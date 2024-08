Nakheel vergibt Auftrag im Wert von 810 Mio. AED für Schiffsbauarbeiten in Palm Jebel Ali

DUBAI, VAE, 27. August 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, ein Mitglied des bahnbrechenden Immobilienarms der Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, hat einen Auftrag im Wert von 810 Mio. AED für Schiffsbauarbeiten auf Palm Jebel Ali an Jan De Nul Dredging LTD vergeben.

Palm Jebel Ali render Palm Jebel Ali groundbreaking ceremony

Das Unternehmen wird für das Ausbaggern, die Landgewinnung, die Profilierung des Strandes und die Aufbringung des Sandes verantwortlich sein und den Bau von Villen in allen Gebieten direkt unterstützen. Die Arbeiten am Meer werden in etwas mehr als zwei Jahren abgeschlossen sein. Es wird erwartet, dass die ersten acht Bauabschnitte des Projekts bis zum ersten Quartal 2025 fertiggestellt sind, so dass mit den Infrastruktur- und Bauarbeiten für die Villa begonnen werden kann.

Nachdem Nakheel kürzlich zwei große Infrastrukturaufträge vergeben hat, wurde auch mit dem Bau einer neuen öffentlichen Zufahrtsstraße sowie mit der Verbesserung der Fahrbahn und der Beleuchtung vom Festland bis zur Palm Jebel Ali begonnen.

Die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, enthüllte Palm Jebel Ali wird den Bewohnern, Familien und Besuchern eine außergewöhnliche Bandbreite an luxuriösen Lifestyle-Annehmlichkeiten bieten. Das Projekt, das die Dubai Economic Agenda D33 unterstützt, markiert auch den Beginn eines neuen Wachstumskorridors im Gebiet Jebel Ali und unterstreicht die Expansion des Emirats.

Khalid Al Malik, Chief Executive Officer der Dubai Holding Real Estate, sagte: "Die Partnerschaft mit Jan De Nul Dredging spiegelt unser unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen und Innovation wider. Da Nakheel seine Entwicklungsaktivitäten unter der Dubai Holding intensiviert, ist das Fachwissen von Jan De Nul Dredging in den Bereichen Schifffahrt, Tiefbau und Umweltprojekte von zentraler Bedeutung, da wir den Fortschritt bei dieser transformativen Entwicklung beschleunigen. Im Einklang mit der Vision des städtischen Masterplans Dubai 2040 soll Palm Jebel Ali ein globales Reiseziel werden, das den Bewohnern die Möglichkeit bietet, einen luxuriösen Lebensstil am Wasser mit Zugang zu weitläufigen Stränden und unberührten Gewässern zu erleben und gleichzeitig neue Maßstäbe für Lebensqualität und Nachhaltigkeit zu setzen.

Letztes Jahr hat Palm Jebel Ali über 700 Einheiten der Phase 1 der Frond-Villen auf den Markt gebracht, die acht einzigartige Stile umfassen und das Leben im Innen- und Außenbereich in einer ruhigen Küstenumgebung vereinen. Die Fortschritte bei den Infrastruktur- und Schiffsbauarbeiten unterstützen unmittelbar die Bereitstellung dieser Wohnungen, die Ende 2026 übergeben werden sollen. Die Insel wird sich über eine Länge von 13,4 Kilometern erstrecken und 16 Strandabschnitte mit 91 Kilometern Länge umfassen, was dem Ziel des städtischen Masterplans Dubai 2040 entspricht, den öffentlichen Strandzugang zu erweitern. Video

