NAVEE nomeia a lenda da NBA Kevin Garnett como embaixador da marca para as Américas

IRVINE, Califórnia, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A NAVEE, marca global de mobilidade inteligente, anunciou hoje que o membro do Hall da Fama do Basquete Kevin Garnett foi nomeado Embaixador da Marca para as Américas. A parceria reflete um compromisso compartilhado de ultrapassar limites, promover o progresso e viver sem limites.

NAVEE elege Kevin Garnett, lenda da NBA, Embaixador da Marca para as Américas

A NAVEE tem evoluído constantemente, indo além do transporte urbano tradicional e posicionando-se na intersecção entre tecnologia inteligente, ecossistemas ao ar livre e mobilidade de última geração. Desde a realização de seu recente evento de lançamento de marca no Vale do Silício até a apresentação de inovações em plataformas globais de tecnologia, como a CES, a NAVEE continua expandindo sua visão em direção a uma maneira mais inteligente, conectada e exploratória de se locomover pelo mundo físico.

O legado de Kevin Garnett vai muito além do basquete. Conhecido por sua intensidade, autenticidade e busca destemida pela excelência, Garnett há muito incorpora a mentalidade de um pioneiro. Sua postura em relação à vida e à carreira está em sintonia com a crença da NAVEE de que locomoção não é apenas ir do ponto A ao ponto B, mas descobrir novas possibilidades e ultrapassar os limites percebidos.

"Kevin representa uma rara mistura de força, curiosidade e determinação", disse Polo Huang, vice-presidente da NAVEE. "À medida que se expande pelas Américas, a NAVEE está construindo uma marca que conecta mobilidade de alta tecnologia com exploração ao ar livre e pensamento voltado para o futuro. Kevin é um parceiro natural para este próximo capítulo."

Como Embaixador da Marca para as Américas, Garnett colaborará com a NAVEE em narração da história da marca, iniciativas culturais e projetos futuros que destacam a exploração, a inovação e a relação em evolução entre pessoas, tecnologia e mobilidade.

"Sempre acreditei que o crescimento vem da aventura no desconhecido", disse Kevin Garnett. "A NAVEE vai além da mobilidade, usando a tecnologia para ajudar as pessoas a explorar mais e a se locomover de forma mais inteligente. Essa mentalidade combina comigo e estou animado para fazer parte de seu futuro."

A visão da NAVEE vai além da mobilidade urbana para cenários ao ar livre e de estilo de vida, combinando engenharia avançada, design inteligente e tecnologia focada no futuro para remodelar a forma como as pessoas experimentam o movimento.

A parceria com a Garnett destaca o foco de longo prazo da NAVEE em relevância cultural, inovação tecnológica e uma visão global do futuro da mobilidade.

Sobre a NAVEE

A NAVEE é uma marca global de mobilidade inteligente focada em engenharia de nível de sistema e integração de tecnologia inteligente. Aproveitando o design de nível automotivo, sistemas de suspensão avançados e tecnologias de controle habilitadas por IA, a NAVEE desenvolve produtos de alto desempenho para oferecer suporte a uma mobilidade mais sustentável e adaptável em cenários urbanos, recreativos e ao ar livre em todo o mundo. Saiba mais em https://naveetech.us/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923195/NAVEE_Taps_NBA_Legend_Kevin_Garnett_Brand_Ambassador_Americas.jpg

FONTE NAVEE