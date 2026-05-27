NOBU ANUNCIA RESTAURANTE Y RESIDENCIAS EN BELLEVUE, WASHINGTON

Dos torres residenciales de lujo en el centro de Bellevue se reinventarán bajo la marca junto con un futuro restaurante Nobu y una experiencia de estilo de vida basada en la hospitalidad.

NUEVA YORK, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu, la marca de estilo de vida de lujo reconocida mundialmente, se complace en anunciar su llegada a Bellevue, Washington, a través del cambio de marca de dos torres residenciales de lujo como Nobu Bellevue Residences.

Propiedad de Silverstein Properties, el proyecto marca el primer desarrollo residencial de la marca Nobu completado y listo para mudarse en los Estados Unidos e introduce una nueva oferta residencial dirigida por la hospitalidad que Polaris Pacific vende como agente de ventas de Silverstein.

Imagen exterior de Nobu Residences Bellevue Imagen exterior de Nobu Residences Bellevue

Ubicado en el corazón del centro de Bellevue, el desarrollo de uso mixto abarca una cuadra completa de la ciudad e incluye dos torres residenciales junto con experiencias minoristas, gastronómicas y de hospitalidad seleccionadas. Como parte de la transformación, Nobu presentará espacios públicos de marca, servicios residenciales exclusivos y un futuro restaurante Nobu que se espera que abra en 2027.

El reposicionamiento refleja la continua expansión global de Nobu dentro del sector residencial de lujo, reuniendo el enfoque distintivo de la marca para el diseño, el servicio y el estilo de vida dentro de uno de los mercados de lujo de más rápido crecimiento del país. El proyecto se relanzará bajo la marca Nobu a finales de 2026, con residencias disponibles para su ocupación inmediata.

"Nobu Residences Bellevue representa un hito importante para nuestro crecimiento residencial en los Estados Unidos", dijo Trevor Horwell, director ejecutivo de Nobu Hospitality. "Bellevue continúa emergiendo como una ciudad global para la innovación, la cultura y la vida de lujo, lo que la convierte en una opción natural para el estilo de vida de Nobu. Junto con nuestros socios, estamos creando una experiencia residencial basada en un diseño cuidadoso, un servicio desde el corazón y un fuerte sentido del lugar ".

Las residencias reimaginadas encarnarán la filosofía de diseño de lujo discreto de Nobu, que combina el minimalismo japonés con la calidez y las texturas naturales del noroeste del Pacífico. Los residentes se beneficiarán de una experiencia de estilo de vida basada en la hospitalidad con servicios superiores, servicios seleccionados y acceso directo a los restaurantes Nobu.

Las residencias se componen de 365 condominios de lujo con amplias casas con vistas panorámicas del lago Washington, el horizonte de Seattle y las montañas olímpicas, que ofrecen una rara combinación de privacidad, diseño y conectividad urbana en el corazón del centro de Bellevue.

"Bellevue se ha establecido como un destino de lujo sofisticado y conectado a nivel mundial, y este proyecto definirá su próximo capítulo", dijo Shawn Katz, presidente de Silverstein Capital Partners. "Nuestra asociación con Nobu se basa en una visión compartida: ofrecer una experiencia de estilo de vida histórica definida por una gastronomía de clase mundial, un diseño extraordinario y un servicio intransigente. Con un restaurante Nobu y la introducción de Nobu Residences en el noroeste del Pacífico, no solo estamos subiendo el listón. Estamos estableciendo uno completamente nuevo ".

A medida que Nobu continúa expandiendo su cartera residencial a nivel mundial, Bellevue se une a una creciente colección de destinos de Nobu Residences en América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia, lo que refuerza aún más la evolución de la marca más allá de la hospitalidad hacia una vida de estilo de vida totalmente integrada.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

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FUENTE NOBU HOSPITALITY