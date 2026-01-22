NAVEE apresenta Eagle F1X e Birdie 5X na PGA Show 2026, expandindo-se para a mobilidade no golfe

ORLANDO, Flórida, 22 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A NAVEE, uma marca global de mobilidade inteligente, apresenta suas últimas inovações, os carrinhos de golfe Eagle F1X e Birdie 5X, na PGA Show 2026. Esses produtos representam a exploração da NAVEE além da mobilidade de curto alcance, trazendo tecnologia inteligente e design orientado por cenários para o golfe e espaços de lazer ao ar livre.

Carrinho de golfe NAVEE Eagle F1X

A PGA Merchandise Show é o principal evento da indústria do golfe em todo o mundo, reunindo as principais marcas, meios de comunicação e profissionais para apresentar inovações, definir tendências e moldar o futuro do golfe.

O Eagle F1X combina um design inspirado nos carros de corrida de F1 com recursos inteligentes avançados. Ele oferece visão de IA e rastreamento automático inteligente habilitado para UWB, bem como IA + GPS para evitar obstáculos de forma inteligente. Com mais de 40.000 mapas de campos globais, uma tela sensível ao toque colorida de 5,5 polegadas e recuperação com um único botão em até 150 metros, o Eagle F1X oferece aos jogadores de golfe informações em tempo real sobre distâncias e controle sem esforço. Com apenas 15 kg e dobrável em 3 segundos, ele oferece desempenho e portabilidade em um pacote elegante.

O Eagle F1X já chamou a atenção do setor. Ele foi lançado na CES 2026, ganhando o reconhecimento da The Gadgeteer e da Yanko Design como o Melhor da CES, refletindo o compromisso da NAVEE com o design e a mobilidade inteligente.

O Birdie 5X enfatiza a operação sem as mãos e a conveniência compacta. Com base no primeiro carrinho de golfe elétrico da marca, a série Birdie 3 foi lançada em setembro de 2025, e seu modo Follow-Me agora é mais responsivo. O auto-follow com tecnologia UWB mantém uma distância de 2 a 8 metros, ajustando-se automaticamente ao ritmo do jogador. Com uma bateria de 220Wh, o Birdie 5X pode completar 36 buracos com uma única carga, enquanto seu sistema de rodas 4+1 e motores duplos de 130W (pico de 250W) garantem estabilidade em fairways, areia, lama e inclinações de até 25°.

"O objetivo da NAVEE é integrar tecnologia inteligente ao golfe e outras atividades ao ar livre, liberando os usuários para se concentrarem na experiência, ao mesmo tempo em que aumenta a conveniência e o desempenho", disse Jian Lu, CEO da empresa.

Com base em anos de experiência em mobilidade inteligente e sistemas de suspensão líderes mundiais, a NAVEE tem uma vantagem natural para entrar em novos setores. A empresa agora está aproveitando esses pontos fortes para expandir além do transporte, trazendo inteligência e confiabilidade para o golfe e outras aplicações recreativas.

Sobre a NAVEE

A NAVEE é uma marca global de mobilidade inteligente focada em engenharia de nível de sistema e integração de tecnologia inteligente. Aproveitando o design de nível automotivo, sistemas de suspensão avançados e tecnologias de controle habilitadas por IA, a NAVEE desenvolve produtos de alto desempenho para oferecer suporte a uma mobilidade mais sustentável e adaptável em cenários urbanos, recreativos e ao ar livre em todo o mundo. Saiba mais em https://naveetech.com/.

