Movement Labs sluit zich aan bij de AggLayer, ontwikkeld door Polygon Labs, en brengt uniforme liquiditeit naar L2 chains met Move

De lancering van testnet haalt $ 160 miljoen aan gecommitteerde totale waarde vergrendeld (TVL) binnen, wat de grote vraag naar het Move-ecosysteem benadrukt

SAN FRANCISCO, 30 juli 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs, een netwerk dat zich richt op open-source tools voor de smart contract taal van Move, en Polygon Labs, een softwareontwikkelingsbedrijf dat bouwt aan een geaggregeerd blockchainnetwerk, hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd die een mijlpaal is in de blockchain-interoperabiliteit. Movement Labs sluit zich aan bij de AggLayer die Polygon Labs heeft ontwikkeld. Dit maakt uniforme liquiditeit mogelijk in de MoveVM-gebaseerde Layer-2 chains, alle AggLayer-verbonden chains en Ethereum. Met deze integratie is Movement het eerste op Move gebaseerde ecosysteem dat gebruik maakt van de AggLayer, waardoor de kloof tussen Move en EVM-ecosystemen effectief wordt overbrugd.

Movement Labs Joins the AggLayer Movement's 'Building the Parthenon' Testnet Launch Marks Milestone Towards Mainnet

De aankondiging valt samen met de lancering van het publieke testnet van Movement Labs, dat vóór het mainnet al een indrukwekkende $ 160 miljoen aan gecommitteerde totale waarde vergrendeld (TVL) aantrok. Solv Protocol, pionier op het gebied van een gedecentraliseerde Bitcoin-reserve, heeft $ 100 miljoen aan TVL toegezegd op Movement. Nieuwe en bestaande investeerders in Movement Labs, waaronder 280 Capital, hebben nog eens $ 60 miljoen in TVL geïnvesteerd.

Als onderdeel van deze samenwerking zal de AggLayer dienen als pijler voor het verenigen van liquiditeit in deze MoveVM-gebaseerde ketens, AggChains en Ethereum. Hiermee wordt het kritieke probleem van gefragmenteerde liquiditeit in de blockchainruimte aangepakt. De AggLayer, waarvan de eerste onderdelen in februari live gingen, verbindt soevereine chains veilig met elkaar, waarbij liquiditeit, gebruikers en gegevens worden samengebracht. Dit zorgt voor een ervaring die lijkt op die van een enkele chain. Door het fragmentatieprobleem van crypto op te lossen, kunnen AggLayer-ontwikkelaars projecten ontwerpen via een oneindig horizontaal web van verbonden chains.

Movement gebruikt Celestia voor databeschikbaarheid en biedt een oplossing met hoge doorvoer voor het plaatsen van transactiedata buiten de keten terwijl er nog steeds met Ethereum wordt afgerekend. Als de toonaangevende databeschikbaarheidslaag in de branche stelt Celestia ontwikkelaars in staat om te schalen zonder toestemming, waardoor Alt-VM L2 en toepassingen met hoge doorvoer worden ontsloten. Voorheen was dit alleen mogelijk op AltLayer 1 zoals Solana of permissioned digitale assetoplossingen.

Door gebruik te maken van Polygon-technologie wil Movement Labs een efficiënte, veilige en interoperabele blockchainomgeving creëren die kritieke Web3-uitdagingen aanpakt, waaronder gefragmenteerde liquiditeit en gebruikerservaring.

"Ons platform voorziet in een kritieke behoefte in het Web3 ecosysteem," legt Rushi Manche, medeoprichter van Movement Labs, uit. "Ontwikkelaars hoeven niet langer te kiezen tussen de vertrouwde Ethereum-omgeving en de veiligheid van alternatieve L1. Movement biedt het beste van twee werelden: de vertrouwdheid van een Ethereum L2 met de verbeterde beveiliging en prestaties van de Move taal. Hiermee kunnen projecten met vertrouwen worden uitgerold, omdat ze beschermd zijn tegen veelvoorkomende kwetsbaarheden terwijl nog altijd de economische kracht van het Ethereum-ecosysteem wordt gebruikt."

"De AggLayer heeft als doel om Web3 in zijn geheel te verenigen door zoveel mogelijk gebruikers, ontwikkelaars, programmeertalen, verschillende smart contracts en chains, en liquiditeit samen te brengen," zegt Marc Boiron, CEO van Polygon Labs. "Door chains binnen het Movement-netwerk naar de AggLayer te brengen, wordt deze doelstelling versneld en komt Web3 weer een stap dichter bij onbeperkte wereldwijde interoperabiliteit. Deze samenwerking zal enorm helpen om enkele van de meest urgente uitdagingen in Web3 te verlichten, zoals silo-liquiditeit en gefragmenteerde gebruikerservaring, die massale adoptie nu in de weg staan."

De lancering van het publieke testnet van Movement Labs laat zes verschillende Web3-projecten zien die al op Movement testnet zijn uitgerold:

Echelon - een zeer efficiënte geldmarkt ontworpen om Move DeFi & Liquidity te schalen met LST, RWA en stablecoin-ondersteunde strategieën.

- een zeer efficiënte geldmarkt ontworpen om Move DeFi & Liquidity te schalen met LST, RWA en stablecoin-ondersteunde strategieën. Moveposition - een gedecentraliseerd leen/uitleenplatform op Movement Labs. Aangedreven door een risico-engine van institutionele kwaliteit en de inzet van adaptief risicomanagement, biedt Moveposition gebruikers een betrouwbare en nauwkeurige manier om activa te beheren via een eenvoudige portemonneeverbinding.

- een gedecentraliseerd leen/uitleenplatform op Movement Labs. Aangedreven door een risico-engine van institutionele kwaliteit en de inzet van adaptief risicomanagement, biedt Moveposition gebruikers een betrouwbare en nauwkeurige manier om activa te beheren via een eenvoudige portemonneeverbinding. Meridian - een gedecentraliseerde marktplaats voor liquiditeit en een liquid staking protocol, gebouwd op Movement Labs, waardoor gebruikers naadloos kunnen handelen en verdienen met hun activa.

- een gedecentraliseerde marktplaats voor liquiditeit en een liquid staking protocol, gebouwd op Movement Labs, waardoor gebruikers naadloos kunnen handelen en verdienen met hun activa. Avitus : Een Movement-native eeuwigdurend protocol dat elk activum toestaat als onderpand voor de handel, waardoor gebruikers bestaande holdings kunnen gebruiken zonder te swappen naar blue-chip activa.

Een Movement-native eeuwigdurend protocol dat elk activum toestaat als onderpand voor de handel, waardoor gebruikers bestaande holdings kunnen gebruiken zonder te swappen naar blue-chip activa. BRKT - een gedecentraliseerde voorspellingsmarkt en wedstrijdbeheerprotocol dat gebruik maakt van binaire opties en toernooien in bracketstijl.

- een gedecentraliseerde voorspellingsmarkt en wedstrijdbeheerprotocol dat gebruik maakt van binaire opties en toernooien in bracketstijl. Infinite Seas - een volledig on-chain maritiem handels-, gevechts- en diplomatiek MMO-spel.

Deze samenwerking en de succesvolle testnetlancering zijn belangrijke stappen op weg naar Movement's "Road to Parthenon" op zijjn traject naar mainnet.

Movement stelt ontwikkelaars in staat om Solidity-contracten uit te rollen via de AggLayer op Move-gebaseerde chains zonder code aan te passen. Zij kunnen dan profiteren van de verbeterde beveiligingsfuncties van Move die bijna 90% van de aanvalsvectoren elimineren, met prioriteit voor auditors. Deze integratie verbetert niet alleen de interoperabiliteit, maar maakt ook de weg vrij voor meer innovatie en toepassing in de blockchainruimte.

Over Movement Labs

Movement Labs is de innovatieve kracht achter het Movement Network, een ecosysteem van modulaire, op Move gebaseerde blockchains dat ontwikkelaars in staat stelt veilige, performante en interoperabele blockchainapplicaties te bouwen, waarbij de kloof tussen de Move- en EVM-ecosystemen wordt overbrugd. De organisatie ontwikkelt de eerste Move Virtual Machine L2 voor Ethereum, naast open-source tools en protocollen om de adoptie van de Move programmeertaal in blockchain ecosystemen te vergemakkelijken. Met Movement kunnen ontwikkelaars eenvoudig krachtige Move VM-rollups starten. Gesteund door een Serie A-financiering van 38 miljoen dollar onder leiding van Polychain Capital, met deelname van Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures en Archetype, streeft Movement Labs naar een revolutie op het gebied van blockchaininteroperabiliteit en het bevorderen van op Move gebaseerde technologieën in de Web3-ruimte. Kom meer te weten over Movement's Battle of Olympus-ontwikkelaar Hackathon en volg het spannende nieuws van het team op X en op Discord.

Over Polygon Labs

Polygon Labs is een softwareontwikkelingsbedrijf dat een geaggregeerd blockchainnetwerk bouwt en ontwikkelt voor cross-chain interoperabiliteit via de AggLayer, een gedecentraliseerd protocol op Ethereum waarbij de verbonden ketens van gebruikersbestanden en liquiditeit in één blockchain worden samengebracht. Polygon Labs heeft ook bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal veelgebruikte schaalprotocollen, waaronder Polygon PoS, Polygon CDK, Polygon zkEVM en Polygon Miden, dat nog in ontwikkeling is.

Over Solv Protocol:

Solv is een pionier op het gebied van een gedecentraliseerde Bitcoin-reserve, met als doel het volledige potentieel van meer dan $ 1 biljoen aan Bitcoin-activa te ontsluiten aan de hand van een eensgezinde liquiditeitsinfrastructuur. Door de fragmentatie van BTC-activa aan te pakken, rendementskansen te bieden en compliant bewaaroplossingen te leveren, creëert Solv een uitgebreide toegangspoort tot BTCFi en effent het ook de weg voor traditionele fondsen om met vertrouwen de cryptowereld te betreden. Gesteund door prominente investeerders zoals Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital en andere investeerders, staat Solv Protocol als een baken van veiligheid en vertrouwen. Solv Protocol heeft uitgebreide veiligheidscontroles gehad door toonaangevende bedrijven, waaronder Quantstamp, Certik, SlowMist, Salus en Secbit, om de hoogste veiligheidsnormen te garanderen.

Over 280 Capital:

280 Capital is de Web3 venture tak van het Huang Liu en Chen Family Office, met een beheerd vermogen van $ 2,5 miljard. De familie is sinds 2014 actief in de Web3-ruimte en heeft een cryptoportefeuille opgebouwd die verankerd is in een grote vroege BTC-acculumatie. Ga voor meer informatie naar https://www.280.xyz/

Over Celestia

Celestia is een modulair data availability-netwerk dat het voor iedereen eenvoudig maakt om op een veilige manier zijn eigen blockchain te lanceren.

Over Echelon

Echelon is een zeer efficiënte geldmarkt geschreven in de programmeertaal Move. De gebruikers kunnen activa aan elkaar lenen en uitlenen via niet-custodiale pools om rente te verdienen of hun koopkracht te vergroten met een hefboom. Posities zijn oververzekerd om kredietverstrekkers te beschermen en eMode biedt de hoogste kapitaalefficiëntie voor kredietnemers. Het protocol is compleet met geïsoleerde pools voor long-tail activa en één klik-strategieën voor staking met een hefboom en door RWA gedekte kluizen zoals schatkistcertificaten met hefboomwerking.

Over Moveposition

Moveposition is een nieuwe generatie van zeer performante, optimaal parallel uitgevoerde blockchains die is ontstaan om een revolutie teweeg te brengen in de snelheid op de keten. Moveposition, ontwikkeld door Superposition, is gebouwd op deze infrastructuur om met behulp van adaptief risicomanagement nauwkeurige, betrouwbare en gedetailleerde oplossingen te leveren, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor High Fidelity DeFi. Moveposition lost het DeFi knelpunt van inadequaat onderpandrisicobeheer op, en pakt verhoogde veiligheidsrisico's en onvoldoende empowerment van kredietnemers aan. Door de marktvolatiliteit van onderpandportfolio's in real time te analyseren en het on-chain gedrag te integreren, biedt Moveposition maximale kapitaalefficiëntie voor het ecosysteem en nauwkeurige gepersonaliseerde leentarieven voor gebruikers.

Over Meridian

Meridian is een gedecentraliseerde marktplaats voor liquiditeit en liquid staking-protocol, gebouwd op Movement Labs, dat gebruikers in staat stelt naadloos te handelen en te verdienen met hun activa.

Over Avitus

Avitus is het enige modulaire permissionless protocol dat op maat is gemaakt voor Movement Labs. Met Avitus kan elk activum worden gebruikt als onderpand voor eeuwigdurende futures trading, waardoor alle activahouders eindelijk meer voordeel uit hun portefeuilles kunnen halen. Door het automatisch schalen van liquiditeit en het hyperschalen van listings samen, kunnen gebruikers nu hun huidige posities gebruiken om te handelen en te speculeren op een breed scala aan activa die voorheen ontoegankelijk waren. Avitus wordt de 'go-to home' voor kapitaalefficiënte liquiditeit en transacties, waardoor de volgende miljard gebruikers gemakkelijk kunnen instappen en biljoenen dollars aan handelsvolume op schaal kunnen worden gefaciliteerd.

Over BRKT

BRKT is een geavanceerd gedecentraliseerd competitiebeheerprotocol op basis van Solidity smart contracts. Het biedt een veilig en innovatief platform voor het maken, beheren en registreren van wedstrijden, terwijl prijzen efficiënt worden verdeeld. Ontdek de toekomst van competitief gamen op https://brkt.gg

Over Infinite Seas

Infinite Seas pioniert met een volledig on-chain maritieme handels-, gevechts- en diplomatieke MMO-game die financiële vrijheid en incentives voor spelers maximaliseert. Door gebruik te maken van innovatieve AMM-infrastructuur en een robuuste back-end machine, stimuleren we microtransacties en autonome handel tussen spelers. Geïnspireerd door klassiekers als Heroes of Might and Magic, Age of Empires en Uncharted Waters, biedt Infinite Seas een oneindige spelwereld met een non-session gamespel, een open economie en rijke handelsmogelijkheden in de game. Ons toegewijde team van MMO-experts zet zich in om een duurzame, meeslepende speleconomie met echte impact te creëren, die baanbrekend is in de blockchain-gamewereld. Ga met ons mee op dit grensverleggende avontuur en maak deel uit van de toekomst van on-chain gaming.

