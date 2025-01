New Large-Scale Mining, Metallurgical, and Industrial Investment by METLEN Amounting to € 295.5 Million

Desenvolvimento de uma Linha de Produção Integrada para Bauxita, Alumina e Gálio

Plano de Investimento de € 295,5 milhões

Capacidade de produção anual total de 1.265.000 toneladas de alumina, 50 MT de gálio e ~2 milhões de toneladas de bauxita

Substituição total das importações de gálio na Europa

Melhoria da balança comercial da Grécia através do aumento das exportações

ATENAS, Grécia, 16 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals ( METLEN ) anuncia que o Comitê de Metalurgia, em sessão conjunta com o Comitê de Alocação de Capital, tomou a Decisão Final de Investimento (FID) hoje, 16 de janeiro de 2025, para prosseguir com a implementação de um novo investimento em grande escala na produção de bauxita, alumina e gálio.

New Mining Metallurgical and Industrial Investment by METLEN

Este projeto de referência, a ser implementado em Agios Nikolaos, Viotia, dentro da histórica fábrica "Alumínio da Grécia", representa um marco na história do Setor Metalúrgico. Isso aumentará significativamente a capacidade de produção, incorporando o Gálio à produção industrial pela primeira vez, um material crítico para o futuro da Europa.

O plano de investimento de € 295,5 milhões visa atingir uma capacidade total de produção de 2 milhões de toneladas de bauxita (anualmente), 1.265.000 toneladas de alumina (acima das 865.000 toneladas atuais) e 50 MT de Gálio pela primeira vez. Todos os três materiais estão incluídos na lista de Matérias-Primas Críticas (CRMs) da União Europeia. O gasto total de capital (Capex) inclui os seguintes investimentos:

Desenvolvimento de pesquisa e novos depósitos de mineração de bauxita,

Construção de novas instalações e aquisição de equipamentos mecânicos para produção de Gálio,

Novas instalações e equipamentos para a expansão e modernização da capacidade de produção de alumina,

Infraestrutura de fornecimento de energia para a unidade industrial,

Expansão e modernização de portos,

Outros projetos de infraestrutura rodoviária e proteção contra inundações,

Evangelos Mytilineos, presidente e CEO da METLEN, comentou: « A decisão da METLEN de prosseguir com a implementação de um novo investimento industrial histórico na produção de bauxita, alumina e Gallium, fortalece a autossuficiência da Europa em matérias-primas críticas e reforça a posição estratégica da Grécia no cenário global. Além disso, protege a indústria europeia das dependências externas. Estamos provando nosso compromisso com a inovação, o desenvolvimento sustentável e a economia circular, ao mesmo tempo em que reafirmamos o papel da METLEN como líder na transição para uma produção industrial mais verde e resiliente . »

Especificamente para o Gálio, deve-se notar que é um subproduto de certas qualidades de bauxita (incluindo bauxita grega) durante o processo de refino em alumina, com sua produção sendo quase inteiramente concentrada na China. No entanto, a decisão da China de impor restrições à exportação de Gálio (julho de 2023) destacou a vulnerabilidade do Ocidente e a necessidade de diversificar as fontes de fornecimento.

O investimento da METLEN permite que a Europa substitua completamente as importações de Gálio, reforçando significativamente a sua autonomia estratégica e minimizando a dependência de fornecedores externos. Essa autonomia é fundamental para reduzir a dependência de países terceiros e garantir a produção de tecnologias críticas em vários setores, desde a transição energética até a defesa. Por exemplo, o gálio é essencial para:

A) Circuitos Integrados (CI) utilizados em informática e telecomunicações,

B) Diodos emissores de luz (LED) e

C) Ímãs permanentes, etc.

A produção desses três materiais críticos - avaliados em aproximadamente € 1 bilhão - será exportada para os mercados europeu e norte-americano.

Este investimento de última geração também introduzirá novas tecnologias ecologicamente corretas, reduzindo a pegada de carbono da instalação. Além disso, por meio de sinergias críticas com o setor de energia da METLEN, os custos de energia se tornarão completamente sustentáveis.

A METLEN apresentou o projeto de investimento nos termos da Lei de Investimentos Estratégicos da Grécia. O investimento também atende aos critérios do "Quadro Temporário de Crise e Transição" (TCTF), que visa apoiar a economia após a invasão russa da Ucrânia.

Além disso, o projeto recebeu recentemente o SELO STEP da Comissão Europeia (o chamado "Selo de Soberania"), reconhecendo a sua contribuição significativa para a autossuficiência da UE em matérias-primas críticas (CRM).

A METLEN está empenhada em manter os investidores informados sobre o progresso do projeto. A conclusão das obras e o início da produção estão programados para 2026 para a bauxita, com a produção de alumina e gálio começando gradualmente a partir de 2027 e a operação em grande escala até 2028.

METLEN:

A METLEN Energy & Metals – evolução da MYTILINEOS Energy & Metals - é uma empresa multinacional do setor industrial e de energia, referência nos setores de metalurgia e energia, com foco em sustentabilidade e economia circular. A empresa está negociada na Bolsa de Valores de Atenas, com um volume de negócios e EBITDA consolidados de € 5,492 bilhões e € 1,014 bilhão, respectivamente. A METLEN é um referencial para a metalurgia sustentável competitiva em nível europeu e global, ao mesmo tempo em que atua na única unidade de produção de bauxita, alumina e alumínio primário com integração vertical na União Europeia (UE) que conta com instalações portuárias privadas. No setor de energia, a METLEN oferece soluções completas, que incluem projetos de energia térmica e renovável, distribuição e comercialização de eletricidade, além de investimentos em infraestrutura de rede, armazenamento de baterias e outras tecnologias sustentáveis. A empresa atua nos mercados dos cinco continentes, em 40 países, adotando um modelo sinérgico em grande escala entre os setores de metalurgia e energia, ao mesmo tempo em que desenvolve de ponta a ponta os principais projetos de infraestrutura de energia.

