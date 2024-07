Movement Labs Jalin Kerja Sama Dengan AggLayer yang Dikembangkan oleh Polygon Labs Untuk Hadirkan Likuiditas Terpadu ke Rantai L2 di Move

Peluncuran Testnet Menarik Komitmen TVL sebesar $160 Juta, Membuktikan Permintaan yang Kuat untuk Ekosistem Move

SAN FRANCISCO, 31 Juli 2024 /PRNewswire/ - Movement Labs adalah jaringan yang berfokus pada alat open-source untuk smart contract language Move, dan Polygon Labs adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang membangun jaringan blockchain gabungan. Hari ini Movement Labs dan Polygon Labs mengumumkan kerja sama strategis sebagai pencapaian penting dalam interoperabilitas blockchain. Movement Labs akan bekerja sama dengan AggLayer yang dikembangkan oleh Polygon Labs untuk menghadirkan likuiditas terpadu di seluruh rantai Layer 2 di MoveVM, di semua rantai yang terhubung ke AggLayer, dan Ethereum. Dengan integrasi ini, Movement menjadi ekosistem pertama di Move yang menggunakan AggLayer untuk dapat menjembatani kesenjangan antara ekosistem Move dan EVM.

Movement Labs Joins the AggLayer Movement's 'Building the Parthenon' Testnet Launch Marks Milestone Towards Mainnet

Pengumuman ini bertepatan dengan peluncuran testnet publik Movement Labs, yang telah menarik komitmen Total Value Locked (TVL) yang luar biasa sebesar $160 juta sebelum mainnet. Solv Protocol adalah pelopor Cadangan Bitcoin Terdesentralisasi dan telah berkomitmen sebesar $100 juta berupa TVL di Movement Investor Movement Labs yang baru dan lama, termasuk 280 Capital, telah menambah investasi sebesar $60 juta di TVL.

Sebagai bagian dari kerja sama ini, AggLayer akan menjadi landasan untuk menyatukan likuiditas di seluruh rantai di MoveVM, AggChains, dan Ethereum - untuk mengatasi berbagai masalah penting terkait likuiditas terfragmentasi di ruang blockchain. AggLayer adalah komponen pertama yang diluncurkan pada bulan Februari. Dengan cara yang aman, AggLayer menghubungkan Sovereign Chain, menyatukan likuiditas, pengguna dan negara, namun dengan nuansa rantai tunggal. Dengan mengatasi masalah fragmentasi kripto, AggLayer memungkinkan pengembang untuk meningkatkan proyek di seluruh jaringan rantai yang saling terhubung tak terhingga secara horizontal.

Movement menggunakan Celestia untuk ketersediaan data, menyediakan solusi high throughput untuk memposting data transaksi di luar rantai selagi masih menetap di Ethereum. Sebagai lapisan ketersediaan data yang terdepan di industri ini, Celestia memungkinkan pengembang melakukan peningkatan tanpa izin, membuka alt-VM L2 dan aplikasi high throughput yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di alt L1 seperti Solana atau solusi DA yang berizin.

Dengan memanfaatkan teknologi Polygon, Movement Labs berupaya menciptakan lingkungan blockchain yang efisien, aman, dan dapat dioperasikan guna mengatasi berbagai tantangan penting di Web3, termasuk likuiditas terfragmentasi dan pengalaman pengguna.

"Platform kami menangani kebutuhan penting di ekosistem Web3," jelas Rushi Manche, salah satu Pendiri Movement Labs. "Pengembang tidak lagi harus memilih antara lingkungan Ethereum yang tepercaya dan keamanan L1 alternatif. Movement menawarkan yang terbaik dari kedua dunia ini, yakni keterbiasaan menggunakan Ethereum L2 namun dengan peningkatan keamanan dan kinerja bahasa Move. Sehingga proyek dapat diterapkan dengan percaya diri karena sudah terlindung dari kerentanan umum sekaligus tetap memanfaatkan kekuatan ekonomi di ekosistem Ethereum."

"Misi AggLayer adalah menyatukan seluruh Web3 dengan mengumpulkan sebanyak mungkin pengguna, pengembang, bahasa pemrograman, berbagai kontrak pintar dan rantai, dan likuiditas," kata Marc Boiron, CEO Polygon Labs. "Masuknya rantai dalam jaringan Movement ke AggLayer akan mempercepat misi ini, sehingga Web3 makin cepat mencapai interoperabilitas global tanpa batas. Kerja sama ini akan sangat membantu mengurangi beberapa tantangan paling mendesak di Web3, yakni likuiditas terisolasi dan pengalaman pengguna yang terfragmentasi, yang saat ini menghambat penggunaan massal."

Peluncuran testnet publik oleh Movement Labs ini menampilkan enam proyek Web3 yang telah digunakan di testnet Movement:

Echelon - pasar uang yang sangat efisien dan dirancang untuk meningkatkan DeFi & Likuiditas Move dengan strategi yang didukung LST, RWA, dan stablecoin.

- pasar uang yang sangat efisien dan dirancang untuk meningkatkan DeFi & Likuiditas Move dengan strategi yang didukung LST, RWA, dan stablecoin. Moveposition - platform pinjam/meminjam yang terdesentralisasi di Movement Labs. Didukung oleh mesin risiko tingkat institusi dan menggunakan manajemen risiko adaptif, Moveposition menawarkan cara yang andal dan tepat kepada pengguna untuk mengelola aset melalui koneksi dompet yang sederhana.

- platform pinjam/meminjam yang terdesentralisasi di Movement Labs. Didukung oleh mesin risiko tingkat institusi dan menggunakan manajemen risiko adaptif, Moveposition menawarkan cara yang andal dan tepat kepada pengguna untuk mengelola aset melalui koneksi dompet yang sederhana. Meridian - pasar likuiditas terdesentralisasi dan protokol staking likuid yang dibuat di Movement Labs. Meridian memungkinkan pengguna berdagang dan menghasilkan uang tanpa kendala dengan aset mereka.

- pasar likuiditas terdesentralisasi dan protokol staking likuid yang dibuat di Movement Labs. Meridian memungkinkan pengguna berdagang dan menghasilkan uang tanpa kendala dengan aset mereka. Avitus : Perpetual Protocol di Movement memungkinkan penjaminan aset untuk perdagangan sehingga pengguna dapat memanfaatkan kepemilikan yang ada tanpa beralih ke aset-aset blue-chip.

Perpetual Protocol di Movement memungkinkan penjaminan aset untuk perdagangan sehingga pengguna dapat memanfaatkan kepemilikan yang ada tanpa beralih ke aset-aset blue-chip. BRKT - pasar prediksi terdesentralisasi dan protokol manajemen kompetisi yang menggunakan opsi biner dan turnamen bergaya braket.

- pasar prediksi terdesentralisasi dan protokol manajemen kompetisi yang menggunakan opsi biner dan turnamen bergaya braket. Infinite Seas - game MMO perdagangan, pertempuran, dan diplomatik maritim yang sepenuhnya on-chain

Kerja sama dan peluncuran testnet yang sukses ini merupakan langkah penting Movement menuju "Road to Parthenon- menuju mainnet.

Dengan memanfaatkan AggLayer, Movement memungkinkan pengembang menggunakan kontrak Solidity pada rantai di Move tanpa modifikasi kode sekaligus memanfaatkan fitur keamanan Move yang telah disempurnakan sehingga mengenyahkan hampir 90% vektor serangan yang diprioritaskan auditor. Integrasi ini meningkatkan interoperabilitas sekaligus membuka jalan bagi inovasi lebih baik dan penggunaan di ruang blockchain.

Tentang Movement Labs

Movement Labs adalah kekuatan inovatif di balik Movement Network, sebuah ekosistem Blockchain Modular di Move yang memungkinkan pengembang membuat aplikasi blockchain yang aman, berkinerja baik dan dapat dioperasikan untuk menjembatani kesenjangan antara ekosistem Move dan EVM. Perusahaan ini sedang mengembangkan Move Virtual Machine L2 pertama untuk Ethereum dan berbagai alat open source maupun protokol untuk mempermudah penggunaan bahasa pemrograman Move di seluruh ekosistem blockchain. Movement mempermudah pengembang meluncurkan rollup Move VM berkinerja tinggi. Didukung oleh pendanaan Seri A senilai $38 juta yang dipimpin Polychain Capital dan partisipasi dari Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures, dan Archetype, Movement Labs bertujuan untuk merombak interoperabilitas blockchain dan memajukan teknologi di Move di ruang Web3. Ketahui lebih jauh tentang acara Hackathon pengembang Battle of Olympus oleh Movement dan ikuti berita menarik dari tim ini di X dan di Discord.

Tentang Polygon Labs

Polygon Labs adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak yang membuat dan mengembangkan jaringan blockchain gabungan yang menyediakan interoperabilitas lintas rantai melalui AggLayer, yaitu protokol terdesentralisasi di Ethereum yang menyatukan basis pengguna dan likuiditas untuk semua rantai terhubung. Polygon Labs juga telah berkontribusi pada pengembangan inti atas beberapa protokol peningkatan yang digunakan secara luas, termasuk Polygon PoS, Polygon CDK, Polygon zkEVM, dan Polygon Miden yang sedang dalam pengembangan.

Situs web | Twitter | Developer Twitter | Telegram | LinkedIn | Reddit | Discord | Instagram | Facebook

Tentang Solv Protocol:

Solv memelopori Cadangan Bitcoin Terdesentralisasi, yang bertujuan untuk membuka seluruh potensi lebih dari $1 triliun aset Bitcoin melalui infrastruktur konsensus likuiditas. Dengan mengatasi fragmentasi aset BTC, memberikan peluang imbal hasil, dan menawarkan solusi kustodian yang sesuai, Solv menciptakan gateway komprehensif untuk BTCFi, dan membuka jalan bagi dana tradisional untuk memasuki dunia kripto dengan percaya diri. Didukung oleh investor terkemuka seperti Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital dan lainnya, Solv Protocol merupakan mercusuar keamanan dan kepercayaan. Solv Protocol telah menjalani audit keamanan yang ekstensif oleh berbagai perusahaan terkemuka seperti Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus dan Secbit untuk memastikan standar keamanan tertinggi.

Tentang 280 Capital:

280 Capital adalah cabang ventura Web3 Huang Liu and Chen Family Office, dengan aset yang dikelola senilai $2,5 miliar. Keluarga ini ada di ruang Web3 sejak tahun 2014 dan telah membangun portofolio kripto yang didukung oleh akumulasi awal besar-besaran BTC. Untuk mengetahui lebih lanjut, kunjungi https://www.280.xyz/

Tentang Celestia

Celestia adalah jaringan ketersediaan data modular yang memudahkan siapa pun meluncurkan blockchain sendiri dengan aman.

Tentang Echelon

Echelon adalah pasar uang efisiensi tinggi yang ditulis di Move. Echelon mempermudah pinjam meminjam aset melalui kumpulan non kustodian sehingga pengguna bisa mendapatkan bunga dan meningkatkan daya beli melalui leverage. Posisi dijaminkan berlebih untuk melindungi pemberi pinjaman, dan eMode menawarkan efisiensi modal tertinggi bagi peminjam. Protokol ini dilengkapi isolated pool untuk aset long tail dan strategi satu klik untuk leverage staking dan vault yang didukung RWA (Aset Dunia Nyata) seperti leveraged treasury.

Tentang Moveposition

Moveposition adalah blockchain generasi baru yang berkinerja tinggi dan diparalelkan dengan optimal yang hadir untuk merombak kecepatan pelaksanaan on-chain. Diinkubasi oleh Superposition, Moveposition dibangun di atas infrastruktur ini dengan menggunakan manajemen risiko adaptif untuk menawarkan solusi yang tepat, andal, dan terperinci guna membuka jalan bagi DeFi Fidelitas Tinggi. Moveposition mengatasi hambatan DeFi berupa manajemen risiko agunan yang tidak memadai, risiko keamanan yang tinggi, dan pemberdayaan peminjam yang tidak memadai. Dengan menganalisis volatilitas pasar di waktu nyata dari portofolio agunan dan menggabungkan perilaku on-chain, Moveposition menawarkan efisiensi modal yang maksimal untuk ekosistem dan suku bunga pinjaman yang dipersonalisasi dengan tepat kepada pengguna.

Tentang Meridian

Meridian adalah pasar likuiditas terdesentralisasi dan protokol liquid staking yang dibuat di Movement Labs untuk memungkinkan pengguna berdagang dan menghasilkan uang tanpa kendala dengan aset mereka.

Tentang Avitus

Avitus adalah satu-satunya protokol modular tanpa izin yang dibuat khusus di Movement Labs. Dengan demikian, segala aset dapat digunakan sebagai jaminan untuk perdagangan berjangka perpetual sehingga semua pemegang aset akhirnya dapat membuka lebih banyak utilitas dari portofolio mereka. Dengan auto-scale likuiditas dan hyper-scale pencatatan secara bersamaan, kini pengguna dapat memanfaatkan kepemilikan mereka saat ini untuk berdagang dan berspekulasi pada beragam aset yang sebelumnya tidak dapat diakses. Avitus akan menjadi pusat yang diandalkan untuk likuiditas dan perdagangan dengan modal yang efisien sehingga mempermudah orientasi miliaran pengguna berikutnya dan memfasilitasi volume perdagangan sejumlah triliunan dolar dalam skala besar.

Tentang BRKT

BRKT adalah protokol manajemen kompetisi terdesentralisasi yang canggih dan didukung oleh kontrak cerdas Solidity. BRKT menyediakan platform yang aman dan inovatif untuk membuat, mengelola, dan mendaftarkan kompetisi sekaligus membagikan hadiah dengan efisien. Jelajahi masa depan game kompetitif di https://brkt.gg

Tentang Infinite Seas

Infinite Seas memelopori game MMO perdagangan, pertempuran, dan diplomatik maritim yang sepenuhnya on-chain dan memaksimalkan kebebasan ekonomi maupun insentif pemain. Dengan memanfaatkan infrastruktur AMM yang inovatif dan mesin backend yang kuat, kami mendorong transaksi mikro dan perdagangan antar pemain secara otonom. Terinspirasi dari game klasik seperti Heroes of Might and Magic, Age of Empires, dan Uncharted Waters, Infinite Seas menawarkan dunia game tanpa batas dengan gameplay non sesi, ekonomi terbuka, dan banyak sekali peluang perdagangan dalam game. Tim ahli khusus di MMO berkomitmen untuk menciptakan ekonomi game yang berkelanjutan dan imersif dengan dampak pada dunia nyata guna menciptakan terobosan baru dalam dunia game blockchain. Bergabunglah bersama kami dalam petualangan inovatif ini dan jadilah bagian dalam masa depan game on-chain.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2470499/polygon_x_Movement___PR__1.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2470500/Movement_Labs___Buildig_the_Parthenon__Press_Release.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2397018/movement_logo_full_color_rgb_2000px_72ppi_Logo.jpg

