RAVEN2 INICIA A GRANDE ATUALIZAÇÃO DO FESTIVAL COM NOVA CLASSE "SENHOR DA GUERRA"

Cupons definitivos e especiais disponíveis pela primeira vez desde o lançamento

SEUL, Coreia do Sul, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Netmarble, renomada desenvolvedora e publicadora de jogos de alta qualidade, lançou uma grande atualização para seu brutal MMORPG de fantasia sombria RAVEN2, apresentando a nova classe junto com grandes eventos do Grande Festival e novo conteúdo.

Fonte: Netmarble

Recém-adicionado nesta atualização, Warlord é uma classe corpo a corpo que empunha lanças, projetada como comandante de campo de batalha, usando habilidades de combate de comando para atrapalhar inimigos e virar o rumo da batalha. Para celebrar o lançamento de Warlord, a RAVEN2 está realizando um Evento de Mudança de Classe, onde os jogadores podem obter um Token de Mudança de Classe usando Ouro e trocar para a classe que desejarem. Baús de Suporte para Crescimento de Senhores da Guerra também serão fornecidos a todos os jogadores para tornar a experiência de jogo mais agradável.

Um Grande Festival especial está em andamento para comemorar a atualização. Pela primeira vez desde o lançamento, os jogadores podem receber Cupons Ultimate e Cupons Especiais participando do evento de check-in. As recompensas incluem três Cupons Supremos para Vestimenta Sagrada, Familiar e Stella, além de quatro Cupons Especiais para Armadura, Relíquia, Runa e Ressonância de Armas. Esses cupons refletem o histórico elegível desde o lançamento de RAVEN2, permitindo que os jogadores tentem novamente invocações de contratos elegíveis e combinações Stella, ou restaurem itens destruídos após tentativas fracassadas de aprimoramento.

O Grande Festival também conta com um evento onde os jogadores podem obter um Familiar Lendário recém-adicionado para celebrar a atualização. Junto com o evento contínuo que concede uma Vestimenta Sagrada Lendária ao atingir o Nível 60, os jogadores podem ganhar tanto uma Vestimenta Sagrada Lendária quanto um Familiar Lendário participando do jogo.

As cidades do jogo foram decoradas com um tema festivo de Grande Festival, e uma masmorra especial está prestes a ser inaugurada. A atualização também expande a Torre do Caos para 50F, oferecendo desafios adicionais e oportunidades de progressão.

Uma sequência oficial de RAVEN (EvilBane: O Rei de Ferro), RAVEN2 é um MMORPG de grande sucesso ambientado em um universo de fantasia sombria reimaginado com gráficos incomparáveis. Como membro das Forças Especiais, os jogadores embarcarão em uma jornada para investigar incidentes perigosos e bizarros sob ordem real e se envolverão em uma guerra de grande escala e cruel.

Para mais informações sobre RAVEN2, fique ligado no fórum oficial, no canal YouTube e no Facebook Os jogadores também podem visitar o site oficial para saber mais sobre o jogo.

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma desenvolvedora e publicadora de jogos com destaque global. Por meio de franquias aclamadas e parcerias estratégicas com detentores de PIs de alto nível, a empresa oferece experiências de jogos inovadoras e envolventes para públicos no mundo todo. Como matriz da Kabam, SpinX Games, Jam City, além de acionista majoritária da HYBE e NCSOFT, a Netmarble possui um portfólio diversificado que inclui Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, RAVEN2, MARVEL Future Fight e The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985114/RAVEN2__260527_Warlord_update_EN_FINAL_newswire.jpg

FONTE Netmarble