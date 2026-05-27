NOBU ANUNCIA RESTAURANTE E RESIDÊNCIAS EM BELLEVUE, WASHINGTON
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27 mai, 2026, 12:00 GMT
Duas torres residenciais de luxo no centro de Bellevue serão reinventadas sob a marca, juntamente com um futuro restaurante Nobu e uma experiência de estilo de vida voltada para a hospitalidade.
NOVA YORK, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu, marca de estilo de vida de luxo reconhecida mundialmente, tem o prazer de anunciar sua chegada a Bellevue, Washington, por meio do rebranding de duas torres residenciais de luxo como Nobu Bellevue Residences.
De propriedade da Silverstein Properties, o projeto marca o primeiro desenvolvimento residencial da marca Nobu concluído e pronto para mudança nos Estados Unidos e apresenta uma nova oferta residencial liderada pela hospitalidade que está sendo vendida pela Polaris Pacific como agente de vendas da Silverstein.
Localizado no coração do centro de Bellevue, o empreendimento de uso misto abrange um quarteirão inteiro da cidade e inclui duas torres residenciais, além de experiências de varejo, restaurantes e hospitalidade. Como parte da transformação, a Nobu apresentará espaços públicos de marca, serviços residenciais exclusivos e um futuro restaurante Nobu com inauguração prevista para 2027.
O reposicionamento reflete a contínua expansão global da Nobu no setor residencial de luxo, reunindo a abordagem exclusiva da marca em design, serviço e estilo de vida em um dos mercados de luxo que mais crescem no país. O projeto será relançado sob a marca Nobu no final de 2026, com residências disponíveis para ocupação imediata.
"O Nobu Residences Bellevue representa um marco importante para o nosso crescimento residencial nos Estados Unidos", disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Bellevue continua a emergir como uma cidade global para inovação, cultura e vida de luxo, tornando-se uma opção natural para o estilo de vida Nobu. Juntos com nossos parceiros, estamos criando uma experiência residencial baseada em design atencioso, serviço do coração e um forte senso de lugar."
As residências reimaginadas incorporarão a filosofia de design de luxo discreto de Nobu, misturando o minimalismo japonês com o calor e as texturas naturais do Noroeste do Pacífico. Os residentes se beneficiarão de uma experiência de estilo de vida voltada para a hospitalidade, com serviços elevados, comodidades selecionadas e acesso direto ao jantar Nobu.
As residências são compostas por 365 condomínios de luxo com casas amplas e vistas panorâmicas do Lago Washington, do horizonte de Seattle e das Montanhas Olímpicas, oferecendo uma rara combinação de privacidade, design e conectividade urbana no coração do centro de Bellevue.
"A Bellevue se estabeleceu como um destino de luxo sofisticado e globalmente conectado, e este projeto definirá seu próximo capítulo", disse Shawn Katz, presidente da Silverstein Capital Partners. "Nossa parceria com a Nobu está enraizada em uma visão compartilhada: oferecer uma experiência de estilo de vida marcante, definida por refeições de classe mundial, design extraordinário e serviço intransigente. Com um restaurante Nobu e a introdução do Nobu Residences no Noroeste do Pacífico, não estamos apenas elevando o padrão. Estamos estabelecendo um totalmente novo."
À medida que a Nobu continua expandindo seu portfólio residencial globalmente, a Bellevue se junta a uma coleção crescente de destinos Nobu Residences na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, reforçando ainda mais a evolução da marca além da hospitalidade para uma vida de estilo de vida totalmente integrada.
www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue
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FONTE NOBU HOSPITALITY
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