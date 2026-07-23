NI NO KUNI : CROSS WORLDS LANCE UN NOUVEAU SERVICE UNIFIÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE

Les joueurs peuvent se lancer dans une nouvelle aventure grâce aux programmes d'aide à la migration

SÉOUL, Corée du Sud, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Netmarble, l'un des principaux développeurs et éditeurs de jeux de haute qualité, a annoncé le lancement d'un nouveau service mondial unifié pour son RPG mobile Ni no Kuni : Cross Worlds, qui rassemble des joueurs du monde entier autour du thème « Un univers, un voyage ».

Ni no Kuni : Cross Worlds propose désormais aux joueurs une nouvelle façon de profiter de l'univers d'Espérance grâce à un environnement de service mondial plus interconnecté. Ce nouveau service mondial unifié propose un large éventail de programmes d'accompagnement à la migration, du contenu axé sur la progression ainsi que des récompenses spéciales afin d'aider les joueurs de retour et les nouveaux venus à trouver leurs marques et à poursuivre leur aventure.

FONDS DE LA COURONNE est un programme dédié à l'accompagnement à la migration, conçu pour les joueurs qui rejoignent le nouveau service mondial unifié. Les joueurs éligibles recevront des tickets du FONDS DE LA COURONNE qu'ils pourront utiliser dans la boutique de Mamie Vénale pour obtenir des objets utiles qui les aideront dans leur nouvelle aventure. Le nombre de tickets du FONDS DE LA COURONNE attribués variera en fonction de la puissance de combat maximale atteinte par chaque joueur. Les joueurs peuvent consulter le montant estimé de leurs tickets sur la page « Reward Checking Page » à l'adresse https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome.

est un programme dédié à l'accompagnement à la migration, conçu pour les joueurs qui rejoignent le nouveau service mondial unifié. Les joueurs éligibles recevront des tickets du FONDS DE LA COURONNE qu'ils pourront utiliser dans la boutique de Mamie Vénale pour obtenir des objets utiles qui les aideront dans leur nouvelle aventure. Le nombre de tickets du FONDS DE LA COURONNE attribués variera en fonction de la puissance de combat maximale atteinte par chaque joueur. Les joueurs peuvent consulter le montant estimé de leurs tickets sur la page « Reward Checking Page » à l'adresse https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome. Le Périple de l'aventurier permet aux joueurs d'explorer les principaux contenus du jeu grâce à des missions guidées, tout en favorisant le développement de leur personnage grâce à des récompenses utiles. Le programme comprend également un champ de boost destiné à aider les joueurs à gagner rapidement en puissance.

permet aux joueurs d'explorer les principaux contenus du jeu grâce à des missions guidées, tout en favorisant le développement de leur personnage grâce à des récompenses utiles. Le programme comprend également un champ de boost destiné à aider les joueurs à gagner rapidement en puissance. L'optimisation spéciale pour aventurier débutant permet aux joueurs de gagner des points en fonction de leur temps de jeu et de les échanger contre des objets d'optimisation spéciaux. Les récompenses comprennent de l'équipement amélioré, des familiers, ainsi que des ressources et des devises supplémentaires pour vous aider à progresser davantage.

Ni no Kuni : Cross Worlds organisera également un événement de 14 jours destiné à accueillir les nouveaux joueurs qui ne peuvent pas bénéficier du programme FONDS DE LA COURONNE. Ils peuvent recevoir jusqu'à 3 000 tickets du FONDS DE LA COURONNE simplement en s'inscrivant sur Ni no Kuni : Cross Worlds pendant la durée de l'événement. Et pour couronner le tout, l'événement Festival de bienvenue ! Invocation spéciale sera disponible et proposera un total de 1 000 coupons d'invocation spéciale pendant toute la durée de l'événement. Les joueurs peuvent utiliser ces tickets pour participer à des invocations spéciales offrant de précieuses récompenses.

Avec le lancement du nouveau service mondial unifié, No ni Kuni : Cross Worlds rassemble les joueurs au sein d'un environnement unique et interconnecté, tout en les accompagnant dans leurs aventures grâce à des programmes de progression dédiés, des événements spéciaux et des récompenses pour la migration. Vous trouverez des informations complémentaires sur le service unifié mondial et les horaires correspondants sur le forum officiel.

(c) LEVEL5 Inc. (c) Netmarble Corp & Netmarble Neo Inc. Tous droits réservés.

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. En tant que société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : http://company.netmarble.com.

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