Nouveaux investissements miniers, métallurgiques et industriels à grande échelle de METLEN pour un montant de 295,5 millions d'euros

Développement d'une ligne de production intégrée pour la bauxite, l'alumine et le gallium

Plan d'investissement de 295,5 millions d'euros

Capacité de production annuelle totale de 1 265 000 tonnes d'alumine, 50 tonnes de gallium et environ 2 millions de tonnes de bauxite.

Substitution totale des importations de gallium en Europe

Amélioration de la balance commerciale de la Grèce grâce à l'augmentation des exportations

ATHENES, Grèce, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- METLEN Energy & Metals (METLEN) annonce que le Comité de la métallurgie, lors d'une session conjointe avec le Comité d'allocation du capital, a pris aujourd'hui, 16 janvier 2025, la décision finale d'investissement (DFI) pour la mise en œuvre d'un nouvel investissement à grande échelle dans la production de bauxite, d'alumine et de gallium.

New Mining Metallurgical and Industrial Investment by METLEN

Ce projet historique, qui sera mis en œuvre à Agios Nikolaos, en Viotie, au sein de l'usine historique "Aluminium de Grèce", représente un jalon dans l'histoire du secteur de la métallurgie. Elle augmentera considérablement la capacité de production tout en intégrant pour la première fois le gallium dans la production industrielle, un matériau essentiel pour l'avenir de l'Europe.

Le plan d'investissement de 295,5 millions d'euros vise à atteindre une capacité de production totale de 2 millions de tonnes de bauxite (par an), de 1 265 000 tonnes d'alumine (contre 865 000 tonnes actuellement) et de 50 MT de gallium pour la première fois. Ces trois matériaux figurent sur la liste des matières premières critiques (MPC) de l'Union européenne. Le total des dépenses en capital (Capex) comprend les investissements suivants :

• Développement de la recherche et de nouveaux gisements miniers de bauxite,

• Construction de nouvelles installations et acquisition d'équipements mécaniques pour la production de gallium,

• Nouvelles installations et nouveaux équipements pour l'expansion et la modernisation de la capacité de production d'alumine,

• Infrastructure d'approvisionnement en énergie pour l'unité industrielle,

• Expansion et modernisation des ports,

• Autres projets d'infrastructure routière et de protection contre les inondations,

Evangelos Mytilineos, président-directeur général de METLEN, a commenté l'événement : "La décision de METLEN de procéder à la mise en œuvre d'un nouvel investissement industriel historique dans la production de bauxite, d'alumine et de Gallium, renforce l'autosuffisance de l'Europe en matières premières essentielles et consolide la position stratégique de la Grèce dans le paysage mondial. En outre, il protège l'industrie européenne des dépendances extérieures. Nous prouvons notre engagement en faveur de l'innovation, du développement durable et de l'économie circulaire, tout en réaffirmant le rôle de METLEN en tant que leader dans la transition vers une production industrielle plus verte et plus résiliente. "

En ce qui concerne le gallium, il convient de noter qu'il s'agit d'un sous-produit de certaines qualités de bauxite (y compris la bauxite grecque) au cours du processus de raffinage en alumine, et que sa production est presque entièrement concentrée en Chine. Toutefois, la décision de la Chine d'imposer des restrictions à l'exportation de gallium (juillet 2023) a mis en évidence la vulnérabilité de l'Occident et la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement.

L'investissement de METLEN permet à l'Europe de remplacer complètement les importations de gallium, ce qui renforce considérablement son autonomie stratégique et réduit sa dépendance à l'égard des fournisseurs extérieurs. Cette autonomie est essentielle pour réduire la dépendance à l'égard des pays tiers et garantir la production de technologies critiques dans divers secteurs, de la transition énergétique à la défense. Par exemple, le gallium est essentiel pour :

a) Circuits intégrés (CI) utilisés dans l'informatique et les télécommunications,

b) Diodes électroluminescentes (DEL) et

c) Aimants permanents, etc.

La production de ces trois matériaux critiques, évaluée à environ 1 milliard d'euros, sera exportée vers les marchés européens et nord-américains.

Cet investissement de pointe permettra également d'introduire de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement, réduisant ainsi l'empreinte carbone de l'installation. En outre, grâce à des synergies essentielles avec le secteur de l'énergie de METLEN, les coûts de l'énergie deviendront tout à fait supportables.

METLEN a soumis le projet d'investissement au titre de la loi grecque sur les investissements stratégiques. L'investissement répond également aux critères du "cadre temporaire de crise et de transition" (TCTF), qui vise à soutenir l'économie au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En outre, le projet a récemment reçu le STEP SEAL (Sovereignty Seal) de la Commission européenne, en reconnaissance de sa contribution significative à l'autosuffisance de l'UE en matières premières critiques (CRM).

METLEN s'engage à tenir les investisseurs informés de l'avancement du projet. L'achèvement des travaux et le démarrage de la production sont prévus pour 2026 pour la bauxite, la production d'alumine et de gallium commençant progressivement à partir de 2027 et l'exploitation à grande échelle étant prévue pour 2028.

METLEN

METLEN Energy & Metals - évolution de MYTILINEOS Energy & Metals - est une multinationale industrielle et énergétique, leader dans les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, axée sur la durabilité et l'économie circulaire. La société est cotée à la bourse d'Athènes, avec un chiffre d'affaires et un EBITDA consolidés de 5 492 milliards d'euros et 1 014 milliard d'euros, respectivement. METLEN est un point de référence pour une métallurgie verte compétitive au niveau européen et mondial, tout en exploitant la seule unité de production de bauxite, d'alumine et d'aluminium primaire intégrée verticalement dans l'Union européenne (U.E.) avec des installations portuaires privées. Dans le secteur de l'énergie, METLEN offre des solutions complètes, couvrant les projets d'énergie thermique et renouvelable, la distribution et le commerce de l'électricité, ainsi que les investissements dans l'infrastructure du réseau, le stockage en batterie et d'autres technologies vertes. L'entreprise est présente sur les marchés des cinq continents, dans 40 pays, et adopte un modèle de synergie à grande échelle entre les secteurs de la métallurgie et de l'énergie, tout en développant de bout en bout de grands projets d'infrastructure énergétique.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter : www.metlengroup.com | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn

Si vous ne souhaitez plus recevoir les communiqués de presse et les mises à jour de METLEN, cliquez sur ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2599980/Metlen.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2430163/Metlen_Logo.jpg