NI NO KUNI: CROSS WORLDS INAUGURA NOVO SERVIÇO UNIFICADO GLOBAL

Os jogadores podem começar uma nova aventura com programas de apoio à migração

SEUL, Coreia do Sul, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Netmarble, uma das principais desenvolvedoras e publicadoras de jogos de alta qualidade, anunciou a abertura de um novo serviço global unificado para seu RPG móvel Ni no Kuni: Cross Worlds, reunindo jogadores ao redor do mundo sob o tema "Um Universo, Uma Jornada."

Ni no Kuni: Cross Worlds agora oferece aos jogadores uma nova forma de aproveitar o mundo de Sempreterno por meio de um ambiente global de serviço mais conectado. O novo serviço global unificado apresenta uma ampla variedade de programas de apoio à migração, conteúdo focado no crescimento e recompensas especiais projetadas para ajudar tanto jogadores retornantes quanto novos a se estabelecerem e continuarem sua jornada.

FUNDO DE COROA DA MADAME GRANA é um programa dedicado de apoio à migração criado para jogadores que ingressam no novo serviço global unificado. Jogadores elegíveis receberão Bilhetes de Fundo de Coroa que podem ser usados na Loja da Madame Grana de Bilhetes de Fundo de Coroa para obter itens úteis para sua renovada aventura. A quantidade de Bilhetes de Fundo de Coroa concedidos variará de acordo com o maior Poder de Combate alcançado por cada jogador. Os jogadores podem verificar o valor esperado dos bilhetes através da Página de Verificação de Recompensas em https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome.

é um programa dedicado de apoio à migração criado para jogadores que ingressam no novo serviço global unificado. Jogadores elegíveis receberão Bilhetes de Fundo de Coroa que podem ser usados na Loja da Madame Grana de Bilhetes de Fundo de Coroa para obter itens úteis para sua renovada aventura. A quantidade de Bilhetes de Fundo de Coroa concedidos variará de acordo com o maior Poder de Combate alcançado por cada jogador. Os jogadores podem verificar o valor esperado dos bilhetes através da Página de Verificação de Recompensas em https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome. Jornada do Aventureiro ajuda os jogadores a explorar conteúdos essenciais do jogo por meio de missões guiadas, enquanto apoia o desenvolvimento dos personagens com recompensas úteis. O programa também inclui um Campo de Impulso para ajudar os jogadores a se fortalecerem rapidamente.

ajuda os jogadores a explorar conteúdos essenciais do jogo por meio de missões guiadas, enquanto apoia o desenvolvimento dos personagens com recompensas úteis. O programa também inclui um Campo de Impulso para ajudar os jogadores a se fortalecerem rapidamente. Energizar Especial de Aventureiro Novato permite que os jogadores ganhem pontos com base no tempo de jogo e os troquem por itens especiais de power-up. As recompensas incluem equipamentos aprimorados, familiar e materiais e moedas adicionais para apoiar a progressão.

Ni no Kuni: Cross Worlds também realizará um evento de 14 dias para receber novos jogadores que não são elegíveis para o apoio do FUNDO DE COROA DA MADAME GRANA. Eles podem receber bilhetes de até 3.000 MILHÕES DE BILHETES DE FUNDO DE COROA simplesmente participando do Ni no Kuni: Cross Worlds durante o período do evento. Além disso, o Festival de Boas-Vindas! O evento de Invocação Especial estará disponível, oferecendo um total de 1.000 Cupons de Invocação Especial durante o período do evento. Os jogadores podem usar esses bilhetes para participar de invocações especiais com recompensas valiosas.

Com o lançamento do novo serviço global unificado, No ni Kuni: Cross Worlds reúne os jogadores em um ambiente conectado enquanto apoia suas aventuras por meio de programas dedicados de crescimento, eventos especiais e recompensas de apoio à migração. Informações adicionais sobre o serviço unificado global e horários relacionados podem ser encontradas no fórum oficial.

(c) LEVEL5 Inc. (c) Netmarble Corp & Netmarble Neo Inc. Todos os direitos reservados.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e publicadora de jogos com destaque global. Por meio de franquias aclamadas e parcerias estratégicas com detentores de PIs de alto nível, a empresa oferece experiências de jogo inovadoras e envolventes para públicos no mundo todo. Como empresa controladora da Kabam, SpinX Games, Jam City e acionista principal da HYBE e NCSOFT, o portfólio diversificado da Netmarble inclui Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006974/NNK__260723_New_Global_Unified_Server_Newswire.jpg

FONTE Netmarble