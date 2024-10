NOVA PESQUISA DA GENERATION REVELA COMO OS TRABALHADORES EM MEIO DE CARREIRA E MAIS VELHOS CONVIVEM COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AMBIENTE DE TRABALHO

Os empregadores nos EUA e na Europa preveem quedas acentuadas (22% a 64%) nas contratações para cargos de nível básico e médio nos próximos 12 meses

15% dos trabalhadores com mais de 45 anos nos EUA e na Europa afirmam que usam IA no trabalho. Eles são em grande parte autodidatas, usam com frequência e veem benefícios

Os empregadores estão perdendo a oportunidade de se beneficiar da combinação de trabalhadores experientes e ferramentas de IA

WASHINGTON, 9 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- Novos dados da Generation, a organização sem fins lucrativos de emprego global, revelam tendências sobre como os trabalhadores em meio de carreira estão usando e experimentando a IA no ambiente de trabalho.

O relatório, IA à prova de idade: permitindo que uma força de trabalho intergeracional se beneficie da IA, foi criado com o apoio financeiro do Google.org e da The SCAN Foundation. A Generation contratou a YouGov para realizar um estudo de pesquisa na França, Irlanda, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. A pesquisa incluiu respostas de 2.610 funcionários com mais de 45 anos de idade que trabalham em cargos de nível básico e médio e 1.488 empregadores e explora os desafios e oportunidades enfrentados por trabalhadores em meio de carreira e mais velhos para lidar com a ascensão da IA no ambiente de trabalho.

Com o declínio das contratações, o preconceito com relação à idade continua sendo generalizado

Os empregadores nos EUA e na Europa preveem quedas acentuadas nas contratações para cargos de nível básico e médio, com reduções que devem variar de 22% a 64% nos próximos 12 meses. Essa queda na contratação pode ter um impacto adverso nos candidatos em meio de carreira e mais velhos.

Pesquisas anteriores da Generation em 2021 e 2023 mostraram que os empregadores sempre preferem candidatos mais jovens, apesar de 89% deles terem afirmado que os trabalhadores em meio de carreira e mais velhos têm um desempenho tão bom, se não melhor, do que seus colegas mais jovens.

A nova pesquisa descobriu que esse preconceito de idade aumentou em funções que usam IA, com os empregadores indicando uma preferência por candidatos mais jovens. Nos EUA, 90% dos gerentes de contratação provavelmente consideram candidatos com menos de 35 anos para funções relacionadas à IA, em comparação com apenas 32% para aqueles com mais de 60 anos. Na Europa, a diferença foi quase a mesma, com 33% de probabilidade de considerar candidatos mais velhos e 86% de probabilidade de considerar o grupo mais jovem.

O pouco uso da IA por funcionários mais velhos e em meio de carreira reduz a oportunidade

Dos entrevistados, 15% dos trabalhadores com mais de 45 anos relatam usar ferramentas de IA generativa no trabalho. A maioria dos que usam ferramentas de IA são "usuários avançados" autodidatas, usando-as várias vezes por semana, se não diariamente, para realizar uma série de atividades. Eles relatam impactos positivos em seu trabalho — com mais da metade declarando melhorias na qualidade, produtividade e tomada de decisões. Uma porcentagem substancial diz que a IA torna seus trabalhos mais agradáveis, com 35% dos trabalhadores dos EUA e 58% dos trabalhadores europeus citando a maior satisfação no trabalho graças às ferramentas de IA.

No entanto, o pouco uso pode estar subestimando o potencial de crescimento. Os trabalhadores mais velhos talvez não precisem depender tanto da IA para preencher as lacunas de experiência. Mas sua experiência e bom senso podem permitir que eles escrevam instruções melhores e interpretem os resultados de forma mais eficaz.

Os empregadores ainda estão explorando qual suporte é mais eficaz para colher os benefícios da IA

Quase metade dos gerentes de contratação dos EUA (47%) e 29% dos empregadores europeus começaram a fornecer ferramentas de IA para sua força de trabalho, com muitos outros planejando implementá-las nos próximos 12 meses. Mais de 90% agora oferecem alguma forma de suporte de treinamento para trabalhadores que usam IA. Esse apoio assume diferentes formas, com apenas cerca de 50% dizendo que oferecem treinamento formal e muitos disponibilizando autoatendimento ou outros recursos.

No entanto, os empregadores ainda precisam progredir na identificação do tipo de suporte mais eficaz e no preenchimento dessa lacuna para seus funcionários. Em nossa pesquisa, o interesse dos trabalhadores em IA foi misto. Dos trabalhadores com mais de 45 anos que não usam atualmente ferramentas de IA, 24% nos EUA e 36% na Europa manifestaram interesse em aprender a usá-las. Mas outro quarto era neutro ou inseguro, e quase um terço dos não usuários nos EUA e 17% na Europa disseram que não estão interessados em IA. Essa ambivalência é consistente com pesquisas recentes que descobriram que não é óbvio para trabalhadores experientes como a IA pode se encaixar em seu trabalho.

Essa lacuna aponta para a necessidade de os empregadores se casarem com a experiência de trabalhadores em meio de carreira e mais velhos com habilidades para desbloquear todos os benefícios da IA, encontrando casos de uso que incorporem a IA em funções e níveis de experiência específicos.

Você pode ler o relatório completo aqui.

A Dra. Mona Mourshed, CEO Global Fundadora da Generation, disse:

"Embora a IA tenha o potencial de alterar drasticamente as tarefas e funções do trabalho, ela será mais transformadora quando seu poder for combinado com a experiência humana. Esses dados ressaltam a importância de continuar a combater o preconceito em relação à idade e apontam para uma oportunidade de termos uma visão mais matizada no ambiente de trabalho infundido com IA de como aproveitar os ativos exclusivos que os trabalhadores de diferentes idades e níveis de experiência têm a oferecer."

Anika Heavener, Vice-Presidente de Inovação e Investimentos da The SCAN Foundation, uma instituição de caridade pública independente que promove mudanças ousadas e equitativas na forma como os idosos envelhecem em casa e na comunidade:

"Esta pesquisa deixa bem claro que a IA já está transformando o trabalho como o conhecemos, mas, ao mesmo tempo, a implementação da IA tem o potencial de exacerbar o preconceito em relação à idade no ambiente de trabalho. Os trabalhadores mais velhos oferecem habilidades e experiência únicas, e os empregadores precisam fornecer a eles o treinamento e o suporte necessários para colher os benefícios da IA e integrar com sucesso a tecnologia em suas tarefas diárias."

FONTE Generation