Nakheel concede contrato de AED 810 milhões para obras marítimas na Palm Jebel Ali

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 27 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, membro do braço imobiliário pioneiro da Dubai Holding, a Dubai Holding Real Estate, concedeu um contrato de AED 810 milhões para obras marítimas na Palm Jebel Ali à Jan De Nul Dredging LTD.

Palm Jebel Ali render Palm Jebel Ali groundbreaking ceremony

A empresa será responsável pela dragagem, recuperação de terras, perfilagem de praia e colocação de areia, apoiando diretamente a construção de moradias em todas as frondes e concluirá as obras marítimas em pouco mais de dois anos. Espera-se que as primeiras oito frondes do projeto estejam prontas para o local até o primeiro trimestre de 2025, permitindo o início da infraestrutura da vila e das obras civis.

Na sequência da recente adjudicação pela Nakheel de dois grandes contratos de infraestrutura, também foram iniciadas obras para a construção de uma nova estrada de acesso público e para melhorias de estradas e iluminação do continente até Palm Jebel Ali.

Revelada por Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governante do Dubai, a Palm Jebel Ali oferecerá uma gama excecional de comodidades de estilo de vida de luxo para residentes, famílias e visitantes. Apoiando a Agenda Económica do Dubai D33, o projeto marca também o início de um novo corredor de crescimento na área de Jebel Ali, sublinhando a expansão do emirado.

Khalid Al Malik, CEO da Dubai Holding Real Estate, disse: "A parceria com a Jan De Nul Dredging reflete nosso compromisso inabalável com a excelência e a inovação. À medida que a Nakheel intensifica sua atividade de desenvolvimento sob a Dubai Holding, a experiência da Jan De Nul Dredging em projetos marítimos, de construção civil e ambientais é fundamental à medida que aceleramos o progresso nesse desenvolvimento transformacional. Alinhado com a visão do Plano Diretor Urbano Dubai 2040, o Palm Jebel Ali deve se tornar um destino global que oferecerá aos moradores a oportunidade de experimentar um estilo de vida luxuoso à beira-mar, com acesso a praias amplas e águas cristalinas, ao mesmo tempo em que estabelece novos padrões de qualidade de vida e sustentabilidade."

No ano passado, a Palm Jebel Ali lançou mais de 700 unidades das suas villas Frond da Fase 1, com oito estilos únicos, misturando a vida interior e exterior num ambiente costeiro sereno. O progresso em infraestrutura e obras marítimas apoia diretamente a entrega dessas casas, programada para entrega no final de 2026. A ilha terá uma extensão de 13,4 quilómetros, com 16 frondes e 91 quilómetros de praia, alinhando-se com o objetivo do Plano Diretor Urbano Dubai 2040 de expandir o acesso público à praia. Vídeo

