Movement Labs lance le programme d'accélération « Move Collective » et ses partenaires obtiennent un financement d'amorçage de 13,2 millions de dollars

SAN FRANCISCO, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, un réseau axé sur les outils open-source pour le langage de contrat intelligent Move, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme d'accélérateur d'élite, « Move Collective ». Ce programme innovant est conçu pour encourager et soutenir les projets les plus prometteurs de l'écosystème de Movement, en offrant une assistance complète aux projets à différents stades de développement.

The Move Collective is Movement Labs' elite accelerator program fostering innovation in the Move smart contract ecosystem.

En témoignage du succès initial du programme, Movement Labs a également révélé que cinq de ses partenaires clés, qui ont reçu un soutien dans le cadre du programme « Move Collective », ont collectivement levé 13,2 millions de dollars en financement d'amorçage.

Le « Move Collective » vise à transformer des idées ambitieuses en applications de blockchain réussies en offrant aux participants une série d'avantages, notamment des possibilités de financement, un mentorat d'experts, une mise en réseau stratégique et des ressources essentielles.

« Le « Move Collective » représente notre engagement à encourager l'innovation au sein de l'écosystème Movement », a déclaré Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs. « Nous offrons aux développeurs les moyens de créer des applications de blockchain de pointe qui améliorent l'évolutivité, la sécurité et l'expérience utilisateur dans l'ensemble de l'industrie cryptographique. »

Le succès du programme se retrouve dans le financement récent obtenu par des partenaires clés :

Lync : 1,5 million de dollars pour leur rollup centré sur le consommateur

: 1,5 million de dollars pour leur rollup centré sur le consommateur HelixLabs : 2 millions de dollars pour leur solution innovante d'interopérabilité inter-chaînes

: 2 millions de dollars pour leur solution innovante d'interopérabilité inter-chaînes Nexio : 2,2 millions de dollars pour leur rollup bitcoin parallélisé

: 2,2 millions de dollars pour leur rollup bitcoin parallélisé Echelon : 3,5 millions de dollars pour leur protocole de prêt décentralisé

: 3,5 millions de dollars pour leur protocole de prêt décentralisé Meridian : 4 millions de dollars pour leur plateforme DeFi avancée

Ces partenaires ont tiré parti des ressources et de l'assistance fournies par le « Move Collective » pour entrer en contact avec des investisseurs et obtenir leur financement de pré-amorçage, ce qui met en évidence l'efficacité du programme pour accélérer le développement de projets et les efforts de financement.

Outre ces projets individuels, la Web3Port Foundation, un partenaire clé de l'écosystème, a obtenu 10 millions de dollars pour son Movement Ecosystem Fund. Ce fonds se concentrera sur l'investissement dans les applications natives DeFi, commerciales et de jeux au sein du Movement Network. L'initiative de la Web3Port Foundation démontre l'intérêt croissant pour le soutien d'un large éventail de projets innovants dans l'écosystème de Movement, en complément des investissements directs dans des start-ups individuelles.

« L'important financement de pré-amorçage obtenu par nos partenaires, ainsi que le fonds de l'écosystème de la Web3Port Foundation, représentent un puissant témoignage du programme « Move Collective », a déclaré Cooper Scanlon, cofondateur de Movement Labs. « Cela démontre que les sociétés de capital-risque et les créateurs d'écosystèmes reconnaissent l'immense potentiel des solutions L2 basées sur Move et les applications innovantes développées sur notre réseau. »

Le « Move Collective » offre une série d'avantages, notamment :

Move-Mentor-Ship : mentorat direct de l'équipe de direction de Movement Labs

: mentorat direct de l'équipe de direction de Movement Labs MoveOn-Site Adventures : possibilités de réunions en personne et de participation à des événements mondiaux

: possibilités de réunions en personne et de participation à des événements mondiaux MovEngage : engagement de la communauté par le biais de sessions AMA sur Discord et des espaces Twitter

: engagement de la communauté par le biais de sessions AMA sur Discord et des espaces Twitter Collaboration collective : mise en réseau avec d'autres équipes innovantes dans l'écosystème

: mise en réseau avec d'autres équipes innovantes dans l'écosystème Market Moves : possibilités de co-marketing avec la Movement Foundation et ses partenaires

Alors que Movement Labs continue d'étendre son écosystème et d'attirer des développeurs vers sa machine virtuelle Move pour Ethereum, le programme « Move Collective » est sur le point de jouer un rôle crucial dans le développement de la prochaine génération d'innovations de blockchain.

Pour plus d'informations sur le « Move Collective » et Movement Labs, visitez https://movementlabs.xyz/move-collective/ et https://movementlabs.xyz, suivez @movementlabsxyz sur X et rejoignez Movement Labs' Discord.

À propos de Movement Labs

Movement Labs est la force innovante derrière le Movement Network, un écosystème de blockchains modulaires basées sur Move qui permet aux développeurs de créer des applications de blockchain sécurisées, performantes et interopérables, comblant ainsi le fossé entre les écosystèmes Move et EVM. L'organisation développe la première machine virtuelle Move L2 pour Ethereum, ainsi que des outils et des protocoles open-source pour faciliter l'adoption du langage de programmation Move dans les écosystèmes blockchain. Movement permet aux développeurs de lancer facilement des rollups de VM Move très performants. Soutenu par un financement de série A de 38 millions de dollars mené par Polychain Capital, avec la participation de Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures et Archetype, Movement Labs vise à révolutionner l'interopérabilité des blockchains et à faire progresser les technologies basées sur Move dans l'espace Web3. Pour en savoir plus, consultez le hackathon des développeurs de Battle of Olympus de Movement et suivez les nouvelles passionnantes de l'équipe sur X et sur Discord.

À propos de Nexio :

Nexio révolutionne l'évolutivité du Bitcoin grâce à un rollup Bitcoin parallélisé. L'équipe met au point une série de produits et de services qui permettent aux développeurs d'exploiter la puissance du Bitcoin pour des applications DeFi complexes, des plateformes de jeux, des places de marché NFT et des projets d'infrastructure, sans compromettre la sécurité ou l'efficacité. La technologie Nexio prend en charge plus de 30 000 transactions par seconde avec des frais de gaz ultra-faibles, ce qui la rend idéale pour les applications à haute fréquence. Dirigée par des cofondateurs possédant une expertise significative dans le développement de rollup Bitcoin zkVM, Nexio établit de nouveaux standards dans la technologie blockchain. Pour plus d'informations, suivez-nous sur X @buildnexioet sur Discord

À propos de LYNC :

LYNC L2 est la première chaîne centrée sur le consommateur alimentant la pile MOVE, permettant des cas d'utilisation pour une adoption de masse, et une pile d'outils natifs qui permet aux développeurs de construire des produits sur la chaîne en 90 % moins de temps et de coût, soutenue par Movement Labs.

À propos d'Echelon

Echelon est un marché monétaire à haut rendement écrit dans Move qui facilite l'emprunt et le prêt d'actifs par le biais de pools non conservateurs, permettant aux utilisateurs de percevoir des intérêts et d'augmenter leur pouvoir d'achat grâce à l'effet de levier. Les positions sont surdimensionnées afin de protéger les prêteurs, et eMode offre la plus grande efficacité en termes de capital pour les emprunteurs. Le protocole est complet avec des pools isolés pour les actifs à long terme et des stratégies en un seul clic pour l'effet de levier et les coffres-forts soutenus par les RWA, tels que les bons du Trésor à effet de levier.

À propos de Meridian

Meridian est une place de marché de liquidités décentralisée et un protocole de staking liquide construit nativement sur Movement Labs qui permet aux utilisateurs d'échanger et de gagner de manière transparente avec leurs actifs.

À propos de Helix Labs

Helix Labs est un protocole pionnier qui maximise les opportunités de rendement pour les détenteurs d'actifs non-ETH L1 grâce au restaking et soutient un futur rollup OmniVM grâce à l'abstraction de liquidité. En améliorant l'utilité des jetons, en augmentant la capacité d'EigenFi et en fournissant des liquidités en tant que service, Helix Labs ouvre la voie à un écosystème de blockchain plus robuste et interconnecté.

À propos de la Web3Port Foundation

La Web3Port Foundation est une plateforme internationale d'investissement technologique en plusieurs étapes. Elle est divisée en un fonds primaire de 100 millions de dollars et un fonds secondaire d'un milliard de dollars qui soutient et amplifie les solutions de pointe basées sur la blockchain pour créer des entreprises réellement différenciées sur tous les marchés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2514772/Movement_Labs___Move_Collective.jpg