Movendo mais: SANY preparada para apresentar seus mais recentes produtos ecológicos na INTERMAT 2024

CHANGSHA, China, 17 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- O SANY Group ("SANY") está se preparando para apresentar-se na INTERMAT Trade Show 2024 em Paris, de 24 a 27 de abril de 2024, no estande Ext 5 C 044. O estande, medindo uma área impressionante de 2.728 m2, apresentará 34 máquinas de última geração, incluindo escavadeiras, máquinas de concreto, máquinas rodoviárias, máquinas portuárias e diversas peças hidráulicas.

SANY preparada para apresentar seus produtos ecológicos e mais recentes na INTERMAT 2024 (PRNewsfoto/SANY Group)

Os participantes poderão testemunhar um lote de equipamentos totalmente novos, incluindo miniescavadeiras, escavadeiras de rodas personalizadas na Europa, empilhadeiras, empilhadeiras de alcance, manipuladores telescópicos, caminhões betoneiras e máquinas rodoviárias. Notavelmente, de acordo com o tema principal do evento deste ano, "baixo carbono", a SANY trará 6 máquinas exclusivamente elétricas para a feira, incluindo duas empilhadeiras SCP35C6, uma fresadora SCM500E-10, uma empilhadeira de alcance SRSC45E5, um caminhão betoneira SY408C-8FRBEV e uma miniescavadeira SY19E, ressaltando a dedicação da empresa à responsabilidade ambiental e à redução das emissões de carbono no setor da construção.

Além disso, os visitantes do estande da SANY terão a oportunidade de vivenciar as iniciativas inteligentes de fabricação e digitalização da empresa por meio de apresentações imersivas em uma tela digital. A tela compartilhará a cena real das fábricas de faróis da SANY em Changsha: a fábrica nº 18, plataforma IIoT, índice de escavadeira e computação em tempo real para gerenciamento duplo de carbono.

Além disso, a SANY apresentará um show de escavadeiras, combinando o fascínio robusto da maquinaria pesada com um toque de romance francês para todos os visitantes. No Driving Club, os participantes terão a oportunidade de "experimentar" em primeira mão os equipamentos da SANY através do jogo "Construction Simulator 3".

"Com o foco na nossa estratégia de "Globalização, Digitalização e Descarbonização", a nossa missão sempre foi clara: fornecer produtos e serviços de alta qualidade e alta confiabilidade aos nossos clientes em todo o mundo. No entanto, também estamos contribuindo para os esforços globais de combate às alterações climáticas", afirmou Xiang Wenbo, presidente rotativo do SANY Group. "A SANY está promovendo uma frente de desenvolvimento verde e sustentável em todos os aspectos, construindo uma cadeia de produção verde baseada na redução de carbono na fonte, no processo e no terminal. Atualmente, a SANY possui produtos elétricos em quase todos os nossos portfólios de produtos e estamos ansiosos para trazer mais produtos elétricos para o mercado europeu."

Com o tema "Movendo mais", a SANY está sempre na vanguarda à medida que o setor transita em direção a um futuro mais verde. Fique ligado nas atualizações ao vivo e na cobertura exclusiva enquanto a SANY apresenta sua visão para um futuro sustentável e mais verde na INTERMAT 2024.

