NOBU ANNONCE UN RESTAURANT ET DES RÉSIDENCES À BELLEVUE, WASHINGTON

Deux tours résidentielles de luxe situées dans le centre-ville de Bellevue seront réaménagées sous la marque, avec un futur restaurant Nobu et une expérience de vie axée sur l'hospitalité.

NEW YORK, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nobu, la marque de luxe mondialement reconnue, a le plaisir d'annoncer son arrivée à Bellevue, dans l'État de Washington, grâce au changement de marque de deux tours résidentielles de luxe qui deviendront les Nobu Bellevue Residences.

Propriété de Silverstein Properties, le projet est le premier projet résidentiel de marque Nobu achevé et prêt à être emménagé aux États-Unis et présente une nouvelle offre résidentielle axée sur l'hospitalité, vendue par Polaris Pacific en tant qu'agent de vente pour Silverstein.

Exterior image of Nobu Residences Bellevue Exterior image of Nobu Residences Bellevue

Situé au cœur du centre-ville de Bellevue, ce projet à usage mixte s'étend sur tout un pâté de maisons et comprend deux tours résidentielles ainsi que des commerces de détail, des restaurants et des établissements d'accueil. Dans le cadre de la transformation, Nobu présentera des espaces publics de marque, des services résidentiels de signature et un futur restaurant Nobu dont l'ouverture est prévue en 2027.

Ce repositionnement reflète la poursuite de l'expansion mondiale de Nobu dans le secteur résidentiel de luxe, en associant l'approche caractéristique de la marque en matière de design, de service et de style de vie dans l'un des marchés de luxe à la croissance la plus rapide du pays. Le projet sera relancé sous la marque Nobu à la fin de l'année 2026, avec des résidences disponibles pour une occupation immédiate.

"Nobu Residences Bellevue représente une étape importante de notre croissance résidentielle aux États-Unis, a déclaré Trevor Horwell, directeur général de Nobu Hospitality. "Bellevue continue d'émerger en tant que ville mondiale pour l'innovation, la culture et la vie de luxe, ce qui en fait un lieu naturel pour le style de vie Nobu. Avec nos partenaires, nous créons une expérience résidentielle ancrée dans un design réfléchi, un service de cœur et un fort sentiment d'appartenance."

Les résidences réaménagées incarneront la philosophie de Nobu en matière de luxe discret, alliant le minimalisme japonais à la chaleur et aux textures naturelles du nord-ouest du Pacifique. Les résidents bénéficieront d'un style de vie axé sur l'hospitalité, avec des services de haut niveau, des équipements de qualité et un accès direct au restaurant Nobu.

Les résidences se composent de 365 condominiums de luxe, avec des maisons spacieuses offrant une vue panoramique sur le lac Washington, la ligne d'horizon de Seattle et les montagnes olympiques. Elles offrent une combinaison rare d'intimité, de design et de connectivité urbaine au cœur du centre-ville de Bellevue.

"Bellevue s'est imposée comme une destination de luxe sophistiquée et mondialement connectée, et ce projet définira son prochain chapitre", a déclaré Shawn Katz, président de Silverstein Capital Partners, sur le site . "Notre partenariat avec Nobu repose sur une vision commune : pour offrir une expérience de vie marquante, définie par une restauration de classe mondiale, un design extraordinaire et un service sans compromis. Avec un restaurant Nobu et l'introduction de Nobu Residences dans le nord-ouest du Pacifique, nous ne nous contentons pas de placer la barre plus haut. Nous en fixons un tout nouveau.

Alors que Nobu continue d'étendre son portefeuille résidentiel à l'échelle mondiale, Bellevue rejoint une collection croissante de destinations Nobu Residences en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant ainsi l'évolution de la marque au-delà de l'hospitalité vers un mode de vie totalement intégré.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

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