Movement Labs 推出「Move Collective」加速器計劃，合作夥伴獲得 1,320 萬美元的種子資金

三藩市2024年9月27日 /美通社/ -- 專注於 Move 智能合約語言的開源工具網絡公司 Movement Labs 今日宣佈推出其精英加速器計劃「Move Collective」。這項創新計劃旨在培育和支持 Movement 生態中最具發展前景的項目，在各發展階段為項目提供全方位的支援。

據 Movement Labs 的披露，五個核心合作夥伴透過 Move Collective 計劃成功募得 1,320 萬美元種子基金，凸顯了該計劃的初步成果。

透過為合作夥伴提供融資機會、專家指導、戰略網絡構建和基礎性資源等全面的服務，Move Collective 致力於將極具遠見的區塊鏈概念，轉化為實用且成功的應用程式。

Movement Labs 的聯合創始人 Rushi Manche 表示：「Move Collective 彰顯我們在 Movement 生態系統中促進創新的承諾。我們幫助開發人員構建頂尖的區塊鏈應用程式，並籍此提升加密貨幣行業的可擴展性、安全性和用戶體驗。」

最近多個關鍵合作夥伴的成功融資凸顯了計劃的成功：

Lync ：150 萬美元，用於增強以客為中心的卷疊

HelixLabs ：200 萬美元，用於其創新跨鏈互通解決方案

Nexio ：220 萬美元，用於其平行比特幣卷疊

Echelon ：350 萬美元，用於其去中心化貸款協議

Meridian ：400 萬美元，用於其高階 DeFi 平台

這些合作夥伴利用 Move Collective 提供的資源和支持，與投資者建立聯繫並取得他們的種子輪前融資，突出該計劃在加速項目開發和資助工作方面的效能。

除了這些個別項目籌款之外，主要生態合作夥伴 Web3Port Foundation 亦為其 Movement Ecosystem Fund 提供了 1,000 萬美元的投資。該基金將專注於投資 Movement Network 內的原生 DeFi、消費者和遊戲應用程序。Web3Port Foundation 積極推動 Move 生態的發展，不僅著重於對個別新創公司的直接投資，更廣泛地支持各種創新項目，彰顯了其對整個生態系的投入。

Movement Labs 的聯合創始人 Cooper Scanlon 表示：「我們的合作夥伴獲得了數額龐大的種子輪前投資，以及 Web3Port Foundation 的生態系統基金，正體現了 Move Collective 計劃的雄厚實力。這表明，VC 和生態建設者均認識到基於 Move 的 L2 解決方案和我們網絡上正在開發的創新應用程式擁有巨大的潛力。」

Move Collective 提供豐富的優勢服務，包括：

Move-Mentor-Ship ：Movement Labs 高管團隊的直接指導

：Movement Labs 高管團隊的直接指導 MoveOn-Site Adventures ：面對面會議和全球活動參與的機會

：面對面會議和全球活動參與的機會 MovEngage ：透過 Discord AMA 和 Twitter Spaces 進行社群互動

：透過 Discord AMA 和 Twitter Spaces 進行社群互動 Collective Collaboration ：與生態中的其他創新團隊建立聯繫

：與生態中的其他創新團隊建立聯繫 Market Moves：與 Movement Foundation 和合作夥伴協同行銷的機會

隨著 Movement Labs 繼續擴展其生態並吸引開發人員前使用其 Move Virtual Machine for Ethereum（以太坊的 Move 虛擬機器），Move Collective 計劃將在培育下一代區塊鏈創新方面發揮關鍵作用。

有關 Move Collective 和 Movement Labs 的更多資訊，請瀏覽https://movementlabs.xyz/move-collective/ 和https://movementlabs.xyz，在 X 上追蹤 @movementlabsxyz 並加入 Movement Labs' Discord。

關於 Movement Labs

Movement Labs 是 Movement Network 背後的創新力量，是一個基於模組化 Move 區塊鏈的生態，使開發人員能夠構建安全、高性能和可互操作的區塊鏈應用程式，從而彌合 Move 和 EVM 生態之間的差距。此組織正在開發第一款適用於以太坊的 Move 虛擬機器 L2，以及開源工具和協議，以促進跨區塊鏈生態系統採用 Move 編程語言。Movement 讓開發人員可以輕鬆啟動高效能的 Move VM 彙總。Movement Labs 獲得由 Polychain Capital 領導的 A 系列資金為 3800 萬美元的支持，參與者包括 Binance Labs、Hack VC、Placeholder、OKX Ventures 和 Archetype，旨在徹底改變區塊鏈互通性，並在 Web3 空間中推進基於 Move 的技術。進一步了解 Movement 的 Battle of Olympus 開發人員黑客研討會，並在 X 和 Discord 上追蹤團隊的精彩新聞。

關於 Nexio：

Nexio 正透過平行化比特幣卷疊，革新比特幣的可擴張性領域。團隊正打造一套產品和服務，使開發人員能夠在不影響安全性或效率的情況下利用比特幣的力量開展複雜的 DeFi 應用程式、遊戲平台、NFT 市場和基礎設施項目。Nexio 的技術能夠處理每秒超過 30,000 筆交易，同時保持極低的燃氣費，使其成為高頻應用程式的不二之選。憑藉聯合創始人在比特幣 zkVM 卷疊開發方面的卓越成就，Nexio 正重新定義區塊鏈技術的發展方向。慾知更多資訊，請在 X 上追蹤 @buildnexio和 Discord

關於 LYNC：

LYNC L2 是業界首創的以消費者為中心的區塊鏈，基於 MOVE 堆棧，專為大規模應用而設計。其原生工具堆棧大幅提升開發效率，將開發時間和成本縮減 90%，並獲得 Movement Labs 的支持。

關於 Echelon

Echelon 是一款採用 Move 語言開發的高效貨幣市場協議，通過非託管資金池，為用戶提供借貸服務，實現槓桿交易，從而提高資金利用效率。為保護貸款人，eMode 提供超額抵押，並為借貸人提供最高的資本效率。此協議完整包括用於長尾資產的隔離池，用於槓桿押注和 RWA 支持的保險庫例如槓桿國庫券的一鍵式策略。

關於 Meridian

Meridian 是一個基於 Movement Labs 的去中心化流動性市場和流動性質押注協議，使用者能夠順暢地利用其資產進行交易和賺錢。

關於 Helix Labs

Helix Labs 是一個創新的協議，透過重新質押機制，為非以太坊 L1 資產持有者提供了最大化收益的機會，並以流動性抽象技術為基礎，為 OmniVM 卷疊的未來發展奠定了基礎。透過提升代幣效用、擴大 EigenFi 容量及提供流動性服務，Helix Labs 正積極推動建立一個更加健全、互聯的區塊鏈生態系統。

關於 Web3Port Foundation

Web3Port Foundation 是一個國際多階段技術投資平台。Web3Port Foundation 設有 1 億美元的主基金和 10 億美元的次級基金，專注於投資並培育領先的區塊鏈解決方案，以打造在各個市場獨具特色的企業。

SOURCE Movement Labs