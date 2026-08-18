شركة Mavrix تؤكد أهمية الأدلة البشرية الموثوقة في عصر الذكاء الاصطناعي خلال فعالية Quirk's New York

نيويورك، 18 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- استغلت شركة Mavrix، شركة جمع البيانات وتنفيذ الأبحاث العالمية، رعايتها البلاتينية لفعالية The Quirk's Event New York 2026 لطرح رؤية واضحة بشأن المشهد البحثي المتغير: فمع جعل الذكاء الاصطناعي عملية توليد البيانات وتحليلها أسرع وأكثر سهولة، تزداد قيمة القدرة على الوصول والتحقق ومشاركة الأشخاص الحقيقيين المناسبين، بدلًا من أن تتراجع.

أُقيمت الفعالية يومي 29 و30 يوليو في مركز جافيتس، حيث شاركت Mavrix في جلستين بارزتين، الأولى مع Delineate، والثانية مع Boston Consulting Group (BCG) وKnit.

Mavrix Makes the Case for Trusted Human Evidence in the AI Era at Quirk’s New York

في جلسة بعنوان: "البيانات المجانية، والبيانات عديمة القيمة: ما الذي يستحق الدفع مقابله فعلًا؟"، بحثت Mavrix وDelineate كيفية قيام الذكاء الاصطناعي بأتمتة إنشاء الاستبيانات، والترميز، والتلخيص، والتحليل، وإعداد التقارير. كانت الفكرة المحورية للجلسة هي أن تسهّل أتمتةُ عمليات الإنتاج الروتينية انتقالَ القيمة نحو الأدلة التي يصعب تكرارها: مثل الإشارات الحصرية والآنية، ومشاركة أشخاص حقيقيين تم التحقق منهم، والوصول إلى الفئات التي يصعب الوصول إليها، والقدرة على إصدار الحكم بشأن ما هو مهم فعلًا.

قال Glen Collins، النائب التنفيذي لرئيس المجموعة التجارية العالمية في Mavrix: "يوفر الذكاء الاصطناعي لصناعتنا قدرات استثنائية". "لكنه لا يستطيع معالجة مشكلة التحدث إلى الأشخاص الخطأ. فإذا كانت الأدلة البشرية التي تقوم عليها البيانات ضعيفة، فإن التكنولوجيا تتيح لنا ببساطة تحليل هذه الأدلة الضعيفة بسرعة أكبر وبثقة أعلى. وكلما كانت الأدلة البشرية المُدخلة أفضل، كان الذكاء الناتج أفضل".

كما عرضت Mavrix أيضًا مفهوم التحقق على أنه سلسلة الأدلة البشرية، وهي: الوصول، والتأهيل، والتحقق، والمشاركة، والدفاع. لا يتمثل الهدف في زيادة عمليات التحقق فحسب، بل في توفير أدلة قادرة على الصمود أمام التدقيق والتمحيص عند التشكيك في النتائج.

في اليوم الثاني من مؤتمر Quirk's، انضمت Mavrix إلى BCG وKnit لمناقشة مفهوم البحث النوعي على نطاق واسع (Qual-at-Scale)، ودراسة كيفية إسهام الإشراف بالذكاء الاصطناعي، والفيديو، والتحليل في إتاحة حوارات أكثر ثراءً مع المشاركين بسرعة وعلى نطاق أوسع. بالنسبة إلى Mavrix، فإن إحدى النتائج الرئيسية تتمثل في أن أهلية المشارك وحدها لم تعد كافية. فالمهام الأكثر تعقيدًا وثراءً تتطلب أشخاصًا يتمتعون بالملاءمة للموضوع، والقدرة على التعبير، والمشاركة الفاعلة، والأصالة، والاستعداد للمساهمة.

تلاقت رسالة Mavrix عبر الجلستين حول ثلاثة عوامل: السرعة والجودة والذكاء الاصطناعي. السرعة تجعل الأبحاث متاحة فورًا بما يكفي للتأثير في عملية اتخاذ القرار. الجودة تجعل الأدلة جديرة بالاستناد إليها. الذكاء الاصطناعي يساعد في الكشف عن الأنماط على نطاق كان غير عملي في السابق.

كما أكدت Mavrix أيضًا مبدأً أوسع: وهو أن الجمهور المستهدف هو الذي ينبغي أن يحدد أسلوب التوظيف، وليس العكس. قد تكون أساليب التوظيف عبر الإنترنت، أو الهاتف، أو المجتمعات المتخصصة، أو المقابلات المباشرة وجهًا لوجه، أو الأساليب المختلطة، جميعها مناسبة بحسب طبيعة الجمهور والسوق.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.mavrixdata.com

للتواصل الإعلامي

[email protected]