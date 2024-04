QATAR MUSEUMS OUVRE NE EXPOSITION À VENISE QUI RÉVÈLE DE NOUVELLES VOIX DU CINÉMA ET DE LA VIDÉO DU MONDE ARABE ET DU SUD

DOHA, Qatar, 20 avril 2024 /PRNewswire/ -- Qatar Museums a inauguré aujourd'hui Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices (vos fantômes sont les miens, cinémas élargis, voix amplifiées), une grande exposition coïncidant avec la 60e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise, qui rassemble des œuvres de cinéastes et de vidéastes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie. Présentée à l'ACP Palazzo Franchetti (jusqu'au 24 novembre), l'exposition propose un voyage en images animées à travers les expériences contemporaines de la vie communautaire et de la mémoire, des traversées transnationales et de l'exil.

Ramata-Toulaye Sy, Banel & Adama, 2023. Film still courtesy © LA CHAUVE-SOURIS - TAKE SHELTER. On view in "Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices" at ACP-Palazzo Franchetti, 19 April - 24 November 2024. Exhibition supported by Media City Qatar (MCQ)

Your Ghosts Are Mine est produit par Qatar Museums et co-organisé par le Doha Film Institute, le Mathaf: Arab Museum of Modern Art et le futur Art Mill Museum en collaboration avec ACP Art Capital Partners et avec le soutien de Media City Qatar. Le commissariat est assuré par Matthieu Orléan, Majid Al-Remaihi et Virgile Alexandre, et la conception de l'exposition par Federico Martelli et Clément Périssé. Le comité consultatif est composé de Fatma Hassan Alremaihi, Zeina Arida et Catherine Grenier. La gestion du projet est assurée par Minas Stratigos et Khalifa Al Thani est le directeur de l'exposition.

L'exposition aborde des thèmes tels que les déserts, les ruines, les frontières, l'exil et les voix des femmes à travers des films soutenus par le Doha Film Institute et des œuvres vidéo du Mathaf: Arab Museum of Modern Art et du futur Art Mill Museum.

Les œuvres couvrent la fiction, le documentaire, l'animation et les mémoires. On y trouve des extraits d'œuvres de plus de 40 artistes, dont Faouzi Bensaidi (Maroc), Jessica Beshir (Éthiopie), Ali Cherri (Liban), Tala Hadid (Maroc), Joana Hadjithomas (Liban), Khalil Joreige (Liban), Soudade Kaadan (Syrie), Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho), Asmae El Moudir (Maroc), Amal Al-Muftah (Qatar), Shirin Neshat (Iran), Larissa Sansour (Palestine), Abderrhamane Sissako (Mauritanie), Elia Suleiman (Palestine), Ramata-Toulaye Sy (Sénégal), Tariq Teguia (Algérie), Shaima Al Tamini (Yémen), ainsi que des œuvres de Wael Shawky, Lida Abdul, Hassan Khan et Sophia Al Maria.

Son Excellence la Cheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, présidente des musées du Qatar et de l'Institut du film de Doha, a déclaré : « Your Ghosts Are Mine ouvrira les yeux des spectateurs internationaux sur les idées, les sentiments et les visions artistiques des cinéastes d'aujourd'hui du monde arabe et des régions voisines. Avec cette exposition, Qatar Museums poursuit sa mission d'encourager la compréhension au-delà des frontières, tandis que l'Institut du film de Doha continue d'encourager les talents émergents de notre région. »

Le programme des séances qui accompagnent l'exposition est disponible ici .

