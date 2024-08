Nakheel attribue un contrat de 810 millions d'AED pour des travaux maritimes à Palm Jebel Ali

DUBAI, UAE, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Nakheel, membre de la branche immobilière pionnière de Dubai Holding, Dubai Holding Real Estate, a attribué un contrat de 810 millions AED pour des travaux maritimes sur Palm Jebel Ali à Jan De Nul Dredging LTD.

Palm Jebel Ali render Palm Jebel Ali groundbreaking ceremony

La société sera chargée du dragage, de la récupération des terres, du profilage des plages et de la mise en place du sable, ce qui contribuera directement à la construction de villas sur toutes les frondes. Les huit premières frondes du projet devraient être prêtes pour le premier trimestre 2025, ce qui permettra de commencer l'infrastructure de la villa et les travaux de génie civil.

À la suite de l'attribution récente par Nakheel de deux grands contrats d'infrastructure, les travaux ont également commencé pour la construction d'une nouvelle route d'accès publique et pour l'amélioration de la voirie et de l'éclairage depuis le continent jusqu'à Palm Jebel Ali.

Dévoilé par Son Altesse Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, Palm Jebel Ali offrira une gamme exceptionnelle d'équipements de luxe pour les résidents, les familles et les visiteurs. Soutenant l'agenda économique D33 de Dubaï, le projet marque également le début d'un nouveau corridor de croissance dans la région de Jebel Ali, soulignant ainsi l'expansion de l'émirat.

Khalid Al Malik, directeur général de Dubai Holding Real Estate, a déclaré : "Le partenariat avec Jan De Nul Dredging reflète notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et de l'innovation. Alors que Nakheel intensifie ses activités de développement sous l'égide de Dubai Holding, l'expertise de Jan De Nul Dredging dans les domaines de la marine, de la construction civile et des projets environnementaux est essentielle pour accélérer les progrès de ce développement transformationnel. Aligné sur la vision du plan directeur urbain de Dubaï 2040, Palm Jebel Ali est appelé à devenir une destination mondiale qui offrira à ses résidents la possibilité de vivre un mode de vie luxueux au bord de l'eau, avec un accès à de vastes plages et à des eaux pures, tout en établissant de nouvelles normes en matière de qualité de vie et de développement durable".

L'année dernière, Palm Jebel Ali a lancé plus de 700 unités de sa phase 1 de villas en fronde, présentant huit styles uniques, mêlant vie intérieure et extérieure dans un cadre côtier serein. Les progrès réalisés en matière d'infrastructures et de travaux maritimes contribuent directement à la livraison de ces logements, prévue pour la fin de l'année 2026. L'île s'étendra sur 13,4 kilomètres, avec 16 frondes et 91 kilomètres de front de mer, conformément à l'objectif du plan directeur urbain 2040 de Dubaï, qui vise à étendre l'accès public aux plages. Vidéo

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490394/Palm_Jebel_Ali_render.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2490395/Palm_Jebel_Ali_groundbreaking_ceremony.jpg