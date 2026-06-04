Mavrix amplia presença na América do Norte com nova sede nos EUA, em Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Flórida e TORONTO, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Mavrix, empresa global de aquisição de dados e execução de pesquisas com foco humano e recursos de IA, anteriormente parte da Azure Knowledge Corporation, anunciou hoje a abertura de sua sede nos EUA em Fort Lauderdale, na Flórida, marcando um passo importante em sua expansão na América do Norte após registrar crescimento anual superior a 25% em 2026.

Mavrix Establishes New US Headquarters

A nova sede aproxima a alta liderança em um mesmo mercado, com o CEO e cofundador Rafal Gajdamowicz transferindo-se para o sul da Flórida, ao lado de Neil Blefeld, diretor-geral para a América do Norte, que já está baseado no estado. A mudança busca fortalecer a estratégia, acelerar a tomada de decisões e sustentar o crescimento contínuo nas Américas. Ao mesmo tempo, a Mavrix ampliou sua operação em Toronto para mais de 45 profissionais nas áreas de operações, gestão global de projetos, atendimento a clientes e pesquisas conduzidas por telefone, com apoio de mais de 200 profissionais de pesquisa e projetos em todo o mundo.

A Mavrix atende agências, consultorias e equipes de insights de grandes empresas com pesquisas on-line, verificadas por telefone, em vídeo, presenciais e baseadas em comunidades em mercados globais.

A empresa também reinveste seu crescimento em tecnologia por meio da Maxna, plataforma proprietária da Mavrix com recursos de IA, que ajuda a fortalecer a verificação de respondentes, a gestão de viabilidade e a supervisão de programas globais complexos de pesquisa.

"A IA está remodelando o setor de insights, mas bons resultados ainda dependem de dados de alta qualidade, respondentes autênticos e execução confiável em diferentes mercados", disse Rafal Gajdamowicz, CEO e cofundador da Mavrix. "À medida que cresce a demanda por dados humanos confiáveis, essa expansão fortalece nossa capacidade de atender clientes na América do Norte e em mercados globais."

A Mavrix também segue ampliando sua presença no setor, tendo participado como patrocinadora Platinum do The Quirk's Event – Dallas 2026, em março, e retornando como patrocinadora Platinum do The Quirk's Event – New York, em julho.

"Esses eventos refletem a crescente demanda por dados humanos confiáveis, qualidade operacional e execução apoiada por IA", disse Glen Collins, vice-presidente executivo do Global Commercial Group da Mavrix.

Sobre a Mavrix

Nascida na Azure Knowledge Corporation há mais de 20 anos, a Mavrix atende a mais de 300 clientes enos setores de consultoria, grandes empresas, saúde, tecnologia e serviços financeiros.

A empresa opera com equipes 24 horas por dia, sete dias por semana, em seis continentes, apoiando projetos em mais de 85 países e 40 idiomas, com profunda especialização em públicos B2B, B2C, saúde, especialistas e segmentos de difícil acesso, nos quais autenticidade e verificação são fundamentais.

A Maxna, plataforma proprietária da Mavrix, sustenta a qualidade dos dados e a inteligência operacional em todos os projetos. A empresa possui as certificações ISO 20252, ISO 9001 e ISO 27001.

www.mavrixdata.com

Contato com a mídia

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2994231/Mavrix_New_US_HQ.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2736110/5426138/MAVRIX_Logo.jpg

FONTE Mavrix