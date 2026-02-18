Nobu Hospitality anuncia Nobu Beach Inn, Barbuda

Situado em 400 acres e duas milhas de praia na costa sudoeste da ilha, o Nobu Beach Inn contará com 36 quartos em 17 vilas individuais, um clube de praia, piscina à beira-mar, spa interno e externo, clube infantil, cinema ao ar livre, duas quadras de tênis, duas quadras de padel e um pavilhão de academia. Uma coleção de restaurantes de classe mundial complementará Nobu, incluindo uma churrasqueira à beira-mar com peixes locais e um sushi bar omakase. Integrados ao paisagismo exuberante e conectados por caminhos sinuosos de areia, os bangalôs de um andar usarão materiais naturais e sustentáveis que se dissolvem perfeitamente no ambiente ao redor. A construção deve ser concluída no final de 2026.

Incentivando os hóspedes a explorar a extraordinária beleza natural de Barbuda, o centro de esportes aquáticos totalmente equipado oferecerá vela, esqui aquático e kitesurf. Veleiros e iates a motor estarão disponíveis para cruzeiros ao pôr do sol, piqueniques na praia, viagens de pesca, excursões de mergulho e viagens para as ilhas vizinhas. Uma lista crescente de profissionais de bem-estar, DJs, especialistas em fitness e chefs visitantes trará experiências culinárias e de bem-estar únicas para a ilha.

Um projeto profundamente pessoal para De Niro, que descobriu a propriedade há mais de 30 anos em uma viagem de barco de Antígua, o Nobu Beach Inn tem sido um empreendimento sincero desde então. Quando o site ficou disponível há dez anos, De Niro, juntamente com James Packer e Daniel Shamoon, sabiam que era hora de dar vida à visão.

"Desde que pisei em Barbuda pela primeira vez, sabia que era especial. Queríamos criar um lugar confortável, onde todos quisessem se reunir e abraçar a essência da ilha. O Nobu Beach Inn foi projetado para complementar seus arredores, mantendo a beleza natural da paisagem ", diz De Niro.

O Nobu Beach Inn também incluirá 25 residências à beira-mar, expandindo ainda mais o portfólio residencial de Nobu. Projetado para uma propriedade pronta para uso sem esforço, os moradores terão acesso a todas as comodidades e serviços do Nobu Beach Inn, com a opção de incluir sua casa no programa de aluguel do resort. Cada residência consiste em bangalôs de quatro ou cinco quartos à beira-mar conectados por piscinas, jardins e caminhos, todos os quais podem ser personalizados de acordo com as necessidades individuais de um comprador. Nobu Beach Inn Residences a partir de $ 12 milhões de dólares, oferecendo a oportunidade de experimentar a vida em uma das últimas praias intocadas do Caribe.

O Aeroporto Internacional de Burton Nibbs, em Barbuda, foi inaugurado em outubro de 2024, oferecendo acesso direto a jatos particulares e transferências contínuas entre ilhas. O Aeroporto Internacional V.C. Bird, em Antígua, é bem servido com voos diretos de e para a América do Norte e Europa, facilitando o acesso ao destino – aproximadamente três horas de Miami, quatro horas de Nova York ou Toronto e sete horas e meia de Londres. De Antígua, o Nobu Beach Inn fica a apenas dez minutos de helicóptero.

Para obter mais informações, acesse: https://thebeachclub.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916039/NOBU_HOSPITALITY__View_from_Nobu_Residences_Barbuda.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2916040/NOBU_HOSPITALITY__Robert_De_Niro_at_Nobu_Beach_Inn__Barbuda.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5813281/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

FONTE NOBU HOSPITALITY