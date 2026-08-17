Mavrix defiende la importancia de la evidencia humana fiable en la era de la IA en el Quirk's de Nueva York

NUEVA YORK, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mavrix, la empresa global de adquisición de datos y ejecución de estudios de mercado, aprovechó su patrocinio Platino del evento The Quirk's Event New York 2026 para ofrecer una visión clara del cambiante panorama de los estudios de mercado: a medida que la inteligencia artificial agiliza y facilita la generación y el análisis de datos, la capacidad de llegar a las personas reales adecuadas, verificarlas e interactuar con ellas está cobrando cada vez más valor, y no al contrario.

Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York

Celebrado los días 29 y 30 de julio en el Javits Center, Mavrix participó en dos sesiones destacadas: primero con Delineate y, a continuación, con Boston Consulting Group (BCG) y Knit.

En "Free Data, Worthless Data: What's Actually Left Worth Paying For" (Datos gratuitos, datos sin valor: ¿por qué cosas vale la pena pagar realmente?), Mavrix y Delineate analizaron cómo la inteligencia artificial está automatizando la creación de encuestas, la codificación, la síntesis, el análisis y la elaboración de informes. El argumento central de la sesión fue que, a medida que la producción rutinaria resulta más fácil de automatizar, el valor se desplaza hacia la evidencia más difícil de replicar: señales exclusivas y oportunas, participación humana verificada, públicos de difícil acceso y criterio para determinar lo que realmente importa.

"La inteligencia artificial aporta a nuestro sector capacidades extraordinarias", afirmó Glen Collins, vicepresidente ejecutivo del Grupo Comercial Global de Mavrix. "Pero la IA no puede solucionar el problema de hablar con las personas equivocadas. Si la evidencia humana subyacente es débil, la tecnología simplemente nos permite analizar esa evidencia débil más rápidamente y con mayor seguridad. Cuanto mejor sea la evidencia de origen humano, mejor será la inteligencia o información obtenida."

Mavrix también describió la verificación como una cadena de evidencia humana: llegar, calificar, verificar, involucrar y defender. El objetivo no es realizar más controles, sino obtener evidencia que pueda resistir un examen minucioso cuando se cuestionen los resultados.

En el segundo día de la conferencia de Quirk's, Mavrix se unió a BCG y Knit para debatir sobre Qual-at-Scale, analizando cómo la moderación, el video y el análisis basados en IA pueden facilitar conversaciones más enriquecedoras entre los participantes a mayor velocidad y a mayor escala. Para Mavrix, una consecuencia clave es que la mera elegibilidad de los participantes en el programa ya no es suficiente. Las tareas más exigentes requieren personas que sean pertinentes, elocuentes, comprometidas, auténticas y dispuestas a aportar su granito de arena.

A lo largo de ambas sesiones, el mensaje de Mavrix se centró en tres factores: rapidez, calidad e inteligencia artificial. La rapidez permite que la investigación se realice con la suficiente antelación como para influir en una decisión. La calidad hace que valga la pena actuar en función de la evidencia. La IA ayuda a identificar patrones a una escala que antes resultaba inviable.

Mavrix también destacó un principio más general: es el público quien debe determinar el método de selección, y no al revés. Los métodos en línea, por teléfono, a través de comunidades especializadas, presenciales y mixtos pueden resultar adecuados en función del público y del mercado.

Para obtener más información, visite www.mavrixdata.com.

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FUENTE Mavrix