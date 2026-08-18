Na Quirk's New York, a Mavrix defende a importância das evidências humanas confiáveis na era da IA

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Mavrix

18 ago, 2026, 10:16 GMT

NOVA YORK, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Mavrix, empresa global de aquisição de dados e execução de pesquisas, utilizou seu patrocínio Platinum do evento The Quirk's New York 2026 para apresentar uma visão clara sobre o cenário de pesquisa em constante transformação: à medida que a inteligência artificial torna a geração e a análise de dados mais rápidas e acessíveis, a capacidade de alcançar, verificar e interagir com as pessoas certas torna-se cada vez mais valiosa, e não menos.

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Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York
Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York

Realizado nos dias 29 e 30 de julho no Javits Center, o evento contou com a participação da Mavrix em duas sessões principais, primeiro com a Delineate e depois com o Boston Consulting Group (BCG) e a Knit.

Em "Dados gratuitos, dados inúteis: o que realmente vale a pena pagar?", a Mavrix e a Delineate examinaram como a IA está automatizando a criação, codificação, sumarização, análise e geração de relatórios de pesquisas. O argumento central da sessão foi que, à medida que a produção rotineira se torna mais fácil de automatizar, o valor passa a ser atribuído a evidências mais difíceis de replicar: sinais proprietários e oportunos, participação humana verificada, públicos de difícil acesso e discernimento sobre o que importa.

"A IA proporciona capacidades extraordinárias ao nosso setor", afirmou Glen Collins, vice-presidente executivo do Grupo Comercial Global da Mavrix. "Mas a IA não consegue resolver o problema de falar com as pessoas erradas. Se as evidências humanas subjacentes forem fracas, a tecnologia simplesmente nos permite analisar evidências fracas mais rapidamente e com maior confiança. Quanto melhor a evidência humana inserida, melhor a inteligência gerada."

A Mavrix também descreveu a verificação como uma cadeia de evidências humanas: alcançar, qualificar, verificar, engajar e defender. O objetivo não é realizar mais verificações, mas sim obter evidências que resistam ao escrutínio quando as conclusões forem contestadas.

No segundo dia da conferência Quirk's, a Mavrix juntou-se à BCG e à Knit para discutir a abordagem qualitativa em escala, examinando como a moderação da IA, vídeos e análises podem permitir conversas mais ricas entre os participantes com maior velocidade e escala. Para a Mavrix, uma implicação fundamental é que a elegibilidade do participante por si só já não é suficiente. Tarefas mais complexas exigem pessoas relevantes, articuladas, engajadas, autênticas e prontas para contribuir.

Em ambas as sessões, a mensagem da Mavrix convergiu em torno de três fatores: velocidade, qualidade e IA. A rapidez permite que as pesquisas sejam feitas em tempo hábil para influenciar uma decisão. A qualidade das evidências torna-as relevantes para a tomada de decisões. A IA ajuda a revelar padrões em uma escala antes impraticável.

A Mavrix também reforçou um princípio mais amplo: o público deve determinar o método de recrutamento, e não o contrário. Métodos online, por telefone, comunidades especializadas, presenciais e mistos podem ser adequados, dependendo do público e do mercado.

Para mais informações, acesse www.mavrixdata.com

Assessoria de imprensa
[email protected] 

FONTE Mavrix

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