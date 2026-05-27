NOBU ANUNCIA RESTAURANTE E RESIDÊNCIAS EM BELLEVUE, WASHINGTON

Duas torres residenciais de luxo no centro de Bellevue serão reinventadas sob a marca, juntamente com um futuro restaurante Nobu e uma experiência de estilo de vida voltada para a hospitalidade.

NOVA YORK, 27 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu, marca de estilo de vida de luxo reconhecida mundialmente, tem o prazer de anunciar sua chegada a Bellevue, Washington, por meio do rebranding de duas torres residenciais de luxo como Nobu Bellevue Residences.

De propriedade da Silverstein Properties, o projeto marca o primeiro desenvolvimento residencial da marca Nobu concluído e pronto para mudança nos Estados Unidos e apresenta uma nova oferta residencial liderada pela hospitalidade que está sendo vendida pela Polaris Pacific como agente de vendas da Silverstein.

Imagem exterior do Nobu Residences Bellevue Imagem exterior do Nobu Residences Bellevue

Localizado no coração do centro de Bellevue, o empreendimento de uso misto abrange um quarteirão inteiro da cidade e inclui duas torres residenciais, além de experiências de varejo, restaurantes e hospitalidade. Como parte da transformação, a Nobu apresentará espaços públicos de marca, serviços residenciais exclusivos e um futuro restaurante Nobu com inauguração prevista para 2027.

O reposicionamento reflete a contínua expansão global da Nobu no setor residencial de luxo, reunindo a abordagem exclusiva da marca em design, serviço e estilo de vida em um dos mercados de luxo que mais crescem no país. O projeto será relançado sob a marca Nobu no final de 2026, com residências disponíveis para ocupação imediata.

"O Nobu Residences Bellevue representa um marco importante para o nosso crescimento residencial nos Estados Unidos", disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Bellevue continua a emergir como uma cidade global para inovação, cultura e vida de luxo, tornando-se uma opção natural para o estilo de vida Nobu. Juntos com nossos parceiros, estamos criando uma experiência residencial baseada em design atencioso, serviço do coração e um forte senso de lugar."

As residências reimaginadas incorporarão a filosofia de design de luxo discreto de Nobu, misturando o minimalismo japonês com o calor e as texturas naturais do Noroeste do Pacífico. Os residentes se beneficiarão de uma experiência de estilo de vida voltada para a hospitalidade, com serviços elevados, comodidades selecionadas e acesso direto ao jantar Nobu.

As residências são compostas por 365 condomínios de luxo com casas amplas e vistas panorâmicas do Lago Washington, do horizonte de Seattle e das Montanhas Olímpicas, oferecendo uma rara combinação de privacidade, design e conectividade urbana no coração do centro de Bellevue.

"A Bellevue se estabeleceu como um destino de luxo sofisticado e globalmente conectado, e este projeto definirá seu próximo capítulo", disse Shawn Katz, presidente da Silverstein Capital Partners. "Nossa parceria com a Nobu está enraizada em uma visão compartilhada: oferecer uma experiência de estilo de vida marcante, definida por refeições de classe mundial, design extraordinário e serviço intransigente. Com um restaurante Nobu e a introdução do Nobu Residences no Noroeste do Pacífico, não estamos apenas elevando o padrão. Estamos estabelecendo um totalmente novo."

À medida que a Nobu continua expandindo seu portfólio residencial globalmente, a Bellevue se junta a uma coleção crescente de destinos Nobu Residences na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia, reforçando ainda mais a evolução da marca além da hospitalidade para uma vida de estilo de vida totalmente integrada.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

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FONTE NOBU HOSPITALITY