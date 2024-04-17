Moving More：三一重工將在INTERMAT 2024展示綠色和最新產品

17 4月, 2024, 12:33 CST
長沙2024年4月17日 /美通社/ -- 三一集團正準備參加2024年4月24日至27日在巴黎舉行的2024年INTERMAT貿易展，展位號為Ext 5 C 044。展位佔地面積2728平方米，令人印象深刻，將展示34台尖端機器，涵蓋挖掘機、混凝土機械、道路機械、港口機械和多個液壓部件。
與會者可以期待見證一批全新的設備，包括小型挖掘機、歐洲定制的輪式挖掘機、打樁機、正面吊、伸縮臂叉裝機、攪拌車和道路機械。值得一提的是，為配合本屆展會的主題「低碳」，三一重工將攜6款純電動機械亮相展會，包括兩台叉車SCP35C6、一台SCM500E-10銑刨機、一台正面吊SRSC45E5、一台攪拌車SY408C-8FRBEV和一台小型挖掘機SY19E，彰顯了公司對建築行業環境責任和減少碳排放的奉獻精神。
此外，三一展台的參觀者將有機會通過數字屏幕上的沉浸式演示來體驗公司的智能製造和數字化計劃。該屏幕將分享三一重工在長沙的燈塔工廠18號工廠的真實場景，IIoT平台、挖掘機指數和雙碳管理實時計算。
此外，三一重工還將舉辦挖掘機展，為所有參觀者提供重型機械的強大魅力和法式浪漫。在駕駛俱樂部，與會者將有機會通過遊戲「建築模擬器3」親身「體驗」三一的設備。
三一集團輪值董事長向文波表示：「我們專注於『全球化、數字化和脫碳』戰略，我們的使命始終明確：為全球客戶提供高質量、高可靠性的產品和服務。然而，我們也在為全球應對氣候變化的努力做出貢獻。三一重工正在全方位推進綠色可持續發展，構建基於源頭、工藝、終端減碳的綠色生產鏈。目前，三一重工幾乎所有的產品組合中都有電動產品，我們期待將更多的電動產品推向歐洲市場。」
三一重工以「Moving more」為主題，始終站在行業向綠色未來轉型的最前沿。該公司將在INTERMAT 2024上展示其對可持續和更綠色未來的願景，請繼續關注實時更新和獨家報道。
SOURCE 三一集團
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