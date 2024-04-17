Moving More：三一重工將在INTERMAT 2024展示綠色和最新產品

此外，三一展台的參觀者將有機會通過數字屏幕上的沉浸式演示來體驗公司的智能製造和數字化計劃。該屏幕將分享三一重工在長沙的燈塔工廠18號工廠的真實場景，IIoT平台、挖掘機指數和雙碳管理實時計算。

此外，三一重工還將舉辦挖掘機展，為所有參觀者提供重型機械的強大魅力和法式浪漫。在駕駛俱樂部，與會者將有機會通過遊戲「建築模擬器3」親身「體驗」三一的設備。

三一集團輪值董事長向文波表示：「我們專注於『全球化、數字化和脫碳』戰略，我們的使命始終明確：為全球客戶提供高質量、高可靠性的產品和服務。然而，我們也在為全球應對氣候變化的努力做出貢獻。三一重工正在全方位推進綠色可持續發展，構建基於源頭、工藝、終端減碳的綠色生產鏈。目前，三一重工幾乎所有的產品組合中都有電動產品，我們期待將更多的電動產品推向歐洲市場。」

三一重工以「Moving more」為主題，始終站在行業向綠色未來轉型的最前沿。該公司將在INTERMAT 2024上展示其對可持續和更綠色未來的願景，請繼續關注實時更新和獨家報道。

SOURCE 三一集團