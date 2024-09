Movement Labs startet „Move Collective"-Accelerator-Programm und Partner sichern 13,2 Mio. Dollar Startkapital

SAN FRANCISCO, 26. September 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, ein Netzwerk, das sich auf Open-Source-Tools für die intelligente Vertragssprache Move konzentriert, gab heute den Start seines Elite-Beschleunigerprogramms „Move Collective" bekannt. Dieses innovative Programm ist darauf ausgerichtet, die vielversprechendsten Projekte im Ökosystem der Bewegung zu fördern und zu unterstützen und bietet umfassende Unterstützung für Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Als Beleg für den frühen Erfolg des Programms gab Movement Labs außerdem bekannt, dass fünf seiner wichtigsten Partner, die durch das Move Collective Programm unterstützt wurden, zusammen 13,2 Mio. US-Dollar an Startkapital aufgebracht haben.

Das Move Collective zielt darauf ab, ehrgeizige Ideen in erfolgreiche Blockchain-Anwendungen umzuwandeln, indem es den Teilnehmern eine Reihe von Vorteilen bietet, darunter Finanzierungsmöglichkeiten, Mentoring durch Experten, strategisches Networking und wichtige Ressourcen.

„Das Move Collective repräsentiert unser Engagement für die Förderung von Innovationen innerhalb des Movement-Ökosystems", so Rushi Manche, Mitbegründer von Movement Labs. „Wir ermöglichen es Entwicklern, innovative Blockchain-Anwendungen zu entwickeln, die die Skalierbarkeit, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in der Kryptoindustrie verbessern."

Der Erfolg des Programms zeigt sich in der jüngsten Finanzierung durch wichtige Partner:

Diese Partner nutzten die Ressourcen und die Unterstützung des Move Collective, um Kontakte zu Investoren zu knüpfen und ihre Pre-Seed-Finanzierung zu sichern, was die Wirksamkeit des Programms bei der Beschleunigung der Projektentwicklung und der Finanzierungsbemühungen unterstreicht.

Zusätzlich zu diesen individuellen Projektspenden hat die Web3Port Foundation, ein wichtiger Partner des Ökosystems, 10 Mio. Dollar für ihren Movement Ecosystem Fund gesammelt. Dieser Fonds wird sich auf Investitionen in native DeFi-, Consumer- und Gaming-Anwendungen innerhalb des Movement Network konzentrieren. Die Initiative der Web3Port Foundation zeigt das wachsende Interesse an der Unterstützung eines breiten Spektrums innovativer Projekte im Ökosystem der Bewegung, das die Direktinvestitionen in einzelne Start-ups ergänzt.

„Die beträchtliche Pre-Seed-Finanzierung, die unsere Partner zusammen mit dem Ökosystem-Fonds der Web3Port Foundation erhalten haben, ist ein starker Beweis für das Move Collective Programm", sagte Cooper Scanlon, Mitbegründer von Movement Labs. „Es zeigt, dass sowohl VCs als auch Ökosystementwickler das immense Potenzial von Move-basierten L2-Lösungen und die innovativen Anwendungen, die in unserem Netzwerk entwickelt werden, erkennen."

Das Move Collective bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter:

Move-Mentor-Ship : Direkte Betreuung durch das Führungsteam von Movement Labs

: Direkte Betreuung durch das Führungsteam von Movement Labs MoveOn-Site Adventures : Möglichkeiten für persönliche Treffen und die Teilnahme an globalen Veranstaltungen

: Möglichkeiten für persönliche Treffen und die Teilnahme an globalen Veranstaltungen MovEngage : Community-Engagement durch Discord AMAs und Twitter Spaces

: Community-Engagement durch Discord AMAs und Twitter Spaces Collective Collaboration : Vernetzung mit anderen innovativen Teams im Ökosystem

: Vernetzung mit anderen innovativen Teams im Ökosystem Market Moves: Co-Marketing-Möglichkeiten mit der Movement Foundation und Partnern

Während Movement Labs sein Ökosystem weiter ausbaut und Entwickler für seine Move Virtual Machine für Ethereum gewinnt, wird das Move Collective Programm eine entscheidende Rolle bei der Förderung der nächsten Generation von Blockchain-Innovationen spielen.

Für weitere Informationen über das Move Collective und Movement Labs, besuchen Sie https://movementlabs.xyz/move-collective/ und https://movementlabs.xyz, folgen Sie @movementlabsxyz auf X und treten Sie Movement Labs' Discord bei.

Informationen zu Movement Labs

Movement Labs ist die innovative Kraft hinter dem Movement Network, einem Ökosystem von modularen Move-basierten Blockchains, das es Entwicklern ermöglicht, sichere, leistungsfähige und interoperable Blockchain-Anwendungen zu entwickeln und die Lücke zwischen Move- und EVM-Ökosystemen zu schließen. Die Organisation entwickelt die erste virtuelle Move-Maschine L2 für Ethereum sowie Open-Source-Tools und -Protokolle, um die Einführung der Move-Programmiersprache in allen Blockchain-Ökosystemen zu erleichtern. Mit Movement können Entwickler mühelos hochleistungsfähige Move-VM-Rollups starten. Unterstützt von 38 Mio. Dollar in der Serie A unter der Leitung von Polychain Capital und mit Beteiligung von Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures und Archetype, zielt Movement Labs darauf ab, die Blockchain-Interoperabilität zu revolutionieren und Move-basierte Technologien im Web3-Bereich voranzutreiben. Erfahren Sie mehr über den Battle of Olympus Entwickler-Hackathon und verfolgen Sie die spannenden Neuigkeiten des Teams auf X und auf Discord.

Informationen zu Nexio:

Nexio revolutioniert die Bitcoin-Skalierbarkeit durch ein parallelisiertes Bitcoin-Rollup. Das Team stellt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen bereit, die Entwicklern helfen, die Macht von Bitcoin für komplexe DeFi-Anwendungen, Spieleplattformen, NFT-Marktplätze und Infrastrukturprojekte zu nutzen, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Effizienz einzugehen. Die Nexio-Technologie unterstützt mehr als 30.000 Transaktionen pro Sekunde bei extrem niedrigen Gasgebühren und ist somit ideal für hochfrequente Anwendungen. Unter der Leitung von Mitbegründern mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Bitcoin zkVM Rollups setzt Nexio neue Maßstäbe in der Blockchain-Technologie. Für weitere Informationen, folgen Sie Nexio auf X @buildnexio und auf Discord.

Informationen zu LYNC:

LYNC L2 ist die erste verbraucherorientierte Chain, die den MOVE-Stack antreibt und damit Anwendungsfälle für die Masseneinführung ermöglicht, sowie einen nativen Tooling-Stack, der es Entwicklern ermöglicht, On-Chain-Produkte in 90 % weniger Zeit und Kosten zu entwickeln, unterstützt von Movement Labs.

Informationen zu Echelon

Echelon ist ein hocheffizienter, in Bewegung befindlicher Geldmarkt, der die Kreditaufnahme und -vergabe von Vermögenswerten über nicht depotgebundene Pools erleichtert und es den Nutzern ermöglicht, Zinsen zu erwirtschaften und die Kaufkraft durch Hebelwirkung zu erhöhen. Die Positionen sind überbesichert, um die Kreditgeber zu schützen, und eMode bietet die höchste Kapitaleffizienz für die Kreditnehmer. Das Protokoll umfasst isolierte Pools für Long-Tail-Anlagen und Ein-Klick-Strategien für Leverage Staking und RWA-gesicherte Tresore wie Leveraged Treasuries.

Informationen zu Meridian

Meridian ist ein dezentraler Liquiditätsmarktplatz und ein liquides Staking-Protokoll, das nativ auf Movement Labs aufbaut und es den Nutzern ermöglicht, nahtlos mit ihrem Vermögen zu handeln und zu verdienen.

Informationen zu Helix Labs

Helix Labs ist ein bahnbrechendes Protokoll, das die Renditechancen für Inhaber von Nicht-ETH-L1-Anlagen durch Wiederaufnahme maximiert und eine OmniVM-Rollup-Zukunft durch Liquiditätsabstraktion unterstützt. Durch die Verbesserung des Token-Nutzens, die Erweiterung der EigenFi-Kapazität und die Bereitstellung von Liquidität als Dienstleistung ebnet Helix Labs den Weg für ein robusteres und vernetzteres Blockchain-Ökosystem.

Informationen zur Web3Port Foundation

Die Web3Port Foundation ist eine internationale, mehrstufige Technologie-Investitionsplattform. Die Web3Port Foundation ist in einen Primärfonds in Höhe von 100 Mio. USD und einen Sekundärfonds in Höhe von 1 Mrd. USD unterteilt, der führende Blockchain-basierte Lösungen unterstützt und verstärkt, um Unternehmen aufzubauen, die sich auf allen Märkten wirklich von anderen abheben.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2514772/Movement_Labs___Move_Collective.jpg