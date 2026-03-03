IRVINE, California, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE, una marca global de movilidad inteligente, anunció hoy que el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Kevin Garnett, fue nombrado embajador de la marca para las Américas. La asociación refleja el compromiso compartido de superar los límites, abrazar el progreso y vivir sin límites.

NAVEE elige a la leyenda de la NBA Kevin Garnett como embajador de la marca para las Américas

NAVEE ha evolucionado constantemente más allá del transporte urbano tradicional, al posicionarse donde se cruzan la tecnología inteligente, los ecosistemas al aire libre y la movilidad de próxima generación. Desde la celebración de su reciente evento de lanzamiento de marca en Silicon Valley hasta la exhibición de innovaciones en plataformas tecnológicas globales como CES, NAVEE continúa ampliando su visión hacia una forma más inteligente, conectada y exploratoria de moverse por el mundo físico.

El legado de Kevin Garnett se extiende mucho más allá del baloncesto. Conocido por su intensidad, autenticidad y osada búsqueda por la excelencia, Garnett ha encarnado durante mucho tiempo la mentalidad de un pionero. Su enfoque de la vida y carrera se alinea estrechamente con la creencia de NAVEE de que el movimiento no solo se trata de ir del punto A al punto B, sino de descubrir nuevas posibilidades y superar los límites percibidos.

"Kevin representa una rara mezcla de fuerza, curiosidad e impulso hacia adelante", dijo Polo Huang, vicepresidente de NAVEE. "A medida que nos expandimos por todo el continente americano, NAVEE está construyendo una marca que conecta la movilidad de alta tecnología con la exploración al aire libre y el pensamiento preparado para el futuro. Kevin es un socio natural para este próximo capítulo".

Como embajador de la marca para las Américas, Garnett colaborará con NAVEE en la narración de historias de marca, iniciativas culturales y proyectos futuros que resalten la exploración, la innovación y la relación en evolución entre las personas, la tecnología y la movilidad.

"Siempre he creído que crecemos al adentrarnos en lo desconocido", comentó Kevin Garnett. "NAVEE va más allá de la movilidad al utilizar la tecnología para ayudar a las personas a explorar más y moverse de manera más inteligente. Esa mentalidad resuena en mí y me entusiasma formar parte de su futuro".

La visión de NAVEE se extiende más allá de la movilidad urbana hacia escenarios al aire libre y de estilo de vida, al combinar ingeniería avanzada, diseño reflexivo y tecnología centrada en el futuro para remodelar la forma en que las personas experimentan el movimiento.

La asociación con Garnett destaca el enfoque a largo plazo de NAVEE en la relevancia cultural, la innovación tecnológica y una visión global del futuro de la movilidad.

Acerca de NAVEE

NAVEE es una marca mundial de movilidad inteligente centrada en la ingeniería a nivel de sistema y la integración de tecnología inteligente. Aprovechando el diseño de grado automotriz, los sistemas de suspensión avanzados y las tecnologías de control habilitadas para IA, NAVEE desarrolla productos de alto rendimiento para respaldar una movilidad más sostenible y adaptable en escenarios urbanos, recreativos y al aire libre en todo el mundo. Obtenga más información en https://naveetech.us/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923196/NAVEE_Taps_NBA_Legend_Kevin_Garnett_Brand_Ambassador_Americas.jpg

FUENTE NAVEE