durfkapitalisten (VC's) als bouwers van ecosystemen het immense potentieel van de L2-oplossingen van Move erkennen, samen met de innovatieve toepassingen die op ons netwerk worden ontwikkeld."

Het Move Collective biedt een reeks voordelen, waaronder:

Move-Mentor-Ship : Direct mentorschap van het directieteam van Movement Labs

: Direct mentorschap van het directieteam van Movement Labs MoveOn-Site Adventures : Mogelijkheden voor persoonlijke ontmoetingen en deelname aan wereldwijde evenementen

: Mogelijkheden voor persoonlijke ontmoetingen en deelname aan wereldwijde evenementen MovEngage : Betrokkenheid bij de gemeenschap via Discord AMA's en Twitter Spaces

: Betrokkenheid bij de gemeenschap via Discord AMA's en Twitter Spaces Collectieve samenwerking : Netwerken met andere innovatieve teams in het ecosysteem

: Netwerken met andere innovatieve teams in het ecosysteem Market Moves: Co-marketingmogelijkheden met Movement Foundation en partners

Terwijl Movement Labs zijn ecosysteem blijft uitbreiden en ontwikkelaars blijft aantrekken voor zijn Move Virtual Machine voor Ethereum, is het Move Collective-programma klaar om een cruciale rol te spelen in het stimuleren van de volgende generatie blockchaininnovaties.

Ga voor meer informatie over het Move Collective en Movement Labs naar https://movementlabs.xyz/move-collective/ en https://movementlabs.xyz, volg @movementlabsxyz op X en word lid van Movement Labs' Discord.

Over Movement Labs

Movement Labs is de innovatieve kracht achter het Movement Network, een ecosysteem van modulaire, op Move gebaseerde blockchains dat ontwikkelaars in staat stelt veilige, performante en interoperabele blockchainapplicaties te bouwen, waarbij de kloof tussen de Move- en EVM-ecosystemen wordt overbrugd. De organisatie ontwikkelt de eerste Move Virtual Machine L2 voor Ethereum, naast open-source tools en protocollen om de adoptie van de Move programmeertaal in blockchain ecosystemen te vergemakkelijken. Met Movement kunnen ontwikkelaars eenvoudig krachtige Move VM-rollups starten. Gesteund door een Serie A-financiering van 38 miljoen dollar onder leiding van Polychain Capital, met deelname van Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures en Archetype, streeft Movement Labs naar een revolutie op het gebied van blockchaininteroperabiliteit en het bevorderen van op Move gebaseerde technologieën in de Web3-ruimte. Kom meer te weten over Movement's Battle of Olympus-ontwikkelaar Hackathon en volg het spannende nieuws van het team op X en op Discord.

Over Nexio:

Nexio brengt een revolutie teweeg in de schaalbaarheid van Bitcoin door middel van een parallelle Bitcoin-rollup. Het team bouwt aan een reeks producten en diensten waarmee ontwikkelaars de kracht van Bitcoin inzetten voor complexe DeFi-toepassingen, gamingplatforms, NFT-marktplaatsen en infrastructuurprojecten zonder in te leveren op veiligheid of efficiëntie. De technologie van Nexio ondersteunt meer dan 30.000 transacties per seconde met ultralage gastarieven, wat het ideaal maakt voor hoogfrequente toepassingen. Geleid door medeoprichters met aanzienlijke expertise in de ontwikkeling van Bitcoin zkVM rollup, zet Nexio nieuwe standaarden in blockchaintechnologie. Volg X @buildnexio en Discord voor meer informatie.

Over LYNC:

LYNC L2 is de eerste consumentgerichte keten die de MOVE-stapel aandrijft en gebruiksgevallen voor massale adoptie mogelijk maakt, inclusief een native toolstack waarmee ontwikkelaars on-chain producten kunnen bouwen in 90% minder tijd en kosten, ondersteund door Movement Labs.

Over Echelon

Echelon is een zeer efficiënte geldmarkt, geschreven in move, die het lenen en uitlenen van activa vergemakkelijkt via niet-custodiale pools, waardoor gebruikers rente kunnen verdienen en koopkracht kunnen vergroten via hefboomstrategieën. Posities zijn oververzekerd om kredietverstrekkers te beschermen en eMode biedt de hoogste kapitaalefficiëntie voor kredietnemers. Het protocol is compleet met geïsoleerde pools voor long-tail activa en één klik-strategieën voor staking met een hefboom en RWA-gedekte kluizen zoals schatkistcertificaten met hefboomwerking.

Over Meridian

Meridian is een gedecentraliseerde marktplaats voor liquiditeit en liquid staking-protocol, gebouwd op Movement Labs, dat gebruikers in staat stelt naadloos te handelen en te verdienen met hun activa.

Over Helix Labs

Helix Labs is een baanbrekend protocol dat de rendementskansen voor niet-ETH L1 activahouders maximaliseert door middel van restaking en een OmniVM rollup-toekomst ondersteunt via liquiditeitsabstractie. Helix Labs verbetert de bruikbaarheid van tokens, breidt de EigenFi-capaciteit uit en biedt liquiditeit als dienst aan, waarmee de weg vrij is om een robuuster en onderling verbonden blockchain-ecosysteem te creëren.

Over Web3Port Foundation

Web3Port Foundation is een internationaal technologie-investeringsplatform in meerdere fasen. De Web3Port Foundation is opgesplitst in een primair fonds van $ 100 miljoen en een secundair fonds van $ 1 miljard dat toonaangevende blockchain-oplossingen ondersteunt en versterkt om bedrijven op te bouwen die zich echt onderscheiden in alle markten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2514772/Movement_Labs___Move_Collective.jpg