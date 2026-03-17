THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN AGORA DISPONÍVEL PARA JOGAR ANTECIPADAMENTE NO PLAYSTATION®5 E STEAM

Versão móvel prevista para lançamento em 23 de março para expandir a experiência em todas as plataformas compatíveis

SEUL, Coreia do Sul, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Netmarble, desenvolvedora e publicadora líder de jogos de alta qualidade, anunciou que seu novo RPG de mundo aberto em anime The Seven Deadly Sins: Origin já está disponível no PlayStation®5 e Steam, permitindo que os jogadores joguem antecipadamente a partir das 17h (UTC) de 16 de março. Os jogadores podem entrar agora em ambas as plataformas.

Com o jogo agora disponível no PlayStation®5 e Steam, os jogadores que aguardavam há muito tempo podem imediatamente assumir o papel de Tristan e explorar Britannia enquanto partem para restaurar a ordem em um mundo lançado no caos pela colisão do tempo e do espaço. A aventura pode ser aproveitada sozinha ou de forma cooperativa com até cinco jogadores, incluindo o jogador anfitrião.

The Seven Deadly Sins: Origin terá seu grande lançamento em 23 de março, quando o jogo será expandido para plataformas móveis e ficará disponível em todos os dispositivos compatíveis. Até lá, os jogadores podem fazer o pré-registro no Google Play, na App Store e no site oficial. Jogadores que fizerem o pré-registro receberão várias recompensas, como o personagem garantido "Tioreh", bilhetes de invocação, a poderosa arma " Espadas Duplas Vendaval Celeste" e muito mais.

Um evento especial nas redes sociais está em andamento para celebrar o lançamento de The Seven Deadly Sins: Origin no PlayStation®5 e Steam. Os fãs podem participar pelos canais sociais oficiais do jogo e ganhar recompensas generosas, com detalhes completos em plataformas como Facebook e X.

Baseado no popular mangá e anime japonês The Seven Deadly Sins, que vendeu mais de 55 milhões de cópias em todo o mundo, The Seven Deadly Sins: Origin permite que os jogadores explorem Britannia em um vasto mundo aberto. O jogo apresenta combate baseado em troca de personagens, habilidades combinadas e equipes personalizáveis usando diversos personagens e armas. Os elementos multijogador incluem a formação de grupos para exploração ou a união de forças para derrotar chefes.

Para ficar sempre atualizado, acompanhe The Seven Deadly Sins: Origin em seus canais oficiais no YouTube, X, Facebook e Discord.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project, MBS. Todos os direitos reservados.

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Production Committee, TX

ⒸNakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Production Committee.

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Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e publicadora de jogos com destaque global. Por meio de franquias aclamadas e parcerias estratégicas com detentores de PIs de alto nível, a empresa oferece experiências de jogo inovadoras e envolventes para públicos no mundo todo. Como matriz da Kabam, SpinX Games e Jam City, além de acionista majoritária da HYBE e da NCSOFT, a Netmarble possui um portfólio diversificado que inclui Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2933183/7DSO__260317_PS5_Steam_Play_Earlier_Newswire.jpg

FONTE Netmarble