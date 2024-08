Movement Labs se junta ao AggLayer desenvolvido pela Polygon Labs, trazendo liquidez unificada para cadeias L2 baseadas em movimento

O lançamento da testnet atrai US$ 160 milhões em TVL comprometida, demonstrando a forte demanda pelo ecossistema da Move

SÃO FRANCISCO, 31 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Movement Labs , uma rede focada em ferramentas de código aberto para a linguagem de contratos inteligentes Move, e a Polygon Labs , uma empresa de desenvolvimento de software que constrói uma rede agregada de blockchain, anunciaram hoje uma colaboração estratégica que marca um acontecimento significativo na interoperabilidade de blockchain. A Movement Labs se juntará à AggLayer desenvolvida pela Polygon Labs, permitindo liquidez unificada nas cadeias da Camada 2 baseadas na MoveVM, em todas as cadeias conectadas à AggLayer e na Ethereum. Essa integração torna a Movement o primeiro ecossistema baseado em Move a utilizar o AggLayer, preenchendo efetivamente a lacuna entre os ecossistemas Move e EVM.

Movement Labs se junta ao AggLayer Movement Labs 'Road to Parthenon': O lançamento da testnet é um marco na direção da mainnet

O anúncio coincide com o lançamento da testnet pública da Movement Labs, que já atraiu impressionantes US$ 160 milhões em Total Value Locked (TVL) comprometido antes da mainnet. O Solv Protocol, pioneiro em uma Reserva Descentralizada de Bitcoin, prometeu US $ 100 milhões em TVL na Movement. Investidores novos e existentes da Movement Labs, incluindo 280 Capital, comprometeram um adicional de US $ 60 milhões em TVL.

Como parte dessa colaboração, o AggLayer servirá como base para unificar a liquidez nessas cadeias baseadas em MoveVM, AggChains e Ethereum — abordando a questão crítica da liquidez fragmentada no espaço blockchain. O AggLayer, cujos primeiros componentes foram lançados em fevereiro, conecta com segurança as cadeias soberanas, unificando liquidez, usuários e estado, mas com a sensação de uma única cadeia. Ao corrigir o problema de fragmentação das criptomoedas, o AggLayer permite que os desenvolvedores desenvolvam projetos em uma rede infinitamente horizontal de cadeias conectadas.

A Movement usa a Celestia para disponibilidade de dados, fornecendo uma solução de alto rendimento para postar dados de transações fora da cadeia enquanto ainda se instala no Ethereum. Como a camada de disponibilidade de dados líder do setor, a Celestia permite que os desenvolvedores escalem sem permissão, desbloqueando alt-VM L2s e aplicativos de alta taxa de transferência anteriormente viáveis apenas em alt L1s, como Solana ou soluções DA autorizadas.

Ao alavancar a tecnologia Polygon, a Movement Labs visa criar um ambiente blockchain eficiente, seguro e interoperável que atenda aos desafios críticos da Web3, incluindo liquidez fragmentada e experiência do usuário.

"Nossa plataforma atende a uma necessidade crítica no ecossistema Web3", explicou Rushi Manche, cofundador da Movement Labs. "Os desenvolvedores não precisam mais escolher entre o ambiente Ethereum confiável e a segurança de L1s alternativas. A Movement oferece o melhor dos dois mundos - a familiaridade de um Ethereum L2 com a segurança e o desempenho aprimorados da linguagem Move. Isso permite que os projetos sejam implantados com confiança, sabendo que estão protegidos contra vulnerabilidades comuns e, ao mesmo tempo, aproveitando a força econômica do ecossistema Ethereum."

"A missão da AggLayer é unificar a Web3 em sua totalidade, reunindo o maior número possível de usuários, desenvolvedores, linguagens de programação, diferentes contratos e cadeias inteligentes e liquidez", disse Marc Boiron, CEO da Polygon Labs. "A introdução de cadeias dentro da rede Movement no AggLayer acelera essa missão, aproximando a Web3 de uma interoperabilidade global ilimitada. Essa colaboração ajudará muito a aliviar alguns dos desafios mais urgentes da Web3 --- liquidez isolada e experiência de usuário fragmentada, que atualmente dificultam a adoção em massa."

O lançamento da testnet pública da Movement Labs apresenta seis projetos Web3 diversos já implantados na testnet da Movement:

Echelon - um mercado monetário altamente eficiente projetado para escalar o Move DeFi & Liquidity com estratégias apoiadas por LST, RWA e stablecoin.

- um mercado monetário altamente eficiente projetado para escalar o Move DeFi & Liquidity com estratégias apoiadas por LST, RWA e stablecoin. Moveposition - uma plataforma descentralizada de empréstimos na Movement Labs. Alimentado por um mecanismo de risco de nível institucional e usando gerenciamento de risco adaptável, o Moveposition oferece aos usuários uma maneira confiável e precisa de gerenciar ativos por meio de uma conexão de carteira simples.

- uma plataforma descentralizada de empréstimos na Movement Labs. Alimentado por um mecanismo de risco de nível institucional e usando gerenciamento de risco adaptável, o Moveposition oferece aos usuários uma maneira confiável e precisa de gerenciar ativos por meio de uma conexão de carteira simples. Meridian - um mercado de liquidez descentralizado e um protocolo de staking líquido construído nativamente na Movement Labs, permitindo que os usuários negociem e ganhem facilmente com seus ativos.

- um mercado de liquidez descentralizado e um protocolo de staking líquido construído nativamente na Movement Labs, permitindo que os usuários negociem e ganhem facilmente com seus ativos. Avitus : um protocolo perpétuo nativo da Movement que permite qualquer ativo como garantia para negociação, permitindo que os usuários aproveitem as participações existentes sem trocar por ativos de primeira linha.

um protocolo perpétuo nativo da Movement que permite qualquer ativo como garantia para negociação, permitindo que os usuários aproveitem as participações existentes sem trocar por ativos de primeira linha. BRKT - um protocolo descentralizado de previsão de mercado e gerenciamento de competição que utiliza opções binárias e torneios no estilo bracket.

- um protocolo descentralizado de previsão de mercado e gerenciamento de competição que utiliza opções binárias e torneios no estilo bracket. Infinite Seas - um jogo MMO de comércio marítimo, batalha e diplomacia totalmente on-chain

Esta colaboração e o lançamento bem-sucedido da testnet representam passos significativos em direção ao " Road to Parthenon " da Movement — sua jornada para a mainnet.

Ao aproveitar o AggLayer, a Movement permite que os desenvolvedores implantem contratos Solidity em cadeias baseadas em Move sem modificação de código, ao mesmo tempo em que se beneficiam dos recursos de segurança aprimorados do Move, que eliminam quase 90% dos vetores de ataque priorizados pelo auditor. Essa integração não apenas aprimora a interoperabilidade, mas também abre caminho para o aumento da inovação e adoção no espaço blockchain.

Sobre a Movement Labs:

A Movement Labs é a força inovadora por trás da Movement Network, um ecossistema de Blockchains Modulares Baseados em Movimentos que permite que os desenvolvedores criem aplicativos de blockchain seguros, eficientes e interoperáveis, preenchendo a lacuna entre os ecossistemas Move e EVM. A organização está desenvolvendo a primeira Move Virtual Machine L2 para Ethereum, juntamente com ferramentas e protocolos de código aberto para facilitar a adoção da linguagem de programação Move em ecossistemas blockchain. Com a Movement, os desenvolvedores podem lançar pacotes cumulativos de VMs Move de alto desempenho com facilidade. Apoiado por US $ 38 milhões em financiamento da Série A liderado pela Polychain Capital, com a participação da Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures e Archetype, a Movement Labs visa revolucionar a interoperabilidade do blockchain e avançar as tecnologias baseadas em Move no espaço Web3. Saiba mais sobre o Hackathon do desenvolvedor da Movement Batalha do Olimpo e acompanhe as notícias empolgantes da equipe no X e no Discord .

Sobre a Polygon Labs:

A Polygon Labs é uma empresa de desenvolvimento de software que constrói e desenvolve uma rede blockchain agregada que fornece interoperabilidade entre cadeias por meio do AggLayer, um protocolo descentralizado no Ethereum que unifica as bases de usuários e a liquidez de todas as cadeias conectadas. O Polygon Labs também contribuiu para o desenvolvimento central de vários protocolos de dimensionamento amplamente adotados, incluindo Polygon PoS, Polygon CDK e Polygon zkEVM, bem como o Polygon Miden, que está em desenvolvimento.

Site | Twitter | Desenvolvedor Twitter | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Instagram | Facebook

Sobre o Solv Protocol:

A Solv é pioneira em uma Reserva Descentralizada de Bitcoin, com o objetivo de liberar todo o potencial de mais de US $ 1 trilhão em ativos de Bitcoin por meio de uma infraestrutura de consenso de liquidez. Ao abordar a fragmentação dos ativos de BTC, oferecer oportunidades de rendimento e soluções de custódia em conformidade, a Solv está criando uma porta de entrada abrangente para a BTCFi e abrindo caminho para que os fundos tradicionais entrem com confiança no mundo das criptomoedas. Apoiado por investidores proeminentes como Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital e outros, o Solv Protocol se destaca como um farol de segurança e confiança. A Solv Protocol passou por extensas auditorias de segurança por empresas líderes, incluindo Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus e Secbit, garantindo os mais altos padrões de segurança.

Sobre a 280 Capital:

A 280 Capital é o braço de risco Web3 do Huang Liu e Chen Family Office, com US $ 2,5 bilhões em ativos sob gestão. A família está no espaço Web3 desde 2014 e construiu um portfólio de criptomoedas ancorado por um grande acúmulo inicial de BTC. Para saber mais, visite https://www.280.xyz/

Sobre a Celestia:

A Celestia é uma rede modular de disponibilidade de dados que facilita para qualquer pessoa lançar com segurança sua própria blockchain.

Sobre o Echelon:

O Echelon é um mercado monetário de alta eficiência escrito em movimento que facilita o empréstimo de ativos por meio de pools não custodiais, permitindo que os usuários ganhem juros e aumentem o poder de compra por meio de alavancagem. As posições são sobrecolateralizadas para proteger os credores e a eMode oferece a mais alta eficiência de capital para os mutuários. O protocolo é completo com pools isolados para ativos de cauda longa e estratégias de um clique para staking de alavancagem e vaults apoiados por RWA, como tesouros alavancados.

Sobre a Moveposition:

A Moveposition é uma nova geração de blockchains altamente performativos e otimamente paralelizados que surgiram para revolucionar a velocidade de execução na cadeia. Incubada pela Superposition, a Moveposition é construída sobre essa infraestrutura usando o gerenciamento de riscos adaptativo para oferecer soluções precisas, confiáveis e detalhadas, abrindo caminho para o DeFi de alta fidelidade. A Moveposition resolve o gargalo DeFi de gerenciamento inadequado de riscos de garantia, riscos de segurança elevados e capacitação insuficiente do mutuário. Ao analisar a volatilidade do mercado em tempo real das carteiras de garantias e incorporar o comportamento na cadeia, a Moveposition oferece eficiência de capital maximizada para o ecossistema e taxas de empréstimo personalizadas e precisas para os usuários.

Sobre o Meridian:

O Meridian é um mercado de liquidez descentralizado e um protocolo de staking de líquidos construído nativamente na Movement Labs, permitindo que os usuários negociem e ganhem com seus ativos sem problemas.

Sobre a Avitus:

A Avitus é o único protocolo modular sem permissão desenvolvido de forma personalizada no Movement Labs. Ele permite que qualquer ativo seja utilizado como garantia para a negociação de futuros perpétuos, capacitando todos os detentores de ativos a finalmente desbloquear mais utilidade de seus portfólios. Ao escalar automaticamente a liquidez e as listagens em hiperescala, os usuários agora poderão alavancar suas participações atuais para negociar e especular sobre uma vasta gama de ativos que antes eram inacessíveis. A Avitus se tornará o lar de liquidez e negociações eficientes em termos de capital, permitindo a fácil integração do próximo bilhão de usuários, facilitando trilhões de dólares em volume de negociação em escala.

Sobre a BRKT:

A BRKT é um protocolo de gerenciamento de concorrência descentralizado de ponta alimentado por contratos inteligentes Solidity. Oferece uma plataforma segura e inovadora para criar, gerenciar e registrar competições, ao mesmo tempo em que distribui prêmios com eficiência. Explore o futuro dos jogos competitivos em https://brkt.gg

Sobre o Infinite Seas:

O Infinite Seas é pioneiro em um jogo MMO diplomático de comércio marítimo totalmente on-chain que maximiza a liberdade econômica e os incentivos ao jogador. Ao alavancar a infraestrutura AMM inovadora e um mecanismo de back-end robusto, promovemos microtransações e negociação autônomas de jogador para jogador. Inspirado em clássicos como Heroes of Might and Magic, Age of Empires e Uncharted Waters, Infinite Seas oferece um mundo de jogo infinito com jogabilidade sem sessão, uma economia aberta e ricas oportunidades de negociação no jogo. Nossa equipe dedicada de especialistas em MMO está comprometida em criar uma economia de jogos sustentável e imersiva com impacto no mundo real, abrindo novos caminhos no mundo dos jogos de blockchain. Junte-se a nós nesta aventura inovadora e faça parte do futuro dos jogos on-chain.

Contato de mídia:

[email protected]

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2472392/polygon_x_Movement___PR__1.mp4



Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2472393/Movement_Labs___Buildig_the_Parthenon__Press_Release.mp4



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2397018/movement_logo_full_color_rgb_2000px_72ppi_Logo.jpg

FONTE Movement Labs