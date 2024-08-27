Nakheel 就人工島 Palm Jebel Ali 海洋工程簽訂價值 8.1 億迪拉姆合同

繼 Nakheel 最近獲得兩份主要基礎設施合同之後，新公共通道的建設工程，以及從陸地到 Palm Jebel Ali 的道路和照明改善工程也已展開。

由阿聯酋副總統兼總理兼杜拜統治者 Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum 公佈，Palm Jebel Ali 將為居民，家庭和遊客提供非同凡響的奢華生活設施。此項目支持杜拜經濟議程 D33，也標誌著 Jebel Ali 地區新增長廊道的開始，彰顯出杜拜大公國的擴張。

Dubai Holding Real Estate 行政總裁 Khalid Al Malik 表示：「與 Jan De Nul Dredging 合作反映了我們對卓越和創新的堅定承諾。隨著 Nakheel 在 Dubai Holding 下加強其開發活動，Jan De Nul Dredging 在海洋、土木建築和環境項目方面的專業知識，對我們加速這項轉型發展的進度至關重要。人工島 Palm Jebel Ali 與杜拜 2040 Urban Master Plan 的規劃願景一致，將成為全球目的地，為居民提供機會體驗豪華海濱生活方式，進入廣闊的海濱和原始水域，同時在優質生活和可持續發展方面樹立新標準。」

去年，Palm Jebel Ali 推出超過 700 個單位的一期葉式別墅，擁有八種獨特風格，在寧靜的海岸環境中揉合室內和室外生活。基礎設施和海洋工程的進展直接支援這些房屋的興建，計劃於 2026 年底落成。這座島嶼將跨越 13.4 公里，擁有 16 塊葉片和長達 91 公里的海濱，符合迪拜 2040 Urban Master Plan 擴大公共海灘接達的目標。影片

SOURCE Dubai Holding Real Estate