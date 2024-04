卡達博物館的威尼斯展覽開幕，展示來自阿拉伯世界和南半球的電影和影片中的新聲音

卡達多哈2024年4月22日 /美通社/ -- 卡達博物館今日舉辦了「Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices」展覽,是與威尼斯雙年展第 60 屆國際藝術展同期舉行的大型展覽,匯聚了來自中東地區、非洲和亞洲的電影製作人和影片藝術家的作品。展覽會在 ACP Palazzo Franchetti 舉行(直至 11 月 24 日),透過當代的社區生活和回憶、跨國過境和流亡體驗,展示了一段動態影像的旅程。

Ramata-Toulaye Sy,Banel & Adama,2023 年。Film still courtesy © LA CHAUVE-SOURIS - TAKE SHELTER. 於 2024 年 4 月 19 日至 11 月 24 日期間在 ACP-Palazzo Franchetti 舉行的 「Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices」中展出 。 由 Media City Qatar (MCQ) 贊助的展覽

「Your Ghosts Are Mine」由卡達博物館製作,並由馬塔夫多哈電影學院 (Doha Film Institute):阿拉伯現代藝術博物館 (Arab Museum of Modern Art) 及未來的藝術磨坊博物館 (Art Mill Museum) 與 ACP Art Capital Partners 合作舉辦,並得到 Media City Qatar 的支援。由 Matthieu Orléan、Majid Al-Remaihi 和 Virgile Alexandre 策展,Federico Martelli 和 Clément Périssé 負責展覽設計。諮詢委員會包括 Fatma Hassan Alremaihi、Zeina Arida 及 Catherine Grenier。專案管理由 Minas Stratigos 負責, Khalifa Al Thani 擔任展覽經理。

展覽透過多哈電影學院支援的電影,及馬塔夫:阿拉伯現代藝術博物館及未來的藝術磨坊博物館的影片作品來探索沙漠、廢墟、邊界、流亡和婦女的聲音等主題。

作品涵蓋小說、紀錄片、動畫和回憶錄。作品摘錄來自超過 40 位藝術家,包括 Faouzi Bensaidi(摩洛哥)、Jessica Beshir(衣索比亞)、Ali Cherri(黎巴嫩)、Tala Hadid(摩洛哥)、Joana Hadjithomas(黎巴嫩)、Khalil Joreige(黎巴嫩)、Soudade Kaadan(敘利亞)、Lemohang Jeremiah Mosese(賴索托)、Asmae El Moudir(摩洛哥)、Amal Al-Muftah(卡達)、Shirin Neshat(伊朗)、Larissa Sansour(巴勒斯坦)、Abderrhamane Sissako(毛里塔尼亞)、Elia Suleiman(巴勒斯坦)、Ramata-Toulaye Sy(塞內加爾)、Tariq Teguia(阿爾及利亞)、Shaima Al Tamini(葉門),以及 Wael Shawky、 Lida Abdul、Hassan Khan 及 Sophia Al Maria 的作品。

卡達博物館和多哈電影學院主席 Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani 閤下表示:「Your Ghosts Are Mine 將會讓國際觀眾體會到,當今來自阿拉伯世界和鄰近地區的電影製作人的想法、感受和藝術願景。透過這次展覽,卡達博物館將會推進其促進跨國理解的使命,而多哈電影學院將持續不斷培育我們地區的人才。」

點擊此處瀏覽參展電影的放映時間表。

媒體聯絡:

[email protected]

SOURCE Qatar Museums