Mavrix Menegaskan Kepentingan Bukti Manusia yang Dipercayai dalam Era AI di Quirk's New York

NEW YORK, 18 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Mavrix, syarikat pemerolehan data dan pelaksanaan penyelidikan global, menggunakan penajaan Platinum bagi The Quirk's Event New York 2026 untuk mengetengahkan pandangan yang jelas tentang landskap penyelidikan yang sedang berubah: apabila kecerdasan buatan menjadikan penjanaan dan analisis data lebih pantas serta lebih mudah diakses, keupayaan untuk menjangkau, mengesahkan dan melibatkan individu sebenar yang tepat menjadi semakin bernilai, bukannya sebaliknya.

Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York

Dalam acara yang berlangsung pada 29–30 Julai di Javits Center, Mavrix mengambil bahagian dalam dua sesi utama, pertama bersama Delineate dan kemudian bersama Boston Consulting Group (BCG) dan Knit.

Dalam sesi 'Data Percuma, Data Tidak Bernilai: Perkara Sebenar yang Masih Berbaloi Dibayar (Free Data, Worthless Data: What's Actually Left Worth Paying For)', Mavrix dan Delineate meneliti cara AI mengautomasikan pembinaan tinjauan, pengekodan, peringkasan, analisis dan pelaporan. Hujah utama sesi tersebut ialah apabila proses penghasilan rutin menjadi semakin mudah diautomasikan, nilai beralih kepada bukti yang lebih sukar untuk direplikasi: isyarat proprietari dan tepat pada masanya, penyertaan manusia yang disahkan, khalayak yang sukar dijangkau serta pertimbangan tentang perkara yang benar-benar penting.

"AI memberikan industri kami keupayaan yang luar biasa," kata Glen Collins, Naib Presiden Eksekutif, Global Commercial Group di Mavrix. "Tetapi AI tidak dapat menyelesaikan masalah apabila kita bercakap dengan individu yang salah. Jika bukti manusia yang menjadi asasnya lemah, teknologi hanya membolehkan kita menganalisis bukti yang lemah dengan lebih pantas dan dengan keyakinan yang lebih tinggi. Bukti manusia yang lebih baik sebagai input menghasilkan cerapan yang lebih baik sebagai output."

Mavrix turut menggambarkan proses pengesahan sebagai Rantaian Bukti Manusia: Jangkau, Layakkan, Sahkan, Libatkan dan Pertahankan. Matlamatnya bukan untuk menambah lebih banyak semakan, tetapi untuk menghasilkan bukti yang mampu bertahan apabila dapatan dipersoalkan.

Pada Hari Kedua persidangan Quirk's, Mavrix menyertai BCG dan Knit untuk membincangkan Qual-at-Scale, dengan meneliti cara moderasi AI, video dan analisis dapat membolehkan perbualan peserta yang lebih mendalam pada kelajuan dan skala yang lebih tinggi. Bagi Mavrix, salah satu implikasi utama ialah kelayakan peserta semata-mata tidak lagi mencukupi. Tugasan yang lebih mendalam memerlukan individu yang relevan, petah, terlibat, tulen dan bersedia untuk memberikan sumbangan.

Dalam kedua-dua sesi, mesej Mavrix tertumpu pada tiga faktor: kelajuan, kualiti dan AI. Kelajuan memastikan penyelidikan cukup tepat pada masanya untuk mempengaruhi sesuatu keputusan. Kualiti memastikan bukti tersebut wajar dijadikan asas tindakan. AI membantu mengenal pasti corak pada skala yang sebelum ini tidak praktikal.

Mavrix turut menegaskan prinsip yang lebih luas: khalayak harus menentukan kaedah pengambilan peserta, bukan sebaliknya. Kaedah dalam talian, telefon, komuniti khusus, bersemuka dan kaedah campuran semuanya mungkin sesuai bergantung pada khalayak dan pasaran.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavrixdata.com

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