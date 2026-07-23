"NI NO KUNI: CROSS WORLDS" HADIRKAN LAYANAN GLOBAL TERPADU

Melalui layanan global terpadu ini, pemain dapat menjelajahi dunia Estavania dalam ekosistem permainan yang lebih terintegrasi. Netmarble juga menghadirkan berbagai program dukungan migrasi, konten pengembangan karakter, serta hadiah khusus yang membantu pemain baru maupun pemain yang kembali bermain untuk melanjutkan petualangan mereka.

DANA MAHKOTA merupakan program dukungan migrasi yang ditujukan bagi pemain yang bergabung dengan layanan global terpadu. Pemain yang memenuhi persyaratan akan menerima Tiket Dana Mahkota yang dapat ditukar dengan berbagai item pendukung melalui Toko Tiket Dana Mahkota. Jumlah tiket yang diterima akan disesuaikan dengan Kekuatan Tempur tertinggi yang pernah dicapai pemain. Estimasi jumlah tiket dapat dilihat melalui Reward Checking Page di https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome.

merupakan program dukungan migrasi yang ditujukan bagi pemain yang bergabung dengan layanan global terpadu. Pemain yang memenuhi persyaratan akan menerima Tiket Dana Mahkota yang dapat ditukar dengan berbagai pendukung melalui Toko Tiket Dana Mahkota. Jumlah tiket yang diterima akan disesuaikan dengan Kekuatan Tempur tertinggi yang pernah dicapai pemain. Estimasi jumlah tiket dapat dilihat melalui Reward Checking Page di https://ninokuni.netmarble.com/en/welcome. Perjalanan Petualang membantu pemain menjelajahi berbagai konten utama melalui misi yang terarah, serta mempercepat perkembangan karakter dengan beragam hadiah. Program ini juga menghadirkan Boosting Field agar pemain semakin cepat meningkatkan kekuatan karakter.

membantu pemain menjelajahi berbagai konten utama melalui misi yang terarah, serta mempercepat perkembangan karakter dengan beragam hadiah. Program ini juga menghadirkan Boosting Field agar pemain semakin cepat meningkatkan kekuatan karakter. Pertumbuhan Super Petualang Pemula membantu pemain mengumpulkan poin berdasarkan durasi bermain, lalu menukarnya dengan berbagai item peningkat kemampuan. Hadiah yang tersedia meliputi perlengkapan yang telah ditingkatkan, Imagene, serta berbagai material dan mata uang dalam gim untuk mempercepat perkembangan karakter.

Ni no Kuni: Cross Worlds menggelar acara penyambutan selama 14 hari bagi pemain baru yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Dana Mahkota. Selama periode tersebut, pemain dapat memperoleh hingga 3.000 Tiket Dana Mahkota hanya dengan mulai bermain Ni no Kuni: Cross Worlds. Netmarble juga menghadirkan acara Panggilan Spesial Festival Sambutan yang membagikan total 1.000 Kupon Panggilan Spesial selama periode acara. Kupon tersebut dapat digunakan untuk mengikuti pemanggilan spesial dengan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik.

Melalui layanan global terpadu ini, Ni no Kuni: Cross Worlds menghadirkan pengalaman bermain yang lebih terhubung bagi pemain di seluruh dunia. Berbagai program pengembangan karakter, acara spesial, serta dukungan migrasi akan membantu pemain untuk memulai atau melanjutkan petualangan mereka. Informasi lebih lanjut mengenai layanan global terpadu beserta jadwal pelaksanaannya tersedia melalui forum resmi Ni no Kuni: Cross Worlds.

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Tentang Netmarble Corporation

Berdiri di Korea pada 2000, Netmarble Corporation adalah pengembang dan penerbit gim terlaris di dunia. Lewat franchise unggulan dan kolaborasi dengan pemegang lisensi (IP) ternama, Netmarble mewujudkan pengalaman bermain gim yang inovatif dan menarik bagi audiens global. Sebagai induk usaha Kabam dan SpinX Games, Jam City, serta pemegang saham mayoritas HYBE dan NCSOFT, portofolio Netmarble mencakup Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, dan The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Informasi selengkapnya: http://company.netmarble.com.

SOURCE Netmarble