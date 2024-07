Movement Labs rejoint AggLayer développé par Polygon Labs, apportant une liquidité unifiée aux chaînes L2 basées sur Move

Le lancement de Testnet attire 160 millions de dollars de TVL engagés, ce qui témoigne d'une forte demande pour l'écosystème Move.

SAN FRANCISCO, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, un réseau axé sur les outils open-source pour le langage de contrat intelligent Move, et Polygon Labs, une société de développement de logiciels qui construit un réseau blockchain agrégé, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique qui marque une étape importante dans l'interopérabilité de la blockchain. Movement Labs rejoindra AggLayer développé par Polygon Labs, permettant une liquidité unifiée à travers les chaînes à deux couches basées sur MoveVM, toutes les chaînes connectées à AggLayer et Ethereum. Cette intégration fait de Movement le premier écosystème basé sur Move à utiliser AggLayer, comblant ainsi le fossé entre les écosystèmes Move et EVM.

Cette annonce coïncide avec le lancement du réseau de test public de Movement Labs, qui a déjà attiré un montant impressionnant de 160 millions de dollars en valeur totale bloquée (TVL) engagée avant le mainnet. Solv Protocol, pionnier d'une réserve décentralisée de Bitcoins, s'est engagé à verser 100 millions de dollars en TVL sur Movement. Les investisseurs nouveaux et existants de Movement Labs, dont 280 Capital, ont engagé 60 millions de dollars supplémentaires en TVL.

Dans le cadre de cette collaboration, AggLayer servira de base à l'unification de la liquidité à travers ces chaînes basées sur MoveVM, AggChains et Ethereum, répondant ainsi au problème critique de la fragmentation de la liquidité dans l'espace de blockchain. AggLayer, dont les premiers composants ont été mis en service en février, relie en toute sécurité les chaînes souveraines entre elles, unifiant les liquidités, les utilisateurs et l'état, avec l'impression d'une chaîne unique. En résolvant le problème de fragmentation des cryptomonnaies, AggLayer permet aux développeurs de concevoir des projets à travers un réseau horizontal infini de chaînes connectées.

Movement utilise Celestia pour la disponibilité des données, fournissant une solution à haut débit pour l'affichage des données de transaction hors de la chaîne tout en continuant à les régler sur Ethereum. En tant que première couche de disponibilité des données de l'industrie, Celestia permet aux développeurs d'évoluer sans permission, débloquant les L2 alt-VM et les applications à haut débit qui n'étaient auparavant viables que sur les L1 alt comme Solana ou les solutions DA avec permission.

En s'appuyant sur la technologie Polygon, Movement Labs vise à créer un environnement blockchain efficace, sécurisé et interopérable qui répond aux défis critiques du Web3, notamment la fragmentation de la liquidité et l'expérience utilisateur.

« Notre plateforme répond à un besoin essentiel de l'écosystème Web3 », a expliqué Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs. « Les développeurs n'ont plus à choisir entre l'environnement Ethereum de confiance et la sécurité des autres L1. Movement offre le meilleur des deux mondes : la familiarité d'une L2 Ethereum avec la sécurité et les performances accrues du langage Move. Les projets peuvent ainsi être déployés en toute confiance, en sachant qu'ils sont protégés contre les vulnérabilités courantes tout en tirant parti de la force économique de l'écosystème Ethereum. »

« La mission d'AggLayer est d'unifier le Web3 dans son intégralité en rassemblant autant d'utilisateurs, de développeurs, de langages de programmation, de contrats intelligents et de chaînes différents, et de liquidités que possible », a déclaré Marc Boiron, PDG de Polygon Labs. « L'introduction des chaînes du réseau Movement dans AggLayer accélère cette mission et rapproche le Web3 d'une interopérabilité mondiale illimitée. Cette collaboration contribuera grandement à résoudre certains des problèmes les plus urgents du Web3, à savoir la liquidité en silos et la fragmentation de l'expérience utilisateur, qui entravent actuellement l'adoption massive de cette technologie. »

Le lancement du réseau de test public de Movement Labs présente six différents projets Web3 déjà déployés sur le réseau de test de Movement :

Echelon : un marché monétaire très efficace, conçu pour faire évoluer Move DeFi & Liquidity avec LST, RWA et des stratégies adossées à des stablecoins.

: un marché monétaire très efficace, conçu pour faire évoluer Move DeFi & Liquidity avec LST, RWA et des stratégies adossées à des stablecoins. MovePosition : une plateforme décentralisée de prêt/emprunt sur Movement Labs. Grâce à un moteur de risque de qualité institutionnelle et à une gestion adaptative du risque, MovePosition offre aux utilisateurs un moyen fiable et précis de gérer leurs actifs par le biais d'une simple connexion à un portefeuille.

: une plateforme décentralisée de prêt/emprunt sur Movement Labs. Grâce à un moteur de risque de qualité institutionnelle et à une gestion adaptative du risque, MovePosition offre aux utilisateurs un moyen fiable et précis de gérer leurs actifs par le biais d'une simple connexion à un portefeuille. Meridian : une place de marché de liquidités décentralisée et un protocole de jalonnement de la liquidité construit sur Movement Labs de façon native, permettant aux utilisateurs d'échanger et de gagner de l'argent de manière transparente avec leurs actifs.

: une place de marché de liquidités décentralisée et un protocole de jalonnement de la liquidité construit sur Movement Labs de façon native, permettant aux utilisateurs d'échanger et de gagner de l'argent de manière transparente avec leurs actifs. Avitus : un protocole perpétuel natif de Movement qui autorise l'utilisation de n'importe quel actif comme garantie pour les échanges, ce qui permet aux utilisateurs de tirer parti de leurs avoirs existants sans avoir à échanger contre des actifs de premier ordre.

un protocole perpétuel natif de Movement qui autorise l'utilisation de n'importe quel actif comme garantie pour les échanges, ce qui permet aux utilisateurs de tirer parti de leurs avoirs existants sans avoir à échanger contre des actifs de premier ordre. BRKT : un marché de prédiction décentralisé et un protocole de gestion des compétitions utilisant des options binaires et des tournois de type « bracket ».

: un marché de prédiction décentralisé et un protocole de gestion des compétitions utilisant des options binaires et des tournois de type « bracket ». Infinite Seas : un jeu MMO de commerce maritime, de batailles et de diplomatie entièrement en chaîne

Cette collaboration et le succès du lancement du réseau de test représentent des étapes importantes vers « Road to Parthenon » de Movement - son voyage vers Mainnet.

En s'appuyant sur AggLayer, Movement permet aux développeurs de déployer des contrats Solidity sur des chaînes basées sur Move sans modifier le code, tout en bénéficiant des fonctions de sécurité améliorées de Move qui éliminent près de 90 % des vecteurs d'attaque priorisés par les auditeurs. Cette intégration améliore non seulement l'interopérabilité, mais ouvre également la voie à une innovation et une adoption accrues dans l'espace blockchain.

À propos de Movement Labs

Movement Labs est la force innovante derrière le Movement Network, un écosystème blockchain modulaire basé sur Move qui permet aux développeurs de créer des applications de blockchain sécurisées, performantes et interopérables, comblant ainsi le fossé entre les écosystèmes Move et l'EVM. L'organisation développe la première machine virtuelle Move L2 pour Ethereum, ainsi que des outils et des protocoles open-source pour faciliter l'adoption du langage de programmation Move dans les écosystèmes blockchain. Movement permet aux développeurs de lancer facilement des rollups de VM Move très performants. Soutenu par un financement de série A de 38 millions de dollars mené par Polychain Capital, avec la participation de Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures et Archetype, Movement Labs vise à révolutionner l'interopérabilité des blockchains et à faire progresser les technologies basées sur Move dans l'espace Web3. Pour en savoir plus, consultez le hackathon des développeurs de Battle of Olympus de Movement et suivez les nouvelles passionnantes de l'équipe sur X et sur Discord.

À propos de Polygon Labs

Polygon Labs est une société de développement de logiciels qui construit et développe un réseau blockchain agrégé qui fournit une interopérabilité entre les chaînes via AggLayer, un protocole décentralisé sur Ethereum qui unifie les bases d'utilisateurs et la liquidité pour toutes les chaînes connectées. Polygon Labs a également contribué au développement de plusieurs protocoles de jalonnement largement adoptés, notamment Polygon PoS, Polygon CDK et Polygon zkEVM, ainsi que Polygon Miden, qui est en cours de développement.

À propos de Solv Protocol :

Solv est le pionnier d'une réserve de Bitcoins décentralisée, visant à libérer le plein potentiel de plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs en Bitcoins par le biais d'une infrastructure de consensus sur les liquidités. En s'attaquant à la fragmentation des actifs en BTC, en offrant des opportunités de rendement et en proposant des solutions de conservation conformes, Solv crée une passerelle complète vers BTCFi et ouvre également la voie aux fonds traditionnels afin qu'ils puissent entrer en toute confiance dans le monde de la cryptomonnaie. Soutenu par des investisseurs de premier plan tels que Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital et d'autres, Solv Protocol est un gage de sécurité et de confiance. Solv Protocol a fait l'objet d'audits de sécurité approfondis par des entreprises de premier plan, notamment Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus et Secbit, ce qui garantit le respect des normes de sécurité les plus strictes.

À propos de 280 Capital :

280 Capital est la branche Web3 de Huang Liu and Chen Family Office, qui gère 2,5 milliards de dollars d'actifs. La famille est présente dans l'espace Web3 depuis 2014, et a construit un portefeuille crypto ancré par une importante accumulation précoce de BTC. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.280.xyz/.

À propos de Celestia

Celestia est un réseau modulaire de disponibilité des données qui permet à quiconque de lancer facilement et en toute sécurité sa propre blockchain.

À propos d'Echelon

Echelon est un marché monétaire à haut rendement écrit dans Move qui facilite l'emprunt et le prêt d'actifs par le biais de pools non conservateurs, permettant aux utilisateurs de percevoir des intérêts et d'augmenter leur pouvoir d'achat grâce à l'effet de levier. Les positions sont surdimensionnées afin de protéger les prêteurs, et eMode offre la plus grande efficacité en termes de capital pour les emprunteurs. Le protocole est complet avec des pools isolés pour les actifs à long terme et des stratégies en un seul clic pour l'effet de levier et les coffres-forts soutenus par les RWA, tels que les bons du Trésor à effet de levier.

À propos de MovePosition

MovePosition est une nouvelle génération de blockchains hautement performantes et parallélisées de manière optimale qui a émergé pour révolutionner la vitesse d'exécution sur la chaîne. Incubé par Superposition, MovePosition s'appuie sur cette infrastructure en utilisant la gestion adaptative des risques pour offrir des solutions précises, fiables et détaillées, ouvrant ainsi la voie à High Fidelity DeFi. MovePosition résout le goulot d'étranglement de DeFi que constituent la gestion inadéquate des risques liés aux garanties, les risques de sécurité accrus et la responsabilisation insuffisante de l'emprunteur. En analysant la volatilité du marché en temps réel des portefeuilles de garanties et en intégrant le comportement sur la chaîne, MovePosition offre une efficacité maximale du capital pour l'écosystème et des taux d'emprunt personnalisés précis aux utilisateurs.

À propos de Meridian

Meridian est une place de marché de liquidités décentralisée et un protocole d'empilage de liquidité construite nativement sur Movement Labs, permettant aux utilisateurs d'échanger et de gagner de manière transparente avec leurs actifs.

À propos d'Avitus

Avitus est le seul protocole modulaire sans permission conçu sur mesure par Movement Labs. Il permet d'utiliser n'importe quel actif comme garantie pour la négociation de contrats à terme perpétuels, ce qui permet à tous les détenteurs d'actifs d'exploiter davantage leurs portefeuilles. Grâce au jalonnement automatique des liquidités et au jalonnement des listes, les utilisateurs pourront désormais tirer parti de leurs avoirs actuels pour négocier et spéculer sur une vaste gamme d'actifs qui étaient auparavant inaccessibles. Avitus deviendra le lieu de prédilection pour les liquidités et les transactions efficaces en termes de capital, ce qui permettra d'intégrer facilement le prochain milliard d'utilisateurs et de faciliter des milliers de milliards de dollars de volume de transactions à l'échelle.

À propos de BRKT

BRKT est un protocole de gestion de concours décentralisé de pointe, basé sur les contrats intelligents Solidity. Il offre une plateforme sécurisée et innovante pour créer, gérer et enregistrer des concours, tout en distribuant efficacement les prix. Découvrez l'avenir des jeux de compétition sur le site https://brkt.gg

À propos d'Infinite Seas

Infinite Seas est le pionnier d'un jeu MMO de commerce maritime, de combat et de diplomatie entièrement en chaîne qui maximise la liberté économique et les incitations des joueurs. En tirant parti d'une infrastructure AMM innovante et d'un moteur dorsal robuste, nous favorisons les microtransactions et les échanges autonomes entre joueurs. Inspiré par des classiques comme Heroes of Might and Magic, Age of Empires et Uncharted Waters, Infinite Seas offre un monde de jeu infini avec un jeu sans session, une économie ouverte et de riches opportunités de commerce dans le jeu. Notre équipe dédiée d'experts MMO s'engage à créer une économie de jeu durable et immersive avec un impact sur le monde réel, en innovant dans le monde du jeu blockchain. Rejoignez-nous dans cette aventure inédite et participez à l'avenir des jeux en chaîne.

Contact avec les médias :

