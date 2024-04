QATAR MUSEUMS ERÖFFNET AUSSTELLUNG IN VENEDIG, DIE NEUE STIMMEN IN FILM UND VIDEO AUS DER ARABISCHEN WELT UND DEM GLOBALEN SÜDEN ZEIGT

DOHA, Katar, April 19, 2024 /PRNewswire/ -- Qatar Museums eröffnete heute Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices, eine große Ausstellung, die zeitgleich mit der 60. Internationalen Kunstausstellung der Biennale von Venedig stattfindet und Werke von Filmemachern und Videokünstlern aus dem Nahen Osten, Afrika und Asien zeigt. Die Ausstellung, die bis zum 24. November im ACP Palazzo Franchetti zu sehen ist, präsentiert eine Reise in bewegten Bildern durch zeitgenössische Erfahrungen von Gemeinschaftsleben und Erinnerung, Grenzüberschreitung und Exil.

Ramata-Toulaye Sy, Banel & Adama, 2023. Film still courtesy © LA CHAUVE-SOURIS - TAKE SHELTER. On view in "Your Ghosts Are Mine, Expanded Cinemas, Amplified Voices" at ACP-Palazzo Franchetti, 19 April - 24 November 2024. Exhibition supported by Media City Qatar (MCQ)

Your Ghosts Are Mine wird von Qatar Museums produziert und vom Doha Film Institute, Mathaf, mitorganisiert: Arab Museum of Modern Art und das zukünftige Art Mill Museum in Zusammenarbeit mit ACP Art Capital Partners und mit Unterstützung von Media City Qatar. Die Ausstellung wird von Matthieu Orléan zusammen mit Majid Al-Remaihi und Virgile Alexandre kuratiert, das Ausstellungsdesign stammt von Federico Martelli und Clément Périssé. Dem beratenden Ausschuss gehören Fatma Hassan Alremaihi, Zeina Arida und Catherine Grenier an. Die Projektleitung liegt bei Minas Stratigos und Khalifa Al Thani ist der Ausstellungsleiter.

Die Ausstellung erkundet Themen wie Wüsten, Ruinen, Grenzen, Exil und Frauenstimmen anhand von Filmen, die vom Doha Film Institute unterstützt werden, und Videoarbeiten von Mathaf: Arabisches Museum für moderne Kunst und das künftige Art Mill Museum.

Die Werke umfassen Fiktion, Dokumentarfilm, Animation und Memoiren. Enthalten sind Auszüge aus Werken von über 40 Künstlern, darunter Faouzi Bensaidi (Marokko), Jessica Beshir (Äthiopien), Ali Cherri (Libanon), Tala Hadid (Marokko), Joana Hadjithomas (Libanon), Khalil Joreige (Libanon), Soudade Kaadan (Syrien), Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho), Asmae El Moudir (Marokko), Amal Al-Muftah (Katar), Shirin Neshat (Iran), Larissa Sansour (Palästina), Abderrhamane Sissako (Mauretanien), Elia Suleiman (Palästina), Ramata-Toulaye Sy (Senegal), Tariq Teguia (Algerien), Shaima Al Tamini (Jemen), sowie Werke von Wael Shawky, Lida Abdul, Hassan Khan und Sophia Al Maria.

Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, Vorsitzende der Qatar Museums und des Doha Film Institute, sagte: "Your Ghosts Are Mine wird den internationalen Zuschauern die Augen für die Ideen, Gefühle und künstlerischen Visionen der heutigen Filmemacher aus der arabischen Welt und den angrenzenden Regionen öffnen. Mit dieser Ausstellung bringt Qatar Museums seine Mission voran, die Verständigung über die Grenzen hinweg zu fördern, während das Doha Film Institute weiterhin aufstrebende Talente in unserer Region unterstützt."

Ein Programm mit Filmvorführungen, die die Ausstellung begleiten, finden Sie unter und hier.

Medienkontakt:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2391728/Ramata_Toulaye_Sy__Banel_and_Adama__2023.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2391729/2024_VENICE_LOCK_UP3.jpg