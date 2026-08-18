Na Quirk's New York, a Mavrix defende a importância das evidências humanas confiáveis na era da IA

NOVA YORK, 18 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Mavrix, empresa global de aquisição de dados e execução de pesquisas, utilizou seu patrocínio Platinum do evento The Quirk's New York 2026 para apresentar uma visão clara sobre o cenário de pesquisa em constante transformação: à medida que a inteligência artificial torna a geração e a análise de dados mais rápidas e acessíveis, a capacidade de alcançar, verificar e interagir com as pessoas certas torna-se cada vez mais valiosa, e não menos.

Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York

Realizado nos dias 29 e 30 de julho no Javits Center, o evento contou com a participação da Mavrix em duas sessões principais, primeiro com a Delineate e depois com o Boston Consulting Group (BCG) e a Knit.

Em "Dados gratuitos, dados inúteis: o que realmente vale a pena pagar?", a Mavrix e a Delineate examinaram como a IA está automatizando a criação, codificação, sumarização, análise e geração de relatórios de pesquisas. O argumento central da sessão foi que, à medida que a produção rotineira se torna mais fácil de automatizar, o valor passa a ser atribuído a evidências mais difíceis de replicar: sinais proprietários e oportunos, participação humana verificada, públicos de difícil acesso e discernimento sobre o que importa.

"A IA proporciona capacidades extraordinárias ao nosso setor", afirmou Glen Collins, vice-presidente executivo do Grupo Comercial Global da Mavrix. "Mas a IA não consegue resolver o problema de falar com as pessoas erradas. Se as evidências humanas subjacentes forem fracas, a tecnologia simplesmente nos permite analisar evidências fracas mais rapidamente e com maior confiança. Quanto melhor a evidência humana inserida, melhor a inteligência gerada."

A Mavrix também descreveu a verificação como uma cadeia de evidências humanas: alcançar, qualificar, verificar, engajar e defender. O objetivo não é realizar mais verificações, mas sim obter evidências que resistam ao escrutínio quando as conclusões forem contestadas.

No segundo dia da conferência Quirk's, a Mavrix juntou-se à BCG e à Knit para discutir a abordagem qualitativa em escala, examinando como a moderação da IA, vídeos e análises podem permitir conversas mais ricas entre os participantes com maior velocidade e escala. Para a Mavrix, uma implicação fundamental é que a elegibilidade do participante por si só já não é suficiente. Tarefas mais complexas exigem pessoas relevantes, articuladas, engajadas, autênticas e prontas para contribuir.

Em ambas as sessões, a mensagem da Mavrix convergiu em torno de três fatores: velocidade, qualidade e IA. A rapidez permite que as pesquisas sejam feitas em tempo hábil para influenciar uma decisão. A qualidade das evidências torna-as relevantes para a tomada de decisões. A IA ajuda a revelar padrões em uma escala antes impraticável.

A Mavrix também reforçou um princípio mais amplo: o público deve determinar o método de recrutamento, e não o contrário. Métodos online, por telefone, comunidades especializadas, presenciais e mistos podem ser adequados, dependendo do público e do mercado.

Para mais informações, acesse www.mavrixdata.com

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FONTE Mavrix