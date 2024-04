MUSEUS DO QATAR ABRE EXPOSIÇÃO DE VENEZA REVELANDO NOVAS VOZES EM FILMES E VÍDEOS DO MUNDO ÁRABE E DO SUL GLOBAL

DOHA, Catar, 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Os Museus do Catar inauguraram hoje Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices, uma grande exposição que coincide com a 60ª Exposição Internacional de Arte da Bienal de Veneza, trazendo reúne obras de cineastas e videoartistas do Oriente Médio, África e Ásia. Em exposição no ACP Palazzo Franchetti (até 24 de novembro), a exposição apresenta uma viagem em imagens em movimento através de experiências contemporâneas de vida e memória comunitária, travessias transnacionais e exílio.

Ramata-Toulaye Sy, Banel & Adama, 2023. Imagem do filme cortesia de © LA CHAUVE-SOURIS – TAKE SHELTER. Em exibição em "Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices" no ACP – Palazzo Franchetti, de 19 de abril a 24 de novembro de 2024. (PRNewsfoto/Qatar Museums) Exposição apoiada pela Media City Qatar (MCQ) (PRNewsfoto/Qatar Museums)

Your Ghosts Are Mine é produzido pelos Qatar Museums e coorganizado pelo Doha Film Institute, Mathaf: Museu Árabe de Arte Moderna e o futuro Museu Art Mill em colaboração com ACP Art Capital Partners e com o apoio da Media City Qatar. Tem curadoria de Matthieu Orléan com Majid Al-Remaihi e Virgile Alexandre, com design expositivo de Federico Martelli e Clément Périssé. O comité consultivo inclui Fatma Hassan Alremaihi, Zeina Arida e Catherine Grenier. A gestão do projeto é de Minas Stratigos e Khalifa Al Thani é o gerente da exposição.

A exposição explora temas como desertos, ruínas, fronteiras, exílio e vozes femininas através de filmes apoiados pelo Doha Film Institute e trabalhos em vídeo de Mathaf: Museu Árabe de Arte Moderna e futuro Museu Art Mill.

As obras abrangem ficção, documentário, animação e livro de memórias. Estão incluídos trechos de obras de mais de 40 artistas, incluindo Faouzi Bensaidi (Marrocos), Jessica Beshir (Etiópia), Ali Cherri (Líbano), Tala Hadid (Marrocos), Joana Hadjithomas (Líbano), Khalil Joreige (Líbano), Soudade Kaadan (Síria), Lemohang Jeremiah Mosese (Lesoto), Asmae El Moudir (Marrocos), Amal Al-Muftah (Qatar), Shirin Neshat (Irã), Larissa Sansour (Palestina), Abderrhamane Sissako (Mauritânia), Elia Suleiman (Palestina) , Ramata-Toulaye Sy (Senegal), Tariq Teguia (Argélia), Shaima Al Tamini (Iêmen), além de obras de Wael Shawky, Lida Abdul, Hassan Khan e Sophia Al Maria.

Sua Excelência Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Presidente dos Museus do Qatar e do Instituto de Cinema de Doha, disse: "Your Ghosts Are Mine abrirá os olhos dos espectadores internacionais para as ideias, os sentimentos e a arte visões dos cineastas atuais do mundo árabe e das regiões vizinhas. Com esta exposição, os Museus do Qatar avançam na sua missão de incentivar a compreensão além-fronteiras, enquanto o Doha Film Institute continua a nutrir talentos emergentes na nossa região."

A programação das exibições de filmes que acompanham a exposição está disponível aqui.

Contato com a mídia:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2392203/Ramata_Toulaye_Sy__Banel_and_Adama__2023.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2392204/2024_VENICE_LOCK_UP3.jpg

FONTE Qatar Museums