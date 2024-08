Movement Labs 加入 Polygon Labs 開發的 AggLayer，為以 Move 為基礎的 L2 Chains 帶來統一流動性

Testnet 發表吸引 1.6 億美元的承諾 TVL,顯示對 Move 生態系統的需求強勁

舊金山2024年7月31日 /美通社/ -- 專注於 Move 智能合約語言的開源工具的網絡 Movement Labs,和建立聚合區塊鏈網絡的軟件開發公司 Polygon Labs 今天宣布戰略合作,標誌著區塊鏈互通性的重要里程碑。Movement Labs 將加入由 Polygon Labs 開發的 AggLayer,讓基於 MoveVM 的 Layer-2 鍊、所有 AggLayer 連接鍊和 Ethereum 都能有統一的流動性。這項整合,使 Movement 成為第一個運用 AggLayer 的基於 MOVE 的生態系統,有效彌合 Move 和 EVM 生態系統之間的差距。

這項宣布,與 Movement Labs 公開測試網路的啟動時間不謀而合,此網路在主網路之前已經吸引了 1.6 億美元承諾鎖定總價值 (TVL),令人印象深刻。Solv Protocol 是去中心化比特幣儲備的先驅,已在 Movement 上認捐 TVL 達 1 億美元。包括 280 Capital 在內的新舊 Movement Labs 投資者,已向 TVL 額外投入 6,000 萬美元。

Movement Labs 加入 AggLayer Movement Labs 的 「Road to Parthenon:Testnet 的推出標誌著邁向 Mainnet 的里程碑」

作為此合作的一部分,AggLayer 將作為統一這些基於 MoveVM 的鏈、AggChains 和 Ethereum 之間流動性的基礎,以解決區塊鏈領域流動性分散的重要問題。第一個組件於 2 月上線的 AGGLayer,可以安全地將主權鏈連接在一起,統一了流動性、使用者和狀態,但又有單一連鎖的感覺。透過解決加密貨幣的碎片化問題,AggLayer 可讓開發人員在無限水平的連接鏈網中發展計劃。

Movement 使用 Celestia 來提供資料可用性,提供高吞吐量的解決方案,在鏈外發佈交易資料,同時仍可結算至 Ethereum。作為業界領先的數據可用性層,Celestia 允許開發人員在未經許可的情況下擴展,釋放 alt-VM L2 和以前只能在 alt L1(如 Solana 或授權 DA 解決方案)上實行的高吞吐量應用程式。

透過利用 Polygon 技術,Movement Labs 旨在創建一個高效,安全和可互操作的區塊鏈環境,可解決關鍵的 Web3 挑戰,包括分散的流動性和使用者體驗。

「我們的平台解決了 Web3 生態系統中的關鍵需求,」Movement Labs 共同創辦人 Rushi Manche 解釋。「開發人員無需再在可信任的以太坊環境和替代 L1 的安全性之間進行選擇。Movement 提供了兩個世界的最佳功能 —— Ethereum L2 的熟悉度與 Move 語言的強化安全性和效能。計劃制定者因為知道自己受到保護,就放心部署計劃,免受常見弱點所攻擊,同時仍可利用 Ethereum 生態系統的經濟實力。。」

Polygon Labs 行政總裁 Marc Boiron 表示:「AggLayer 的使命是透過將盡可能多的用戶,開發人員,編程語言,不同的智能合約和鏈以及流動性集合在一起來,全面統一 Web3。將 Movement 網路中的鏈引入 AggLayer 加速了這項任務,使 Web3 進一步邁向實無限制的全球互動操作目標。這次合作將大大有助於緩解 Web3 中一些最迫切的挑戰 -- 孤島式的流動性和零散的用戶體驗,正在妨礙 Web3 的大規模採用。」

Movement Labs 的公共測試網的啟動展示了六個已部署在 Movement testnet 上的各種 Web3 計劃:

Echelon - 高效率的貨幣市場,目的在於利用 LST、RWA 和穩定幣支持策略,以擴大 Move DeFi & Liquidity 的規模。

- 高效率的貨幣市場,目的在於利用 LST、RWA 和穩定幣支持策略,以擴大 Move DeFi & Liquidity 的規模。 Moveposition - Movement Labs 的去中心化借貸/貸款平台。Moveposition 採用機構級風險引擎,並使用自適應風險管理功能,為用戶提供可靠且精確的方法,透過簡單的錢包連結以管理資產。

- Movement Labs 的去中心化借貸/貸款平台。Moveposition 採用機構級風險引擎,並使用自適應風險管理功能,為用戶提供可靠且精確的方法,透過簡單的錢包連結以管理資產。 Meridian - 基於 Movement Labs 原生建的去中心化流動性市場和流動性質押注協議,使用者能夠順暢地利用其資產進行交易和賺錢。

- 基於 Movement Labs 原生建的去中心化流動性市場和流動性質押注協議,使用者能夠順暢地利用其資產進行交易和賺錢。 Avitus - 一種移動原生永久協議,允許任何資產作為交易抵押品,讓使用者可利用現有持股,而無需轉換至藍籌資產。

一種移動原生永久協議,允許任何資產作為交易抵押品,讓使用者可利用現有持股,而無需轉換至藍籌資產。 BRKT - 採用二元期權和括號式錦標賽的去中心化預測市場和競爭管理協議。

- 採用二元期權和括號式錦標賽的去中心化預測市場和競爭管理協議。 Infinite Seas - 完全鏈上的海上交易,戰鬥和外交 MMO 遊戲

這項合作和成功的測試網絡啟動,代表了運動「Parthenon 之路」邁向主網的旅程的重要步驟。

運用 AggLayer,Movement 使開發人員能夠在基於 MOVE 的鏈上部署 Solidity 合約,而無需修改程式碼,同時受益於 Move 的增強安全性功能,可消除近 90% 稽核者優先的攻擊向量。這種集成不僅增強互操作性,還為區塊鏈空間增加創新和採用鋪平道路。

Movement Labs 簡介

Movement Labs 是 Movement Network 背後的創新力量,一個模組化 Move-Based 區塊鏈的生態系統,可讓開發人員建立安全、性能優異且可互操作的區塊鏈應用程式,彌補 Move 和 EVM 生態系統之間的差距。此組織正在開發第一款適用於以太坊的 Move 虛擬機器 L2,以及開源工具和協議,以促進跨區塊鏈生態系統採用 Move 編程語言。Movement 讓開發人員可以輕鬆啟動高效能的 Move VM 彙總。Movement Labs 獲得由 Polychain Capital 領導的 A 系列資金為 3800 萬美元的支持,參與者包括 Binance Labs、Hack VC、Placeholder、OKX Ventures 和 Archetype,旨在徹底改變區塊鏈互通性,並在 Web3 空間中推進基於 Move 的技術。進一步了解 Movement 的 Battle of Olympus 開發人員黑客研討會,並在 X 和 Discord 上追蹤團隊的精彩新聞。

Polygon Labs 簡介

Polygon Labs 是一間軟件開發公司,正建立和開發一個聚合區塊鏈網絡,透過 AggLayer 提供跨鏈互操作性。AggLayer 是 Ethereum 上的分散式通訊協定,可統一所有連線鏈的使用者基礎和流動性。Polygon Labs 還為幾個廣泛採用的擴展協議的核心開發作出貢獻,包括 Polygon PoS、Polygon CDK 和 Polygon zkEVM,以及正在開發中的 Polygon Miden。

Solv Protocol 簡介:

Solv 是去中心化比特幣儲備的先驅,旨在透過流動性共識基礎設施釋放超過 1 萬億美元比特幣資產的全部潛力。透過解決 BTC 資產碎片,提供收益機會,並提供合規的託管解決方案,Solv 正在創建通往 BTCFi 的綜合門戶,並為傳統基金自信地進入加密世界鋪平道路。在 Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital 等知名投資者的支持下,Solv Protocol 成為安全與信任的燈塔。Solv 協議已經由領先公司進行了廣泛的安全審核,包括 Quantstamp,Certik,SlowMist,Salus 和 Secbit,確保最高的安全標準。

280 Capital 簡介:

280 Capital 是黃劉陳家族辦公室的 Web3 創業部門,管理 25 億美元的資產。此家族自 2014 年以來一直活躍在 Web3 領域,已經建立了一個加密貨幣投資組合,其中包括大量早期累積的 BTC。了解更多資訊,請瀏覽 https://www.280.xyz/

Celestia 簡介

Celestia 是一個模塊化數據可用性網絡,可讓任何人輕鬆安全地啟動自己的區塊鏈。

Echelon 簡介

Echelon 是一個高效率貨幣市場,旨在促進通過非託管庫借貸資產,使用戶可以通過槓桿賺取利息並增加購買力。為保護貸款人,eMode 提供超額抵押,並為借貸人提供最高的資本效率。此協議完整包括用於長尾資產的隔離池,用於槓桿押注和 RWA 支持的保險庫例如槓桿國庫券的一鍵式策略。

MovePosition 簡介

MovePosition 是一個新一代高性能、最佳平行化的區塊鏈,已經出現了革命性的鏈上執行速度。Moveposition 採用 Superposition 培育的基礎架構,利用自適應風險管理,提供精確、可靠和詳細的解決方案,為高保真 DeFi 鋪平道路。Moveposition 解決了 DeFi 抵押品風險管理不足、安全風險增加以及借款人授權不足的瓶頸問題。Moveposition 透過分析抵押品投資組合的即時市場波動並融入鏈上行為,為生態系統提供最大的資本效率,並為用戶提供精確的個性化借貸利率。

Meridian 簡介

Meridian 是一個基於 Movement Labs 的去中心化流動性市場和流動性質押注協議,讓使用者可以無縫地利用其資產進行交易和賺錢。

Avitus 簡介

Avitus 是唯一在 Movement Labs 上自訂的模組化無權限通訊協定。此通訊協定允許任何資產作永久期貨交易的抵押品使用,賦予所有資產持有者權力,最終從其投資組合中釋放更多效用。透過自動擴展流動性和超擴展上市,使用者現在可以利用目前持有的資產來交易和投機大量以前無法接達的資產。Avitus 將成為資本效益流動性和交易的首選之地,讓未來的十億用戶輕鬆加入,從而促進了數億美元的大規模交易量。

BRKT 簡介

BRKT 是由 Solidity 智能合約支持的尖端去中心化競爭管理協議。此協議提供了一個安全和創新的平台,用於建立、管理和註冊比賽,同時有效地分發獎品。請在 https://brkt.gg 探索競爭遊戲的未來

關於 Infinite Seas

Infinite Seas 開創了一款完全鏈上的海上交易,戰鬥和外交 MMO 遊戲,可最大限度地提高經濟自由和玩家激勵。我們利用創新的 AMM 基礎架構和強大的後端引擎,促進微交易和玩家對玩家的自主交易。Infinite Seas 靈感來自 Heroes of Might and Magic、Age of Empires 和 Uncharted Waters 等經典版本,提供了無限遊戲世界,具有非會話遊戲、開放經濟和豐富的遊戲內交易機會。我們專門的 MMO 專家團隊致力於創造具有真實影響力的可持續、身臨其境的遊戲經濟,在區塊鏈遊戲世界中突破新領域。請加入我們的行列,一同探索鏈上遊戲的未來。

傳媒聯絡:

