Bouger plus : SANY se prépare à présenter ses produits durables et les plus récents au salon INTERMAT 2024

CHANGSHA, Chine, 17 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY ("SANY ») se prépare à présenter ses produits au salon INTERMAT 2024, qui se tiendra à Paris du 24 au 27 avril 2024, sur le stand Ext 5 C 044. Le stand, d'une superficie impressionnante de 2 728 m², présentera 34 machines de pointe, dont des excavatrices, des machines à béton, des machines routières, des machines portuaires et plusieurs pièces hydrauliques.

Les participants pourront découvrir un lot d'équipements flambant neufs, notamment des mini-pelles, des pelles sur roues personnalisées pour l'Europe, des machines de forage, des chariots porte-conteneurs, des chariots télescopiques, des camions malaxeurs et des machines routières. Notamment, conformément au thème principal de l'événement de cette année « faible émission de carbone », SANY présentera six machines entièrement électriques, dont deux chariots élévateurs SCP35C6, une fraiseuse SCM500E-10, un chariot porte-conteneurs SRSC45E5, un camion malaxeur SY408C-8FRBEV et une mini-pelle SY19E, soulignant ainsi l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité environnementale et de réduction des émissions de carbone dans l'industrie de la construction.

De plus, les visiteurs du stand de SANY auront l'occasion de découvrir les initiatives de fabrication intelligente et de numérisation de l'entreprise grâce à des présentations immersives sur un écran numérique. L'écran partagera la scène réelle des usines phares de SANY à Changsha : l'usine n° 18, la plateforme IIoT, l'indice d'excavateur et l'informatique en temps réel pour la double gestion du carbone.

En outre, SANY présentera une exposition d'excavateurs, mêlant l'allure robuste des machines lourdes à une touche de romantisme français pour tous les visiteurs. Au Driving Club, les visiteurs auront l'occasion de découvrir en exclusivité les équipements de SANY par le biais du jeu « Construction Simulator 3 ».

« En mettant l'accent sur notre stratégie de "mondialisation, numérisation et décarbonisation", notre mission a toujours été claire : fournir des produits et des services de haute qualité et de haute fiabilité à nos clients dans le monde entier. Cependant, nous contribuons également aux efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique, a déclaré Xiang Wenbo, président tournant du groupe SANY. SANY promeut un développement écologique et durable à tous les niveaux en construisant une chaîne de production écologique basée sur la réduction des émissions de carbone à la source, dans les processus et dans les terminaux. Actuellement, SANY propose des produits électriques dans presque tous ses portefeuilles de produits, et nous sommes impatients de proposer davantage de produits électriques sur le marché européen. »

Sur le thème « Bouger plus », SANY se tient toujours à l'avant-garde de la transition de l'industrie vers un avenir plus durable. Ne manquez pas les dernières actualités et la couverture exclusive du salon INTERMAT 2024, au cours duquel SANY présentera sa vision d'un avenir durable et plus écologique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388224/SANY_Set_to_Showcase_its_Green_and_Latest_Products_at_INTERMAT_2024.jpg