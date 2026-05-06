Nobu Hospitality lança hotel, restaurante e residências em 185 acres em Rutland, Inglaterra

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Nobu Hospitality

06 mai, 2026, 12:00 GMT

Trazendo uma nova expressão do estilo de vida Nobu para o condado histórico da Inglaterra, enraizado na natureza, bem-estar e fuga 

NOVA YORK, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality tem o prazer de anunciar planos para um novo destino distinto em parceria com a Woolfox, marcando a chegada de um hotel Nobu, restaurante e uma coleção de residências de marca dentro de 185 acres da paisagem mais pitoresca da Inglaterra.

Situado no coração de Rutland, perto da cidade georgiana de Stamford, o projeto representa o primeiro conceito do portfólio da Nobu Hospitality - um refúgio no campo moldado pela natureza, pelo espaço e por um ritmo de vida mais lento. Reunindo a combinação exclusiva de Nobu de hospitalidade de luxo, restaurantes de classe mundial e vida refinada, o empreendimento oferecerá aos membros, hóspedes e residentes a oportunidade de se desconectar do ritmo da vida cotidiana e se reconectar com a paisagem, as estações e o poder restaurador do ar livre, enquanto sinaliza uma evolução cuidadosa da marca em refinados retiros no campo.

O empreendimento Nobu Woolfox contará com quartos e suítes com vista para o lago, um restaurante e bar Nobu exclusivo, espaços com curadoria de alimentos e bebidas, spa, além de uma coleção de residências de marca, criando um novo destino de estilo de vida de luxo no interior da Inglaterra. Os planos também incluem amplas comodidades de bem-estar e lazer, com um spa dedicado, piscina e academia, além de jardins paisagísticos projetados para aproveitar ao máximo o ambiente de Woolfox. Nobu Woolfox será posicionado como um destino e clube de membros, oferecendo um ambiente rural distinto com acessibilidade conveniente.

Rutland tornou-se um destino cada vez mais procurado, conhecido por suas paisagens intocadas, aldeias históricas inglesas e cidades mercantis, com atividades ao ar livre centradas em Rutland Water, um dos maiores reservatórios artificiais da Europa. Com acesso direto a trilhas panorâmicas para caminhada e ciclismo, além de vela, esportes aquáticos e pesca com mosca, a área oferece uma rica conexão com o ar livre, enquanto as proximidades de Stamford e Burghley House aumentam ainda mais seu apelo como destino durante todo o ano. Com uma localização central, Woolfox fica a aproximadamente uma a duas horas das principais cidades, incluindo Londres, Cambridge, Birmingham e Manchester, oferecendo uma sensação de fuga do campo e acesso conveniente aos principais centros comerciais e culturais.

"Este é um local verdadeiramente especial no coração da Inglaterra, cercado por paisagens históricas ondulantes e paisagens rurais inglesas por excelência", disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Pela primeira vez em nosso portfólio, temos a oportunidade no Nobu Woolfox de criar uma experiência especial de retiro no campo - que oferece todas as características do Nobu, mas em um ambiente definido pela natureza, tranquilidade e uma sensação de fuga. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a Woolfox para imaginar e organizar um retiro rural inglês verdadeiramente distinto."

Chris Riddle, cofundador da Woolfox, comenta: "Estamos entusiasmados com a parceria com a Nobu para trazer seu primeiro destino rural para uma parte verdadeiramente especial do campo inglês. Desde o início, nosso sonho para a Woolfox tem sido criar um lugar onde as pessoas possam desacelerar, se reconectar e passar um tempo significativo juntas, longe do ritmo da vida cotidiana. Esta parceria marca um novo e empolgante capítulo nessa jornada. Nobu é celebrado em todo o mundo não apenas por sua culinária excepcional, mas pelo cuidado, calor e atenção que traz a cada experiência do hóspede.

Juntos, compartilhamos a visão de criar algo genuinamente especial, um lugar onde a magia do Nobu possa ser experimentada em um ambiente rural pacífico, oferecendo algo raro, memorável e profundamente pessoal para todos que o visitam."

O projeto reflete a demanda contínua por destinos guiados por experiências que combinam hospitalidade, bem-estar, gastronomia e vida em ambientes únicos. Com este novo desenvolvimento, a Nobu Hospitality e a Woolfox pretendem introduzir uma nova expressão do estilo de vida Nobu – definido não pela energia de uma cidade, mas pelo luxo tranquilo do campo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg 

FONTE Nobu Hospitality

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