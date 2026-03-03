NAVEE nomeia a lenda da NBA Kevin Garnett como embaixador da marca para as Américas

Notícias fornecidas por

NAVEE

03 mar, 2026, 03:15 GMT

IRVINE, Califórnia, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A NAVEE, marca global de mobilidade inteligente, anunciou hoje que o membro do Hall da Fama do Basquete Kevin Garnett foi nomeado Embaixador da Marca para as Américas. A parceria reflete um compromisso compartilhado de ultrapassar limites, promover o progresso e viver sem limites.

Continue Reading
NAVEE elege Kevin Garnett, lenda da NBA, Embaixador da Marca para as Américas
NAVEE elege Kevin Garnett, lenda da NBA, Embaixador da Marca para as Américas

A NAVEE tem evoluído constantemente, indo além do transporte urbano tradicional e posicionando-se na intersecção entre tecnologia inteligente, ecossistemas ao ar livre e mobilidade de última geração. Desde a realização de seu recente evento de lançamento de marca no Vale do Silício até a apresentação de inovações em plataformas globais de tecnologia, como a CES, a NAVEE continua expandindo sua visão em direção a uma maneira mais inteligente, conectada e exploratória de se locomover pelo mundo físico.

O legado de Kevin Garnett vai muito além do basquete. Conhecido por sua intensidade, autenticidade e busca destemida pela excelência, Garnett há muito incorpora a mentalidade de um pioneiro. Sua postura em relação à vida e à carreira está em sintonia com a crença da NAVEE de que locomoção não é apenas ir do ponto A ao ponto B, mas descobrir novas possibilidades e ultrapassar os limites percebidos.

"Kevin representa uma rara mistura de força, curiosidade e determinação", disse Polo Huang, vice-presidente da NAVEE. "À medida que se expande pelas Américas, a NAVEE está construindo uma marca que conecta mobilidade de alta tecnologia com exploração ao ar livre e pensamento voltado para o futuro. Kevin é um parceiro natural para este próximo capítulo."

Como Embaixador da Marca para as Américas, Garnett colaborará com a NAVEE em narração da história da marca, iniciativas culturais e projetos futuros que destacam a exploração, a inovação e a relação em evolução entre pessoas, tecnologia e mobilidade.

"Sempre acreditei que o crescimento vem da aventura no desconhecido", disse Kevin Garnett. "A NAVEE vai além da mobilidade, usando a tecnologia para ajudar as pessoas a explorar mais e a se locomover de forma mais inteligente. Essa mentalidade combina comigo e estou animado para fazer parte de seu futuro."

A visão da NAVEE vai além da mobilidade urbana para cenários ao ar livre e de estilo de vida, combinando engenharia avançada, design inteligente e tecnologia focada no futuro para remodelar a forma como as pessoas experimentam o movimento.

A parceria com a Garnett destaca o foco de longo prazo da NAVEE em relevância cultural, inovação tecnológica e uma visão global do futuro da mobilidade.

Sobre a NAVEE

A NAVEE é uma marca global de mobilidade inteligente focada em engenharia de nível de sistema e integração de tecnologia inteligente. Aproveitando o design de nível automotivo, sistemas de suspensão avançados e tecnologias de controle habilitadas por IA, a NAVEE desenvolve produtos de alto desempenho para oferecer suporte a uma mobilidade mais sustentável e adaptável em cenários urbanos, recreativos e ao ar livre em todo o mundo. Saiba mais em https://naveetech.us/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923195/NAVEE_Taps_NBA_Legend_Kevin_Garnett_Brand_Ambassador_Americas.jpg

FONTE NAVEE

Da mesma fonte

NAVEE apresenta Eagle F1X e Birdie 5X na PGA Show 2026, expandindo-se para a mobilidade no golfe

NAVEE apresenta Eagle F1X e Birdie 5X na PGA Show 2026, expandindo-se para a mobilidade no golfe

A NAVEE, uma marca global de mobilidade inteligente, apresenta suas últimas inovações, os carrinhos de golfe Eagle F1X e Birdie 5X, na PGA Show 2026. ...
NAVEE amplia sua atuação para o setor de mobilidade ao ar livre e estilo de vida na CES 2026

NAVEE amplia sua atuação para o setor de mobilidade ao ar livre e estilo de vida na CES 2026

A NAVEE , uma marca global de mobilidade inteligente, apresentou suas mais recentes inovações na CES® 2026, ressaltando sua evolução da mobilidade...
More Releases From This Source

Explorar

General Sports

General Sports

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Outdoors, Camping & Hiking

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics